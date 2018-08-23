День российского кино в Красноярске: расписание фильмов

СЕГОДНЯ 08:46 2018-08-23T08:48:06+03:00

Помимо Дня российского кино в Красноярске на этих выходных пройдут несколько ярмарок и фестивалей

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Праздник отмечается ежегодно 27 августа, и по этому случаю любители жанра смогут собраться в нескольких местах города, чтобы вместе посмотреть лучшие мировые и отечественные картины

«Енисейкино»

25 августа

15.0-15.40 – квест «Таинственный кинотеатр»

16.00-17.50 – х/ф «Последний богатырь» 12+

18.00-19.40 – х/ф «Рубеж» 12+

20.00 – кинопоказ классики мирового кинематографа с пленки 35мм

21.30-22.00 – Экскурсия в музей кино и музыкальная пауза

22.00 – под звёздным небом м/ф «Тайна третьей планеты» 6+

23.00 – х/ф «Танки» 12+

27 августа

15.00-15.30 – квест «Таинственный кинотеатр»

15.30 – Открытие киноклуба «Кто твой герой?» Всероссийского фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой». Показ короткометражных фильмов.

19.00 – х/ф «Сказание о земле Сибирской» на плёнке 35мм. К юбилею Марины Ладыниной

Енисейкино

Ул.Пролетарская, 153

26 и 27 августа

Вход свободный.

Краевая молодежная библиотека

Квест-викторина «Фабрика грез»

с 14.00 до 15.00

«БиблиоСтрим»

с 14.00 до 15.00

Показ фильмов «Рубеж», «Танки», «Последний богатырь»

с 15.00 до 18.00

Музыкальная программа «Любимые кинохиты»

с 18.00 до 22.00

Краевая молодежная библиотека

ул. Пионерской правды, 3а

24 августа, с 14.00

Вход свободный.

Дом кино

Премьерный показ фильмов конкурса "Документальное кино Красноярья".

13.00 - "За двумя зайцами" об одноименном мим-театре, работающем в жанре пантомимы и клоунады.

14.15 - "Окна" о закулисье театра юного зрителя.

15.30 - "Жизнь на сибирской земле" – история награждения двадцати двух колхозников одного села званием "Герой Социалистического Труда".

Дом кино

Пр. Мира, 88

27 августа

Вход свободный.

Кинотеатр «Мечта»

В фойе кинотеатра - мастер-классы по рисованию гуашью, по рисованию песком, по рисованию 3D ручками (вход свободный).

17.00 - показ фильма «Малыш» в сопровождении тапёра Евгения Минеева (цена взрослого билета – 200, детского – 160 руб.).

21.30 - фильм «Рубеж» в автокинотеатре.

Детский кинотеатр «Мечта»

Ул. Мичурина, 30

25 августа с 11.00

Краевая научная библиотека

10.30 – «Последний богатырь»

13.00 – «Танки»

15.00 – «Встреча с Кино. Беседы о современном кинематографе»

16.30 – «Рубеж»

Краевая библиотека

Ул. Маркса, 114

литературно-музыкальная гостиная на 1-м этаже

Вход свободный.

Праздники

День города 0+

В этом году день города впервые идет в двух частях. Начали мы в июне, завершаем в последние выходные августа.

Главное празднество развернется на проспекте Мира от улицы Горького до Парижской коммуны – это будет череда различных локаций с общей темой №Прогулки по городу», в которой есть и «Комсомольская правда» (подробности на стр. ???). Начало в 10.00

А сейчас мы напомним только основные пункты праздничной программы!

25 августа

Краевой фестиваль «Здоровый»

пр. Мира (от ул. Парижской Коммуны до пл. Мира) пл. Мира

09.00-17.00

Концерт «Город молодых»

Сцена у кафе «Капитанский клуб»

16.00-22.00

Вечеринка, посвящённая празднованию Дня города

«Роев ручей»

17.00-20.00

Концерт Хора Турецкого

площадь Мира

20.30

Фейерверк

о. Татышев

22.45

26 августа

Краевой фестиваль «Здоровый»

пр. Мира (от пл. Мира до ул. Сурикова), набережная в районе Стрелки, о. Татышев

9.00-15.00

Благотворительный концерт «Хворостовский и друзья – детям»

Площадь Мира

19.00

Подробная программа и информация о перекрытиях улиц и движении общественного транспорта – в ежедневном выпуске «КП» 22 августа.

День государственного флага 0+

В Красноярске праздник отметят музыкальным концертом и флешмобом. В музыкальной программе праздника лучшие вокальные и танцевальные номера молодежных коллективов и выступление кавер-группы "Мятный бриз".

В завершение праздника в небо запустят десятки белых, синих и красных воздушных шаров.

Арт-набережная возле "Капитанского клуба"

22 августа, 18.00

Вход свободный.

Фестиваль народного творчества «Успенская ярмарка» 0+

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Храм Успения Божией Матери:

9.00–11.30 — Литургия престольного праздника Архиерейским чином и крестный ход.

Площадь перед КИЦ и набережная Енисея:

9.00–19.00 — ярмарка «Дары Сибири» (выставка-продажа работ мастеров декоративно-прикладного творчества, овощей, меда, цветов и пр.);

12.00–17.00 — интерактивная локация «Творческий круг» (мастер-классы по флористике, лозоплетению, бересте, резьбе по дереву);

12.00–14.00 — мастер-классы для детей и родителей по традиционной народной художественной культуре (игры, песни, обряды периода уборки урожая в Сибири; на набережной Енисея);

Выставочный зал:

10.00–19.00 — персональная выставка художника Юрия Мальцева «Свете тихий».

Читальный зал:

10.00–19.00 — книжная выставка «Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии».

Звонница монастыря:

12.00–14.00 — звон-концерт

Кино-концертно-лекционный зал:

12.00–16.00 — Показ документального фильма «Сибирская Лавра»;

15.00–16.00 — Лекция и показ документального фильма «Успение».

Мастерская декоративно-прикладного творчества:

12.00–17.00 — Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству

КИЦ «Успенский»

ул.Лесная, 55а, стр. 3

28 августа, 9.00

Вход свободный.

Яблочный спас 0+

В программе: продовольственная ярмарка от лучших производителей, рукодельные мастерские, фольклорные игры, дегустация яблочных десертов и мёда, конкурс детского рисунка и ещё многое-многое другое!

Храм Рождества Христова

Ул. Щорса, 44А

25 августа, 12.00

Вход свободный.

Летний Горнолужник 0+

Традиционные шуточные соревнования по спуску в ГОРНОлужу на надувных плавсредствах в личном и командном зачетах! Лыжи и сноуборды в Летних соревнованиях не участвуют!!!

Фан-парк «Бобровый лог»

26 августа, с 14.00 до 16.00

Вход свободный.

Большой пикник на Каменке 0+

Последний летний уикенд на пикнике – уже традиция. Два дня гости обедают и ужинают в парке на Каменке, выбирают вещицы ручной работы, фотографируются, узнают новое, играют и отдыхают.

На 6,2 гектарах парка расположится ресторанная улочка, маркет товаров сибирских дизайнеров, гаражная распродажа и Большой книжный день. В этом году у Большого пикника есть тема — спорт.

Парк на Каменке

ул. Ак.Павлова, 21

1 и 2 сентября, с 14.00 дл 20.00

Вход свободный.

День бездомных животных

Благотворительная акция на содержание питомников бездомных животных. На территории работают сотрудники питомников бездомных животных, аукцион работ, созданных питомцами Парка, аниматорская программа, открытый лекторий. «Счастливый билет» всем, принесшим корм для собак и кошек (не менее 0,5 кг.)

Роев ручей

25 августа, с 12.00 до 14.00

Билеты 150-350 рублей.