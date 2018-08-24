«Они знают о нас все»: как персональные данные попадают в руки мошенников

СЕГОДНЯ 10:30 2018-08-24T10:54:08+03:00

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В конце июля этого года в Омске на съемной квартире полицейские задержали двух женщин. Младшей – 25 лет: невинное юное лицо, добрые глаза.

Второй женщине 38 – полная противоположность подруге: в ее глазах жесткая воля, как у той бюрократки, которая с чувством собственного превосходства собирает у посетителей справки.

Первая подозреваемая. 38 летФото: ГУ МВД по Иркутской области

Милые дамы оказались последовательницами Остапа Бендера. Они без зазрения совести «разводили» пожилых людей. Гастролировали по всей Сибири – от родного Иркутска до Омска, отметились в Томске, Красноярске, Новосибирске, Барнауле, других городах. За несколько месяцев, конкретно – с февраля этого года, на их счету десятки обманутых бабушек и дедушек. Уже точно установлено 16 эпизодов прест

Вторая подозреваемая. 25 летФото: ГУ МВД по Иркутской области

упления. Следствие подозревает, что на самом деле их раза в три больше.

- Играли убедительно, - рассказывают иркутские следователи. – Наперед знали, в какой квартире живет пенсионер, как зовут, сколько лет, фронтовик или труженик тыла, с ними ли живут дети или внуки. Одним словом, владели самой полной информацией.

У подруг был общий сценарий, но время от времени приходилось импровизировать на лету. «Оскар» по ним плачет. Вот, например, приходят в квартиру под видом социальных работниц, приятные такие: «Здравствуйте, дорогой Иван Ваныч, а мы порадовать вас пришли: вам прибавка к пенсии. Нам нужна ваша банковская карта, на которую вы пенсию получаете». Пока дедушка со слезами счастья на глазах переваривает информацию, дамы переписывают реквизиты карты – а после их ухода у пенсионера обнуляется счет.

У женщин нашли примерно полтора миллиона рублейФото: ГУ МВД по Иркутской области

Или вот другой сценарий, оцените. Спрашивают у бабушки: «Ну что, Марь Иванна, пенсию-то копите на черный день? Много накопили»? Бабушка ерзает на матрасе, для подруг это – как картина маслом, что есть у старушки деньжата. И тут же поворачивают разговор в нужное русло: «А мы пришли вас предупредить: указ «самого» есть – срочно менять старые купюры на новые. Три дня сроку, иначе все, пропадут ваши сбережения. Да не волнуйтесь вы так, мы вам поможем, как раз прихватили с собой несколько тысчонок. Давайте нам ваши старые». И пока бабуля не успела опомниться, подсовывают ей пачку билетов «банка приколов». Старушка подслеповатыми глазами сразу и не разберет. А потом – «Караул, ограбили!» Только мошенниц уже след простыл.

Когда подруг задержали на конспиративной квартире в Омске, у них нашли целый боевой арсенал: несколько париков, банковские карты, грим, наличные деньги. И ноутбук, а к нему – несколько дисков. Вот на них и были записаны все базы персональных данных на пенсионеров по городам, где они работали.

Откуда база?

Мы привыкли думать, что наши персональные данные – это только наши персональные данные. Допустим, что наш адрес, номер паспорта, пенсионного удостоверения, даже счета в банке – известны полиции или ФСБ. Этим положено все знать, на то они и спецслужбы. Приплюсуем к ним соцзащиту и налоговиков, в отдельных случаях поликлинику, банк, почту. Для всех остальных вроде как информация должна остаться тайной за семью печатями.

Вместе с деньгами у мошенниц были с собой ноутбук и диски с базами данныхФото: ГУ МВД по Иркутской области

Если вы так думаете, как же вы наивны. Интернет стирает все границы секретности. «Окей, гугл?»… И гугл тут же выдает целый список ресурсов, где, что и почем. С первого захода – и сразу в точку. Объявление в социальной сети: «Каждый день свежие выгрузки из налоговой ИП и ООО в 12 и 17 часов, а также различные базы, банки, БАДы 17-18 год. физ, юр, КАСКО, ОСАГО, ВИП персон, ЛПР, ГИПДД, миллиардеры, операторы, провайдеры, должнки, состоятельные люди, емайлы , мигранты, базы организаций, СРО. ЖКХ, Пишите в ЛЧ!)! !) обращайтесь я всегда на связи!) Действуют гибкие скидки... Жду заказов!!! Пишите подберем любую базу по вашим критериям». (Орфография сохранена).

Купить, как оказалось, можно все. Примерные расценки:

- базы пациентов частных клиник Москвы – 7 тысяч рублей;

- база инвалидов Крыма – 8 тысяч рублей;

- разворот паспорта – 65 рублей, разворот с пропиской – 130 рублей, скан паспорта со СНИЛСом – 195 рублей;

- базы покупателей БАДов со всей страны – 7 тысяч рублей;

- база пенсионеров Красноярского края – 15 тысяч рублей;

- телефонные номера на физических лиц: 1000 штук – 59 копеек за номер, 50 000 номеров – уже 35 копеек за номер. Бизнесмены, разумеется, дороже – 1000 бизнесменов обойдутся уже 99 копеек за номер;

- по договорной цене – от 30 копеек до 1 рубля за контакт – предлагается база владельцев дорогих автомобилей, родителей, кредитов и ипотек, должников по кредитам. И даже базы женщин с лишним весом (!).

В социальных сетях масса объявлений о продаже персональных данных

Набираю телефон некоего Михаила, прикидываюсь «предпринимательницей», которая хочет базу данных одиноких старичков Красноярска. Михаил отвечает: да не вопрос, дайте три-четыре дня, и будет вам весь список по алфавиту. Готов прислать «пробник» - 20-30 номеров, чтобы удостоверились, что источник – надежный.

Точно также поступили и иркутские гастролерши.

Что скажет полиция

Полиция говорит, что часто мы сами виноваты в том, что передаем свои базы данным третьим лицам. Вспомните, когда вы подписывали кредитный договор в каком-нибудь банке (или оформляли себе бонусную карту в супермаркете, частной клинике, аптеке), там был пункт «Я согласен на обработку моих персональных данных»? Что вы подумали? Лично я – что хотят проверить мой паспорт, не фальшивый ли он (наивная). На самом деле это согласие, что банк или магазин могут передать информацию обо мне любым другим заинтересованным лицам. А потом мы удивляемся: откуда у нас рекламный спам на телефоне?!

Однако самый распространенный способ – кража персональных данных из организаций, которые их собирают:

- Это может быть продвинутый хакер – сидит себе где-нибудь в другом городе и сливает себе каждый день содержимое компьютеров страховой компании или налоговой инспекции.

- Может произойти сбой на сервере организации и секретная информация утекает в открытый доступ, а там ее подхватывает какой-нибудь предприимчивый гражданин.

- Или завелся «крот» в коллективе, который втихую копирует информацию, а потом продает ее на сторону. Сделать это не просто, а очень просто, если в компании пользуются специализированной программой типа «пчелки». Верьте мне на слово. Но если не поймали «крота» за руку, доказать это могут только спецы-айтишники.

По словам следователя информационно-аналитического отдела ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю Татьяны Радушкиной, в нашем законодательстве большой пробел в том плане, что люди, которые воруют базы персональных данных и те, кто продает их в интернете, не несут уголовной ответственности.

Парики, найденные у мошенницФото: ГУ МВД по Иркутской области

Статья 13.14 КоАП гласит, что «разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, в том числе и наши персональные данные, лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей, влечен наложение административного штрафа в размере: обычный работник от 500 до 1000 рублей, руководитель – от 4 до 5 тысяч рублей».

По-хорошему, такие ресурсы должен блокировать Роскомнадзор. Но там намекают: должна поступить жалоба от потерпевшего гражданина, ее рассмотрят, направят в суд и уже после будет блокировка. А пока нет жалобы – вроде как и нет действия.

В общем, не удивляйтесь, что любой мошенник знает вашу подноготную. Как же защититься от них? Знайте, что бы ни делали мошенники, они хотят одного: ваших денег – рублей, долларов, евро, тугриков. Поэтому как только незнакомые люди заводят с вами речь о деньгах, поделитесь этим со здравомыслящим человеком, которому вы беспрекословно доверяете. Он не даст вам сойти с пути истинного.

КОММЕНТАРИЙ

Лариса Благодацская, заместитель отдела по вопросам семьи и организации социального обслуживания администрации Красноярска, пояснила, что все социальные работники у них имеют удостоверения. Это красные корочки, где есть ФИО и фотография сотрудника, гербовая печать с подписью руководителя службы.

Как правило, соцработник закреплен за конкретным участком и если кто-то уходит в отпуск, предупреждает своих подопечных об этом, сообщает фамилию сотрудника, который его подменяет. В любом случае, если пожилой человек не уверен, настоящий или фальшивый у него социальный работник, он ведь может позвонить в свой отдел социальной защиты.