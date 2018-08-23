2018-08-23T15:11:02+03:00
Общество

«Агроэлита» увеличит производство мяса втрое

Поделиться:
Фото: «Агроэлита»Фото: «Агроэлита»
Изменить размер текста:

Сибирский холдинг Goldman Group планирует в 2019 году восстановить недавно приобретенный Первоманский свинокомплекс и встроить его в свой цикл производства мяса и натуральных полуфабрикатов. По рассчетам, это позволит за год увеличить объем выпускаемой продукции в 3,14 раза.

Сегодня требования к новому аграрному производству однозначны: чтобы животноводческий объект окупил затраты на строительство, его сразу необходимо оснастить наиболее эффективными технологиями. Их холдинг успешно применяет на автоматизированном свинокомплексе «Агроэлита». Контроль на каждом этапе и аналитика – это необходимые условия успешного агробизнеса. Свинокомплекс и мясоперерабатывающий комбинат «Агроэлита» в Сухобузимском районе ежедневно поставляют продукцию в фирменную сеть «Мясничий», рестораны города, соседние регионы. Так Goldman Group обеспечивает полный цикл производства и продажи. На модернизированном Первоманском свинокомплексе будет доращиваться взрослое поголовье из «Агроэлита», набирая наиболее «маржинальный» для этой породы убойный вес. Это серьезно расширит производство: с 15 015 до 47 190 голов за год. В течение 3-5 лет уровень производства на одном только Первоманском вырастет до 54 000 голов, что приведет к росту выручки структуры в целом в 4,6 раз.

Так о каких технологиях на свинокомплексе «Агроэлита» речь, в чем его инновационность?

Обед по расписанию

Высочайший уровень технологий, инновационный подход к производству и полная автоматизация – благодаря этим характеристикам обединение «Агроэлита» не только наращивает производственные показатели, но и оптимизирует затраты. На сегодняшний день технологии, используемые на «Агроэлите» являются уникальными для сельского хозяйства в целом. По итогам 2015 года проект свинокомплекса попал в шорт-трек всероссийского конкурса «Премия года» в номинации прорывных идей для агробизнеса.

Максимально автоматизация задействована в двух основных ситсемах жизнеобеспечения поголовья. Это система приготовления и раздачи корма и микроклиматическая система – обе непрерывно взаимодействуют.

Управление осуществляется через центральный компьютер, анализирующий данные о состоянии животных в конкретный момент, в том числе их возраст, вес и количество в одной секции. В зависимости от этих сведений система рассчитывает необходимое количество корма и оптимальный уровень подачи воздуха для каждого животного. Техника учитывает каждое изменение: сменились показатели – обновились расчеты.

Как на подбор

Это не единственная программный комплекс, позволяющая проанализировать качество жизнедеятельности поголовья. Совместно с коллегами из Голландии «Агроэлита» использует софт, определяющий селекционный индекс. Еженедельно программа выгружает данные, связанные с изменениями свиноматки: опорос, количество живорожденных поросят, отъем и осеменение.

Синтезированная информация направляется зарубежным коллегам. В течение нескольких дней программа обрабатывает данные, после чего формирует новый генетический индекс. Он позволяет выращивать животных более эффективно.

«Селекционный индекс заключает в себе различные показатели. Это количество живорожденных поросят, способность свиноматки к лактации, количество успешных осеменений, - поясняет Людмила Шивырталова, директор по производству СВК «Агроэлита», - допустим, наша свиноматка рождает 14 поросят, а в это время две ее сестры, одна из которых находится находится в Китае, а вторая в Польше, родили по пять или шесть поросят. Индекс нашей свиноматки снижается, ведь велика вероятность, что в следующем опоросе у нее также родится небольшое количество поросят».

Причем здесь Китай и Польша, и как «сестры» красноярских свиней могут находиться за границей? Производство «Агроэлиты» основано на использовании племенной программы Topigs Norsvin. Она реализуется в 54 странах мира, где расположены племенные нуклеусы. В этот перечень входит и Россия, а именно - СВК «Агроэлита» в Сухобузимском районе Красноярского края. Кстати, из окорока свиней этой породы получается лучшее прошутто и другие сыровяленные деликатесы. В том числе нежное соленое сало с прослойками, чесночком и лаврушкой.

Но вернемся к производству. Свинокомплекс «Агроэлита» вместимостью 15 000 голов введен в эксплуатацию в 2014 году. И всего за два года удалось достичь среднесуточного привеса по стаду в 658 г, что на 11,5% выше, чем годом ранее (590г/сут.), и на 20% больше, чем в среднем по стране.

Сельскохозяйственное объединение «Агроэлита», входящее в состав многопрофильного холдинга Goldman Group, является одним из самым динамично развивающимся аграрным предприятием региона. В холдинге Goldman Group обединение «Агроэлита» является одним из ключевых звеньев замкнутого цикла производства и продажи продуктов питания по принципу «от поля до прилавка».

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что подарить на День воспитателя детского сада
Праздник воспитателей детского сада у нас пока не так широко известен, как День учителя. Тем не менее, поздравить представителей этой профессии стараются многие родители дошкольников. Рассказываем, что можно подарить на День воспитателя детского сада
Новости 24
Сообщением о жестокости сотрудников частного детсада в Ачинске заинтересовались полицейские
В Красноярске на набережной установили современный туалет
Жителя Красноярска, который зарезал знакомую, вызвал «скорую» и нанес ножевое ранение себе, будут судить
В большинстве районов Красноярского края стартовала уборочная
Били тряпкой по лицу и кричали: «Заткнись!» - в Ачинске родители жалуются на насилие в частном детсаду
ВТБ Лизинг передал клиентам более 25 тысяч автомобилей в рамках программы Минпромторга
Следователи проводят проверку в красноярской больнице, где в животе пациентки оставили зажим
Имени артиста официально: на фасаде красноярского оперного появилось имя Дмитрия Хворостовского
В красноярском «Бобровом логу» вводят плату за проезд на «канатке» для пришедших со «Столбов»
В Красноярске за полгода построили более 4 000 квартир
В Ачинске водитель-«лишенник» попался за рулем под «синтетикой»
«Это было культовое место!»: в Красноярске снесли здание, в котором находился бар «Че Гевара»
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
В Ачинске салону связи придется заплатить более 11 000 за навязанную услугу
В Красноярске инспекторы мотовзвода полка ДПС отправили на поиск мотоциклистов-нарушителей
В Красноярске спасателям пришлось через окно забираться в квартиру, где был заперт двухлетний малыш
Красноярск готовится ко Дню города: какие улицы перекроют заранее
Новый вид мошенничества: жительница Ачинска «оплатила» кредит через фейковую страницу банка
Красноярский музей «Площадь Мира» открывается после ремонта: в день открытия – вход бесплатный
Сибирский образовательный форум стартовал в Красноярске
На правобережье Красноярска поезд сбил женщину – пострадавшая погибла на месте