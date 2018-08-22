«Cделать их жизнь лучше»: волонтеры в Железногорске оказывают помощь тяжелобольным и их родственникам

СЕГОДНЯ 15:20 2018-08-22T15:20:07+03:00

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Как в Красноярском крае организована паллиативная помощь и что нужно сделать, чтобы социально острая тема поднималась на всех уровнях власти и общества.

Паллиативная помощь - тема, о которой говорить часто и громко почему-то не принято. Ни на уровне СМИ, ни на уровне власти, ни почему-то даже на уровне житейском. Словно, если о чем-то не упоминать или говорить тихонько, с оглядкой, этого не существует и лично тебя не коснется… А на самом деле? Наверное, нет ни одной семьи, которая не пережила бы всей боли тяжелого ухода близкого. Когда, с одной стороны, ты делаешь все, а с другой: ведь ты не бог, и не хватает - сил, физических, душевных, возможностей - финансовых и временных, элементарно - поддержки.

Речь о хосписах - учреждениях, в которых помогали бы в уходе за тяжелобольными и которых не хватает, к сожалению, в любом регионе России. Красноярский край не исключение. Здесь хосписов всего два - один в Красноярске, а другой - в Железногорске. В последнем руководители - люди, которые пережили семейную драму и после этого решили: должны теперь помочь другим. С неравнодушными людьми и государством, без привлечения которого полноценно развивать паллиативную помощь невозможно.

Мы встретились с руководителем Железногорского хосписа Виктором Стародубцевым и узнали, с чего для него все начиналось и каким он видит будущее этого, без сомнения, социально необходимого проекта.

Родительский наказ

- Когда наш отец лежал в больнице, человек сильного духа и характера, он стал свидетелем того, как страдают люди, находившиеся рядом, которых не забирали после выписки родственники, которым не могла быть оказана необходимая медицинская помощь и уход, - рассказывает Виктор Стародубцев, директор АНО «Железногорский хоспис им. В. и З. Стародубцевых». - И когда родители ушли из жизни, мы приняли решение выполнить родительский наказ, помогать тяжело больным людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Когда умирает близкий человек, начинаешь осознавать, что ты мог сделать для него, но не сделал. Поначалу мы думали, что нужно просто обозначить актуальную проблему. Поднять проблему в СМИ получилось, но ситуация не изменилась, поэтому мы решили своим примером показать, что такие учреждения нужны.

Стародубцевы занялись изучением теоретических и практических основ такой помощи на опыте других российских регионов. В свободное от основной работы время садились на свои машины и ездили по больным. Объявили в городе о том, что создан такой хоспис на колесах и к ним стали звонить родственники больных людей.

Чужая боль как своя

Волонтерами стали врачи, учителя, инженеры предприятий, самые разные люди, которые столкнулись с этой бедой. В больницах смертельно больные пациенты не могут находиться, потому что врачи не способны никак улучшить или облегчить их состояние. Работать в хосписе тяжело. Ведь проблема даже не в том, чтобы технически оказать помощь человеку. Главное - найти контакт с больным. Все пациенты находятся в разном состоянии. Человек плохо себя чувствует, у него сильные боли. Длительный период не встает в кровати. И когда рядом появляется незнакомец, пациенту нужно привыкнуть, поверить.

Слова «хоспис» все боятся. Если хоспис, значит, смерть. Волонтеры столкнулись с проблемой того, что никто не хочет об этом говорить, стараются избегать обсуждения темы паллиативной помощи. Однако задача хосписа - обеспечить человеку достойную жизнь до конца. Нужно, чтобы в последние месяцы своей жизни человек не проклинал своих родственников, мог любоваться миром, имел стабильное настроение.

Мобильный хоспис

Мировой опыт показывает, что хоспис должен быть и мобильным, и стационарным. Есть ситуации, когда человеку нужна помощь постоянно, когда у человека рядом нет родственников. Или близким нужна передышка. Однако поиски помещения под хоспис при поддержке местных властей за семь лет не увенчались успехом.

Сотрудники хосписа принимали участие в грантовых программах. Подавали несколько раз заявки на президентский грант. И в конце 2017 года его получили - на приобретение специального автомобиля для оказания паллиативной помощи. Получить автомобиль оказалось не так просто, потому что пока оформлялся грант, стоимость автомобиля увеличилась на 30% из-за пошлин, и размер гранта оказался мал. Путем невероятных усилий автомобиль в мае приехал в Красноярск.

В ближайших планах - оснащение хосписа всем необходимым инструментарием. Будут добиваться помещения для хосписа и распространения своего опыта за пределами Железногорска.

Готовность и способность помочь

Работать волонтером в подобной организации непросто. Люди приходят с горящими глазами, хотят работать, но после посещения первого же больного говорят «вы нас простите, но мы больше работать не сможем». Поэтому поиск волонтеров создатели хосписа не прекращают ни на один день:

- По образованию я медицинская операционная хирургическая онкологическая сестра с двадцатипятилетним стажем, - говорит Елена Шишмарева, волонтер хосписа. - Помощь пациентам для меня в приоритете. Я люблю свою профессию. И, наверное, очень неравнодушный человек, потому что, узнав о том, что такой хоспис открылся в нашем городе, сразу же присоединилась к работе.

Елена Анатольевна стала медиком не случайно. В детстве от онкологии у нее умерла мама. Она любит помогать людям, а кто как не медицинский работник способен помочь:

- У меня была пациентка, которая отказывалась от любой помощи, не хотела надевать памперсы, питаться, - вспоминает Елена Шишмарева. - Очень часто бывает так, что больные люди с родственниками капризны и не хотят слушать никаких рекомендаций, а к новым людям больше прислушиваются. Тем более когда медик уверен в том, что он делает. А я в себе уверена. Я готова и способна помочь. И люди чувствуют твою уверенность и начинают доверять. Я пришла к ней, объяснила, что с памперсами ей будет удобнее и комфортнее, что питаться нужно не только с помощью капельниц. Мы нашли общий язык. Я навещала ее потом еще несколько раз, и никого сопротивления уже не было.

К сожалению, по словам волонтеров, их пациенты не живут дольше полугода. Именно поэтому они изыскивают всякую возможность, чтобы не только оказать необходимую помощь, но и чем-то порадовать своих подопечных:

- Каждый Новый год наши волонтеры наряжаются Дедом Морозом и Снегурочкой и отправляются к больным, - говорит Виктор Стародубцев. - Торговые сети предоставляют нам подарки, лесхоз - елки. И мы ездим по всем нашим пациентам, потому что знаем, что для них это последний Новый год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий Мещанинов, главный внештатный специалист по паллиативной медицине министерства здравоохранения Красноярского края:

- Амбулаторно паллиативная помощь согласно закону оказывается в кабинетах паллиативной помощи и выездными службами. Стационарно - отделениями паллиативной помощи, хосписом, как отдельным заведением, так и состоящим в структуре какого-либо подразделения, а также домами и отделениями сестринского ухода. На сегодняшний день в нашем крае свыше 900 коек сестринского ухода, свыше 40 коек паллиативной помощи и порядка 16 учреждений имеют лицензию на оказание паллиативной помощи. В межрайонных больницах также оказывается помощь тяжелобольным пациентам. Какое-то время назад их было гораздо меньше. Можно сказать, что наш край по сравнению с другими регионами в передовиках, особенно по оснащенности обезболивающими препаратами. Лежачий пациент часто нуждается в манипуляциях, которые родственники провести просто не в силах. Вот тогда и необходима помощь специалистов. В год - у нас больше тысячи вызовов на дом. Волонтеры у нас тоже работают. Это разные по возрасту и занятиям люди. Готовы оказать помощь, даже просто за руку подержать и поговорить.

Паллиативная помощь - подход, позволяющий улучшить качество жизни безнадежно больных пациентов.