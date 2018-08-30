В Красноярске появятся новые выделенные полосы для автобусов

СЕГОДНЯ 09:25 2018-08-30T09:25:20+03:00

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Горожан, которые передвигаются по Красноярску на общественном транспорте, порадует новость о том, что в краевом центре в ближайший месяц должны появиться около 20 выделенных полос для автобусов. Пока речь идет о четырех улицах: Тотмина, Шахтеров, 9 Мая и Авиаторов. Кстати, на Октябрьском мосту также разметку уже наносят. На этих участках довольно часто возникают пробки и многие автовладельцы уверены, что их станет еще больше, когда появится спецполоса для автобусов. Напомним, речь идет о крайней правой полосе движения, по которой могут ездить только маршрутные автобусы с троллейбусами, спецмашины (скорые, пожарные, полиция), автобусы для перевозки детей (при наличии опознавательных знаков и отметки в путевом листе водителя). Легковому транспорту разрешается заехать на выделенную полосу лишь в двух случаях. Первый случай – для поворота направо. Второй – для посадки и высадки пассажиров. (И только там, где есть прерывистая линия). Иначе – штраф. А он составляет 1,5 тысячи рублей (ч.1.1 ст.12.17 КоАП РФ). Уличных камер наблюдения в Красноярске достаточно, поэтому штрафы для нарушителей приходят исправно.

Кстати, когда в гадежтах вы смотрите наличие пробок на карте города, имейте в виду, что на выделенные полосы эта информация не распространяется. Поэтому если участок дороги даже темно-красный и пробки на нем 6-8 баллов, это вовсе не значит, что на автобусе вы потратите много времени в пути.