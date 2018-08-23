«Агроэлита» увеличит производство мяса втрое

СЕГОДНЯ 15:10 2018-08-23T15:11:02+03:00

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Сибирский холдинг Goldman Group планирует в 2019 году восстановить недавно приобретенный Первоманский свинокомплекс и встроить его в свой цикл производства мяса и натуральных полуфабрикатов. По рассчетам, это позволит за год увеличить объем выпускаемой продукции в 3,14 раза.

Сегодня требования к новому аграрному производству однозначны: чтобы животноводческий объект окупил затраты на строительство, его сразу необходимо оснастить наиболее эффективными технологиями. Их холдинг успешно применяет на автоматизированном свинокомплексе «Агроэлита». Контроль на каждом этапе и аналитика – это необходимые условия успешного агробизнеса. Свинокомплекс и мясоперерабатывающий комбинат «Агроэлита» в Сухобузимском районе ежедневно поставляют продукцию в фирменную сеть «Мясничий», рестораны города, соседние регионы. Так Goldman Group обеспечивает полный цикл производства и продажи. На модернизированном Первоманском свинокомплексе будет доращиваться взрослое поголовье из «Агроэлита», набирая наиболее «маржинальный» для этой породы убойный вес. Это серьезно расширит производство: с 15 015 до 47 190 голов за год. В течение 3-5 лет уровень производства на одном только Первоманском вырастет до 54 000 голов, что приведет к росту выручки структуры в целом в 4,6 раз.

Так о каких технологиях на свинокомплексе «Агроэлита» речь, в чем его инновационность?

Обед по расписанию

Высочайший уровень технологий, инновационный подход к производству и полная автоматизация – благодаря этим характеристикам обединение «Агроэлита» не только наращивает производственные показатели, но и оптимизирует затраты. На сегодняшний день технологии, используемые на «Агроэлите» являются уникальными для сельского хозяйства в целом. По итогам 2015 года проект свинокомплекса попал в шорт-трек всероссийского конкурса «Премия года» в номинации прорывных идей для агробизнеса.

Максимально автоматизация задействована в двух основных ситсемах жизнеобеспечения поголовья. Это система приготовления и раздачи корма и микроклиматическая система – обе непрерывно взаимодействуют.

Управление осуществляется через центральный компьютер, анализирующий данные о состоянии животных в конкретный момент, в том числе их возраст, вес и количество в одной секции. В зависимости от этих сведений система рассчитывает необходимое количество корма и оптимальный уровень подачи воздуха для каждого животного. Техника учитывает каждое изменение: сменились показатели – обновились расчеты.

Как на подбор

Это не единственная программный комплекс, позволяющая проанализировать качество жизнедеятельности поголовья. Совместно с коллегами из Голландии «Агроэлита» использует софт, определяющий селекционный индекс. Еженедельно программа выгружает данные, связанные с изменениями свиноматки: опорос, количество живорожденных поросят, отъем и осеменение.

Синтезированная информация направляется зарубежным коллегам. В течение нескольких дней программа обрабатывает данные, после чего формирует новый генетический индекс. Он позволяет выращивать животных более эффективно.

«Селекционный индекс заключает в себе различные показатели. Это количество живорожденных поросят, способность свиноматки к лактации, количество успешных осеменений, - поясняет Людмила Шивырталова, директор по производству СВК «Агроэлита», - допустим, наша свиноматка рождает 14 поросят, а в это время две ее сестры, одна из которых находится находится в Китае, а вторая в Польше, родили по пять или шесть поросят. Индекс нашей свиноматки снижается, ведь велика вероятность, что в следующем опоросе у нее также родится небольшое количество поросят».

Причем здесь Китай и Польша, и как «сестры» красноярских свиней могут находиться за границей? Производство «Агроэлиты» основано на использовании племенной программы Topigs Norsvin. Она реализуется в 54 странах мира, где расположены племенные нуклеусы. В этот перечень входит и Россия, а именно - СВК «Агроэлита» в Сухобузимском районе Красноярского края. Кстати, из окорока свиней этой породы получается лучшее прошутто и другие сыровяленные деликатесы. В том числе нежное соленое сало с прослойками, чесночком и лаврушкой.

Но вернемся к производству. Свинокомплекс «Агроэлита» вместимостью 15 000 голов введен в эксплуатацию в 2014 году. И всего за два года удалось достичь среднесуточного привеса по стаду в 658 г, что на 11,5% выше, чем годом ранее (590г/сут.), и на 20% больше, чем в среднем по стране.

Сельскохозяйственное объединение «Агроэлита», входящее в состав многопрофильного холдинга Goldman Group, является одним из самым динамично развивающимся аграрным предприятием региона. В холдинге Goldman Group обединение «Агроэлита» является одним из ключевых звеньев замкнутого цикла производства и продажи продуктов питания по принципу «от поля до прилавка».

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