«Либо превосходно, либо потрясающе!»*

24 Авг. 12:46 2018-08-27T07:36:23+03:00

Так говорили об исполнительском таланте оперного певца Дмитрия Хворостовского, в 26 лет ставшего мировой знаменитостью

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Узнать больше о его жизни и творчестве Сибирская генерирующая компания пригласила жителей Ленинского района в музей­усадьбу Г.В. Юдина на выставку «Голос, покоривший мир».

В честь 390-летия Красноярска проект «Поделись теплом» СГК весь год знакомит красноярцев с местами, связанными с городскими достопримечательностями и именами великих земляков. Участники проекта уже побывали в мемориальном комплексе В. П. Астафьева в Овсянке, художественном музее имени В. И. Сурикова, городской оранжерее, Свято-Успенском мужском монастыре, Культурно-историческом центре, музее водопровода на острове Посадный, на смотровых площадках Царь-рыбы и часовни Параскевы Пятницы, в «Роевом ручье», на теплоходной экскурсии по Енисею.

Новая встреча - долгожданная. Дмитрий Хворостовский - любовь и гордость сибиряков. Выставка «Голос, покоривший мир», посвященная нашему великому земляку, по задумке авторов должна стать основой будущего музея, для которого сейчас ищут помещение. Еще в 1995 году сотрудники Краеведческого музея, куда входит Юдинка, обратились к семье Дмитрия с идеей создания такого музея. Семья откликнулась и предоставила большинство экспонатов выставки, а их здесь порядка 200. Посмотрим? Послушаем?

Фото: Анастасия ЕРШОВА

О «четырех-глазике» и запонке Шаляпина

Нашу группу встречает экскурсовод и сразу же обращает внимание на большой портрет Дмитрия, открывающий выставку.

- Это единственный портрет с натуры, Дмитрий позировал. Все остальные, а их на выставке много - написаны по фотографиям, - рассказывает Алиса Майтак. - А еще его уникальность в том, что на портрете - два Дмитрия. Один - обычный парень. Заграничные друзья в шутку называли его «сибирский пенек», настолько он был прост в общении. Второй Дмитрий на картине - великий артист, которого знает и любит весь мир.

Экскурсия продолжается в зале, посвященном личной жизни артиста. Рассматриваем, слушаем Алису - невероятно интересно. Десятки историй, и каждая - особенная, вот как эти.

- Перед вами фотографии классов, где учился Дмитрий, общеобразовательной школы №94 и музыкальной №4, - показывает Алиса и рассказывает о первом сентября первоклассника Димы.

Каждую встречу экскурсию проекта "Поделись теплом" организаторы продумывают до мелочей. В этот раз у нас - три в одном: невероятно красивое место, выставка, которая не может оставить равнодушным, и чайное меню специально к Медовому СпасуФото: Анастасия ЕРШОВА

А началось оно с … драки. Мальчику выписали очки, и первое, что он услышал в школе, обидное прозвище - Четырехглазик. В бой! И это будет не последняя школьная драка. Мальчик из интеллигентной семьи умел защитить себя и кулаками. Бойцовский характер в будущем покажет себя, он всегда будет нацелен на победу.

Рассматриваем коллекцию пластинок, в семье музыкой увлекались все, папа Дмитрия Александр Степанович отлично играл на фортепиано, и, кстати, появилось оно благодаря провидению, иначе не скажешь.

Маленький Саша грезил музыкой, но лишних денег не было. И вдруг - удача, выигрыш в лотерею! Саше купили отличное трофейное фортепиано!

Завороженно слушаем историю знакомства Дмитрия и Флоранс, его любимой женщины, жены, музы, матери двух детей. 1999 год, Женева, репетиция постановки «Дон Жуан», Дмитрий в главной роли, его партнерша - Флоранс Илли. Красавица, точеная фигура, иссиня-черные кудри и глазищи в пол-лица, на 8 лет младше.

Как потом рассказывала Флоранс, к 29 годам она уже спустилась с небес на землю, перестала верить в принцев, и тут Он. Говорят, Флоранс сама ухаживала, добивалась Дмитрия. И родилась любовь. И семья. И все встало на свои места. Ради мужа выучила русский, нашу кухню, традиции. Она была с ним до конца.

- Какое счастье, что мы сюда пришли, столько интересного, такая судьба, - перешептываются гости.

- Тсс!

- Вот уникальный экспонат, золотая запонка Шаляпина, - привлекает нас Алиса и вновь рассказывает историю, когда жизнь оказывается лучшей фантазеркой.

В музее запонка оказалась благодаря поклоннице творчества Дмитрия.

- Её дедушка по фамилии Никитин был работником сцены в одном из театров, где однажды пел Шаляпин. Во время выступления он увидел - плохо закреплённая декорация начинает падать на певца, поймал и все выступление держал её на своем плече. Шаляпин отблагодарил:

- Одну запонку на память тебе, вторую мне.

И вот через много-много лет внучка Никитина преподнесла семейную реликвию Дмитрию, связывая в своем сердце великие имена.

Следующий зал. Слушаем отрывки из опер, рассматриваем награды, костюмы, фотографии. Вот он, лучший на все времена Онегин. «Риголетто» в сложнейшем гриме - одна из любимых партий артиста. Граф ди Луна в «Трубадуре». Сколько раз Дмитрий его играл? Но кадры одной из постановок увидел весь мир. Нью-Йорк, сентябрь 2015 года, вечер пятницы. Дмитрий выходит на сцену «Метрополитен-опера» после длительного перерыва, курс лечения был очень сложным. Опера идет три часа, аншлаг. Зал не устает аплодировать. Музыканты оркестра бросают Дмитрию под ноги белые розы. Он встает на одно колено и собирает цветы…

Чаепитие с вопросами

Из музея выходим вдохновленные, гордые. Дмитрий Хворостовский! Наш земляк! Делимся впечатлениями и воспоминаниями.

Единственная картина на выставке (автор Анатолий Левитин), для которой артист позировалФото: Анастасия ЕРШОВА

- Я помню выступления Димы в кинотеатре «Родина», на втором этаже, перед сеансами, - говорит Людмила Мильдер. - Пел он великолепно и патриотические песни, и современные, на гитаре играл. Многие ходили не в кино, а специально Диму послушать…

- Мне сказочно повезло, я слышала Дмитрия вживую. Он исполнял партию Валентина в «Фаусте» в нашем театре оперы и балета, - вспоминает Татьяна Чернова. - Уже тогда было понятно, что перед нами великий артист.

Пока закипает самовар, гуляем по Юдинке, летом она особенно хороша. Дух купеческой дачи, беседки, качели, шезлонги. Розы, словно южные, а подсолнухи размером с большую тарелку. Много зелени.

- Здесь вы видите березы, клены, рябины, сирень, ели - такие сорта росли здесь 100 лет назад. Этот «зеленый уголок» в Юдинке помогает делать общественная организация «Зеленая дружина», которую поддерживает наш энергохолдинг, - показывает нам сквер усадьбы Анастасия Дьякова, заместитель директора красноярского филиала СГК.

На терассе уже готов чай, сладкие пироги с яблоками, брусникой и мед: сегодня, 14 августа, - Медовый Спас.

С терассы открывается шикарный вид на Енисей, на «Николаевский» мост, и теперь уже в роли экскурсовода - частый гость нашего проекта - директор теплотранспортного подразделения Сибирской генерирующей компании в Красноярске Сергей Иванов.

- Кто еще не видел четвертый мост? Мощное сооружение. И мы работали вместе с его строителями. Прямо в «теле» моста в этом году закончено строительство теплосети. По ней пойдёт тепло от Красноярской ТЭЦ-2 в новые микрорайоны левобережья. А вот неподалеку, справа от нас, насосная станция №11. Чтобы жителям новостроек было комфортно, мы установили там два дополнительных насоса.

Жителям района, а Ленинский район отапливается от ТЭЦ-1 СГК, всегда интересно пообщаться с производственниками, задать вопросы, высказать пожелания: город готовится к зиме, и любая обратная связь важна и нужна. Выяснилось, что у всех присутствующих в квартирах зимой тепло. Сергей Валентинович заверил, что и новый отопительный сезон пройдет хорошо, летом успешно проведены и гидравлические испытания, и ремонт теплотрасс. А из достижений - удалось сократить сроки отключения воды. К примеру, в Ленинском районе ограничения длились от трех до восьми дней.

От сердца к сердцу

Два часа пролетает незаметно. Пора прощаться.

- Огромное вам спасибо за экскурсию, подарки, пироги, за ваше отношение. Такой добрый получился день, до слез, - благодарит Надежда Сумина.

Фотографироваться на память идем к символическому сердцу Юдинки.

- Какое оно большое! Примите и нашу благодарность, от сердца к сердцу, и музею, и организаторам, - говорят экскурсанты. - Очень будем ждать новой встречи с «Поделись теплом».

* «Если бы Дмитрий Хворостовский весь вечер пел одни только до-мажорные гаммы, публика все равно была бы в восторге. По существу, русский баритон работал в узком диапазоне - все, что он исполнял, звучало либо превосходно, либо потрясающе» .

The Plain Dealer