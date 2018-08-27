«Желающих много, а шапка одна!»: на головной убор из шерсти мамонта нашлось столько покупателей, что продавец повысил цену

СЕГОДНЯ 10:12 2018-08-27T10:20:00+03:00

После бума в Интернете 41-летний якутянин не торопится с продажей – ждет, кто даст больше! [Эксклюзив «КП»]

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Защитники животных к 41-летнему жителю Якутии Владимиру Аммосову претензий пока не имеют – не по адресу. Ведь мамонт, из шерсти которого Владимир продает шапку, умер своей смертью и давно – порядка 30 000 лет назад. Да-да, это не шутка и не фейк – шапка, действительно из шерсти мамонта.

Напомним, объявление о продаже единственной в своем роде шапки Владимир разместил в Интернете пару недель назад. Хотел поначалу за нее 10 000 долларов (670 000 рублей). Но начался нешуточный покупательский бум: продавца буквально засыпали предложениями. И Владимир, крепко поразмыслив, решил… увеличить.

- Предложений много, а шапка одна, - рассуждает Владимир Аммосов. – Пока думаю, насколько увеличить ее стоимость.

- Думаете, после удорожания кто-то купит?

- Безусловно, теперь в этом сомнений нет, - уверено говорит «Комсомольской правде» - Красноярск продавец. – Я изначально никого не обманывал: справкой могу подтвердить - да, шапка из шерсти мамонта. Я еще в 2009 году купил у родственника из Казачьего (Усть-Янский район) мешок шерсти, ему деньги были срочно нужны. Ну, болталась она потом по дому без дела. Вот и подумал: чего добру пропадать, мастерицу нанял, она крючком быстро ее связала.

Ругалась, правда, мастерица не на милость: уж больно с шерстью намучилась. Короткая, жесткая, как щетина. Но… хендмейд - он и в Якутии хендмейд. На выходе получилась знатная шапка – таких в мире (пока!) больше не существует.

Шерсть у шапки довольно жесткая Фото: «Siberian Times»

- Меня попросили показать шапку на IV Восточном экономическом форуме, который состоится с 11-13 во Владивостоке, - рассказывает о планах Владимир. – Так что поеду с якутской делегацией. Там ее, наверное, и продам – если удача улыбнется. Насколько дороже – пока сказать не могу, надеюсь, если честно, выручить побольше и не скрываю этого. Не потому, что жадный. Я простой строитель, у меня жена, дети – семье деньги не лишние.

- А правоохранители к вам претензий не имеют: все-таки мех мамонта - не горного козлика?

- А какие ко мне претензии? Я закон не нарушаю, специально с юристом советовался на этот счет. Кстати, у нас в Якутии шерсть мамонта гораздо проще найти, чем шерсть горного козлика.

КОММЕНТАРИЙ

«Шерсть мамонта ни с чем не перепутаешь»

Семен Егоров, заведующий музеем мамонта имени П.А. Лазарева НИИПЭС СВФУ:

- Поверьте, археологу очень трудно перепутать шерсть мамонта с какой-либо другой. Она очень жесткая, волоски определенной структуры. Прежде чем дать Владимиру Аммосову справку-подтверждение, мы провели исследования, под микроскопом смотрели, как на ней расположены чешуйки – и это абсолютно точно мамонт. У нас Усть-Янском районе, где вечная мерзлота, расположено древнее «кладбище» мамонтов, там имеется и стоянка древнего человека. Там очень хорошо видно, как в вечной мерзлоте целыми пластами эта шерсть сохранилась.

И документик на шапочку имеется Фото: «Siberian Times»

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Кому-кому, только одному! Если верить объявлению, появившемуся в Интернете, житель Якутии продает настоящую диковинку: шапку из шерсти мамонта (подробности).