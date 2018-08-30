Красноярским строителям не хватает брусчатки

СЕГОДНЯ 11:39 2018-08-30T11:39:48+03:00

Тем не менее, ремонт на проспекте Мира обещают закончить в середине сентября

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По словам заместителя главы города Владислава Логинова, темпы работ и количество задействованных бригад, мэрию устраивает:

- Самое главное, во что мы сегодня уперлись, в ту проблему, которая перед нами стоит – это производство брусчатого покрытия, - говорит Владислав Логинов. - Мы решили использовать ресурсы того завода, который находится на территории Красноярского края. Сегодня бригады способны укладывать до 2000 квадратов в смену. Но этот объем покрытия завод сейчас выдать не может.

Оказывается, производство задействовано также и на других объектах – благоустройстве кампуса (объект Универсиады), а также территории часовни Параскевы пятницы и площади Мира.

Мэрия целенаправленно задействует только сосновоборский завод по производству брусчатки, давая тем самым землякам возможность заработать.