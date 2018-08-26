2018-08-26T04:27:54+03:00
Общество

1 сентября в Красноярске будет дождливым

К началу осени существенно похолодает
Ольга КОСТИНА
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День знаний будет дождливымДень знаний будет дождливымФото: Мария ЛЕНЦ
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Последняя неделя лета порадует красноярцев теплыми деньками. А вот осень возвестит о себе проливными дождями и похолоданием. О предварительном прогнозе погоды «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали специалисты красноярского Гидрометцентра.

В понедельник, 27 августа, синоптики прогнозируют до +29 градусов, переменная облачность и дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +15 градусов. Во вторник, 28 августа, в светлое время суток до +26 градусов, а в ночные часы до + 12 градусов. Без осадков. В среду, 29 августа, уже + 24 днем и небольшой дождь. В четверг температура понизится до +22 градусов, будет дождливо. В последний августовский день, 31 числа, и вовсе небо затянет тучами, до + 21 градусов в дневные часы, до + 10 ночью, дождь.

1 сентября - День знаний. Праздник, когда перед школами проходят торжественные линейки. Учителя и ученики принимают поздравления с началом нового учебного года. Обычно все празднования проводятся на улице. В этом году, возможно, так не получится. Прогноз погоды неутешительный – до +19 днем и дождь. Но погода – штука переменчивая, все может измениться. Но, на всякий случай, не забудьте захватить зонтик.

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