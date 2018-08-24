На страже ЛЭП

СЕГОДНЯ 09:05 2018-08-24T09:36:45+03:00

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Энергетики Федеральной сетевой компании совместно с сотрудниками полиции проводят рейды по пунктам приема металла в Ачинске и западных районах Красноярского края. Их задача ­ обнаружить расхитителей металлоконструкций ЛЭП, которые начали орудовать в регионе.

При плановом обходе энергетики Федеральной сетевой компании возле Ачинска обнаружили крупное хищение металлических уголков ЛЭП. С 23 опор линий электропередачи напряжением 220 кВ с помощью «болгарки» злоумышленники срезали металлоконструкции общим весом 14,5 т. О происшествии было оперативно сообщено в Межмуниципальный отдел МВД России «Ачинский», заведено уголовное дело.

Кража элементов энергооборудования и приведение в негодность объектов электроэнергетики - серьезные уголовные преступления, которые в соответствии с законом караются лишением свободы на срок до десяти лет. Выход из строя линий электропередачи и оборудования подстанций может стать причиной серьезных аварий с обесточиванием населенных пунктов, крупных промышленных предприятий, а также негативно повлиять на надежность передачи электроэнергии между регионами. При наступлении значительных последствий для энергобезопасности страны повреждения магистральных ЛЭП могут квалифицироваться также как террористический акт.

Проводятся не только рейды по пунктам приема лома, но и внеплановые обходы трасс линий электропередачи

Процент раскрываемости подобных преступлений стабильно растет, причем суд традиционно встает на защиту интересов потребителей электроэнергии, которые могли серьезно пострадать от последствий действий злоумышленников. Например, ранее житель Алтайского края за кражу уголков был приговорен почти к трем годам лишения свободы. Томич приговорен к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за кражу с энергообъекта.

Во время хищения могут пострадать и сами преступники. Магистральные ЛЭП находятся под напряжением 220 тысяч вольт, что в тысячу раз больше, чем в обычной розетке. Поражение электрическим током смертельно опасно. Кроме того, ослабленные опоры могут попросту не выдержать ветровых нагрузок и упасть, погребя под собой злоумышленников.

Для предотвращения преступлений ФСК ЕЭС совместно с полицией выполняет комплекс специальных мероприятий. Так, проводятся не только рейды по пунктам приема лома, но и внеплановые обходы трасс линий электропередачи. Энергообъекты комплектуются инженерно-техническими средствами охраны, в том числе системами периметральной сигнализации и видеонаблюдения. Также сотрудники ФСК ЕЭС ведут разъяснительную работу с населением и отрабатывают все сообщения граждан по «телефону доверия». По инициативе энергетиков вопросы сохранности оборудования электросетевых объектов и надежности электроснабжения регулярно рассматриваются на заседаниях антитеррористических комиссий субъектов Российской Федерации. В результате число хищений металла неуклонно снижается, растет уровень их раскрываемости.