2018-08-27T10:20:00+03:00
Общество

«Желающих много, а шапка одна!»: на головной убор из шерсти мамонта нашлось столько покупателей, что продавец повысил цену

После бума в Интернете 41-летний якутянин не торопится с продажей – ждет, кто даст больше! [Эксклюзив «КП»]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Вокруг шапки из меха мамонта настоящий ажиотаж Фото: «Siberian Times»Вокруг шапки из меха мамонта настоящий ажиотаж Фото: «Siberian Times»
Изменить размер текста:

Защитники животных к 41-летнему жителю Якутии Владимиру Аммосову претензий пока не имеют – не по адресу. Ведь мамонт, из шерсти которого Владимир продает шапку, умер своей смертью и давно – порядка 30 000 лет назад. Да-да, это не шутка и не фейк – шапка, действительно из шерсти мамонта.

Напомним, объявление о продаже единственной в своем роде шапки Владимир разместил в Интернете пару недель назад. Хотел поначалу за нее 10 000 долларов (670 000 рублей). Но начался нешуточный покупательский бум: продавца буквально засыпали предложениями. И Владимир, крепко поразмыслив, решил… увеличить.

- Предложений много, а шапка одна, - рассуждает Владимир Аммосов. – Пока думаю, насколько увеличить ее стоимость.

- Думаете, после удорожания кто-то купит?

- Безусловно, теперь в этом сомнений нет, - уверено говорит «Комсомольской правде» - Красноярск продавец. – Я изначально никого не обманывал: справкой могу подтвердить - да, шапка из шерсти мамонта. Я еще в 2009 году купил у родственника из Казачьего (Усть-Янский район) мешок шерсти, ему деньги были срочно нужны. Ну, болталась она потом по дому без дела. Вот и подумал: чего добру пропадать, мастерицу нанял, она крючком быстро ее связала.

Ругалась, правда, мастерица не на милость: уж больно с шерстью намучилась. Короткая, жесткая, как щетина. Но… хендмейд - он и в Якутии хендмейд. На выходе получилась знатная шапка – таких в мире (пока!) больше не существует.

Шерсть у шапки довольно жесткая Фото: «Siberian Times»

Шерсть у шапки довольно жесткая Фото: «Siberian Times»

- Меня попросили показать шапку на IV Восточном экономическом форуме, который состоится с 11-13 во Владивостоке, - рассказывает о планах Владимир. – Так что поеду с якутской делегацией. Там ее, наверное, и продам – если удача улыбнется. Насколько дороже – пока сказать не могу, надеюсь, если честно, выручить побольше и не скрываю этого. Не потому, что жадный. Я простой строитель, у меня жена, дети – семье деньги не лишние.

- А правоохранители к вам претензий не имеют: все-таки мех мамонта - не горного козлика?

- А какие ко мне претензии? Я закон не нарушаю, специально с юристом советовался на этот счет. Кстати, у нас в Якутии шерсть мамонта гораздо проще найти, чем шерсть горного козлика.

КОММЕНТАРИЙ

«Шерсть мамонта ни с чем не перепутаешь»

Семен Егоров, заведующий музеем мамонта имени П.А. Лазарева НИИПЭС СВФУ:

- Поверьте, археологу очень трудно перепутать шерсть мамонта с какой-либо другой. Она очень жесткая, волоски определенной структуры. Прежде чем дать Владимиру Аммосову справку-подтверждение, мы провели исследования, под микроскопом смотрели, как на ней расположены чешуйки – и это абсолютно точно мамонт. У нас Усть-Янском районе, где вечная мерзлота, расположено древнее «кладбище» мамонтов, там имеется и стоянка древнего человека. Там очень хорошо видно, как в вечной мерзлоте целыми пластами эта шерсть сохранилась.

И документик на шапочку имеется Фото: «Siberian Times»

И документик на шапочку имеется Фото: «Siberian Times»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мамонтов нет, а шапка есть: якутянин просит 10 000 долларов за головной убор из шерсти доисторического животного

Кому-кому, только одному! Если верить объявлению, появившемуся в Интернете, житель Якутии продает настоящую диковинку: шапку из шерсти мамонта (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Отец Дмитрий Смирнов: Залюбили наших мужчин. Вот они и боятся жениться
Россия снова оказалась на краю демографического обрыва. В детородный возраст вступает поколение кризисных 1990 годов — самое малочисленное в современной истории. Как спасти Россию от вымирания?
Экспедиция «КП» по Волге: Что в голове у Родины
Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов плывут по Волге в резиновой лодке и уже добрались до Волгограда, где не могли не сделать остановку и сходить на Мамаев курган — к монументу Родины-матери [видео]
Google назвал маньяка Чикатило «выдающимся выпускником» РГУ, поставив в один ряд с Александром Солженицыным и Викторией Лопыревой
Поисковик автоматически определил «популярность» убийцы, на совести которого свыше полусотни жертв, по его упоминаемости в Интернете
Алексей Евсюков, народный артист России: Надеюсь, Иосиф Кобзон наберется сил и еще споет на 100-летии комсомола
Об этом известный композитор, который 40 лет аккомпанирует великому певцу и навещал его на днях, заявил накануне Дня шахтера в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео, аудио]
Новости 24
Красноярка стала чемпионкой мира по летнему биатлону
Почти 20 КАМАЗов: 210 кубометров мусора вывезли с центральных улиц Красноярска в День города
Спасатели предупреждают жителей Красноярского края: на регион надвигаются ливни, грозы с градом и сильным ветром
Куда звонить жителям Красноярского края, если в школе или детском саду с них требуют деньги?
В Ачинске 14-летний подросток и 9-летний школьник угнали «Газель»
«Мы прощаемся»: кипрский композитор написал новую песню и посвятил ее Дмитрию Хворостовскому
«Комсомолка» подарит читателям книги из «Юношеской библиотеки»
В Талнахе восьмилетний школьник выронил из окна на четвертом этаже маленького брата
В Красноярском крае создадут фонд имени Дмитрия Хворостовского
Житель Красноярска стрелял в компанию молодых мужчин, с которыми у него случился конфликт