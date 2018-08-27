Фонари на проспекте Мира в Красноярске станут ярче

СЕГОДНЯ 13:22 2018-08-27T13:39:11+03:00

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- Что-то в центре темновато, вы не находите? Видимость уже не ахти в пяти шагах! – После установки новых фонарей на проспекте Мира такие посты в соцсетях не редкость. На днях раскритикованные горожанам светильники проверили инспекторы ГИБДД. И подтвердили: жалобы оказались не напрасными.

Тускло, еще тусклее!

Освещение замеряли, как полагается, с помощью специального прибора – люксметра. Он реагирует на любой свет. И что в итоге?

- Под новым фонарем прибор показал от 11,8 до 12,3 люкс, а в пяти метрах от него уже 5,5, - сообщила старший инспектор отделения по пропаганде БДД ОГИБДД Ксения Панкова. – Это при норме от 10 до 20 люкс. На пересечении Мира и Горького прибор определил уровень освещенности всего в 7,8 люкс.

И это не только фонари. Прибор «учитывает» также отблеск фар, свет от работающих светофоров, иллюминацию зданий. То есть, как ни крути, результат «тусклый».

- Между тем слабое освещение снижает видимость на проезжей части для пешеходов, а также искажает пределы видимости транспортных средств для водителей, - отмечает начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское» Дмитрий Милёхин. - Улучшение освещения может обеспечить снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

«Недостатки устраним»

К сведению: каждая четвертая авария в Красноярске происходит вечером или ночью. Всего в текущем году таких было 193, пострадали 67 пешеходов. Так что делаем выводы.

- Чтобы устранить недостатки на обследуемом участке, в адрес городской администрации сотрудниками Госавтоинспекции направлено предписание об устранении нарушений и заведено административное дело о ненадлежащем содержании проспекта, - резюмируют в ГИБДД.

- Действительно, предписание от ГИБДД есть, мы его отработаем, - признают в пресс-службе городской администрации. – Все указанные недостатки будут устранены. В какие сроки и каким образом выполнят работы, станет известно уже скоро. На сегодняшний день работы по благоустройству проспекта Мира не приняты. Подрядчикам поставлена задача до 30 сентября выполнить весь объем. Соответственно, когда будет приниматься проспект Мира, тогда будет приниматься и освещение.

- К фонарям также добавится освещение пешеходной зоны и подсветка домов, - поясняет пресс-секретарь департамента горхозяйства Светлана Трушкова. - Когда все заработает в полном объеме, наши сотрудники проведут экспертизу, подготовят заключение.

Словом, будем ждать окончания работ. Тогда оценить качество освещения можно будет в комплексе – вместе с архитектурной подсветкой и «иллюминацией» витрин.