2018-08-23T09:35:12+03:00
Общество

В День города в Красноярске автобусы будут работать почти до полуночи

В краевом центре еще раз изменили схему движения общественного транспорт на праздник. Как поедем теперь?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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В Красноярске внесли оперативные изменения в схему дорожного движения в День города. Поэтому срочно пришлось менять и временные маршруты общественного транспорта.В Красноярске внесли оперативные изменения в схему дорожного движения в День города. Поэтому срочно пришлось менять и временные маршруты общественного транспорта.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Красноярске внесли оперативные изменения в схему дорожного движения в День города. Поэтому срочно пришлось менять и временные маршруты общественного транспорта. Как теперь поедут автобусы – об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе департамента транспорта городской администрации.

КОНКРЕТНО

Временная схема движения автобусных маршрутов в День города в Красноярске:

№2, 3, 5, 36, 37, 43, 52, 55, 56, 80, 90

От Коммунального моста в сторону Железнодорожного вокзала:

Коммунальный мост – ВейнбаумаЛенина и далее по обычным схемам движения;

№6, 74

От Коммунального моста в сторону Шахтеров:

Коммунальный мост – Вейнбаума – Брянская – Игарская и далее по обычным схемам движения;

№3, 36

От Железнодорожного вокзала в сторону Коммунального моста:

Красная площадь – Робеспьера – Карла Маркса – Коммунальный мост и далее по обычным схемам движения;

№11, 32, 64

От Железнодорожного вокзала в сторону Шахтеров:

Карла Маркса – Вейнбаума – Брянская – Игарская и далее по обычным схемам движения;

№12, 85

От Копылова в сторону Советского района:

Копылова - Профсоюзов – Мира – Горького – Карла Маркса - Белинского и далее по обычным схемам движения;

Схема движения автобусов в День города в Красноярске. Фото: пресс-служба администрации города

Схема движения автобусов в День города в Красноярске. Фото: пресс-служба администрации города

№99

От Железнодорожников в сторону Советского района:

Республики – Горького – Карла Маркса – Белинского и далее по обычной схеме движения;

№64

От Шахтеров в сторону Железнодорожного вокзала:

Сурикова – Марковского - Перенсона – Ленина и далее по обычной схеме движения;

№ 31

От Николаевского моста в сторону Академгородка:

Дубровинского – Диктатуры Пролетариата – Карла Маркса – Вейнбаума – Ленина и далее по обычной схеме движения.

ВАЖНО!

Схема движения будет действовать с 22.00 24 августа до 6.00 26 августа.

25 августа все автобусы, проходящие через центр города и через БКЗ, будут работать до 23.30!

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