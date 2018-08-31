2018-08-31T10:52:14+03:00
Спорт

Красноярца Евгения Устюгова обвиняют в нарушении антидопинговых правил

Международный союз биатлонистов (IBU) предъявил обвинения четырем российским спортсменам, в числе которых Евгений Устюгов.
Анастасия ШАЙХОВА
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фото_kraysport.ru _Евгений Устюгов закончил карьеру после игр в Сочифото_kraysport.ru _Евгений Устюгов закончил карьеру после игр в Сочи
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Пока даже на уровне федерации нет никакой информации, в чем именно обвиняют спортсменов, в какой период времени произошли предполагаемые нарушения. Однако, по словам заместителя директора КГАУ «РЦСП «Академия биатлона» Константина Иванова, российским спортсменам не привыкать к подобного рода обвинениям. Самое удивительное в том, что кроме слухов и домыслов, никакой информации российским спортсменам не предоставляют:

- Я слышал, что Евгения обвиняют в том, что у него есть проблемы с биологическим паспортом 2010 года, - прокомментировал Константин Иванов. – Другое дело, когда такие вещи появляются сразу после соревнований, но спустя восемь лет – это странно и путано. Слишком часто у нас спорт стали мешать с политикой!

Кстати, есть мнение, что подобные обвинения сейчас – это попытка оказать давление в преддверии конгресса IBU, который пройдет с 5 по 9 сентября в Хорватии. А учитывая, что наш спортсмен, двукратный олимпийский чемпион, завершил спортивную карьеру в 2014 году, после игр в Сочи, обвинения кажутся еще более абсурдными.

Сейчас Евгений Устюгов - заместитель председателя КРО ОГО ВФСО «Динамо» и к большому спорту отношения не имеет.

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