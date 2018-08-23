В День города в Красноярске автобусы будут работать почти до полуночи
В Красноярске внесли оперативные изменения в схему дорожного движения в День города. Поэтому срочно пришлось менять и временные маршруты общественного транспорта. Как теперь поедут автобусы – об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе департамента транспорта городской администрации.
КОНКРЕТНО
Временная схема движения автобусных маршрутов в День города в Красноярске:
№2, 3, 5, 36, 37, 43, 52, 55, 56, 80, 90
От Коммунального моста в сторону Железнодорожного вокзала:
Коммунальный мост – Вейнбаума – Ленина и далее по обычным схемам движения;
№6, 74
От Коммунального моста в сторону Шахтеров:
Коммунальный мост – Вейнбаума – Брянская – Игарская и далее по обычным схемам движения;
№3, 36
От Железнодорожного вокзала в сторону Коммунального моста:
Красная площадь – Робеспьера – Карла Маркса – Коммунальный мост и далее по обычным схемам движения;
№11, 32, 64
От Железнодорожного вокзала в сторону Шахтеров:
Карла Маркса – Вейнбаума – Брянская – Игарская и далее по обычным схемам движения;
№12, 85
От Копылова в сторону Советского района:
Копылова - Профсоюзов – Мира – Горького – Карла Маркса - Белинского и далее по обычным схемам движения;
Схема движения автобусов в День города в Красноярске. Фото: пресс-служба администрации города
№99
От Железнодорожников в сторону Советского района:
Республики – Горького – Карла Маркса – Белинского и далее по обычной схеме движения;
№64
От Шахтеров в сторону Железнодорожного вокзала:
Сурикова – Марковского - Перенсона – Ленина и далее по обычной схеме движения;
№ 31
От Николаевского моста в сторону Академгородка:
Дубровинского – Диктатуры Пролетариата – Карла Маркса – Вейнбаума – Ленина и далее по обычной схеме движения.
ВАЖНО!
Схема движения будет действовать с 22.00 24 августа до 6.00 26 августа.
25 августа все автобусы, проходящие через центр города и через БКЗ, будут работать до 23.30!