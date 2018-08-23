Горняков Сибири и Дальнего Востока объединил конкурс «Русского Угля»

СЕГОДНЯ 05:00 2018-08-22T15:28:04+03:00

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В кабине неотъемлемого спутника угольной промышленности - экскаватора ЭКГ-5А (экскаватор карьерный гусеничный, цифровое обозначение модели – показатель вместимости ковша – 5 кубометров) комфортно: ни грязи, ни пыли, чуть слышно работает кондиционер. Ковш легко подхватывает груду угля и плавно пересыпает ее в кузов БелАЗа. В принципе, почему бы и девушке не освоить эту многотонную махину? И маникюр в управлении не помеха… «Последний час смены уходит на смазку, чистку, заправку экскаватора», – предупредил машинист. И тут же добавил: «А вот БелАЗы девушки освоили. Водят самосвалы не хуже мужчин». Хорошо, можно рассмотреть и этот вариант!

Новая техника на разрезе Степной

Впервые одна из крупнейших компаний России – входящий в группу САФМАР Михаила Гуцериева холдинг «Русский Уголь» – в преддверии Дня шахтера провела зрелищный и захватывающий конкурс «Лучший по профессии» на межрегиональном уровне. А так как угледобывающие предприятия находятся в трех регионах России – Амурской области, Красноярском крае и Хакасии, мероприятие получило статус федерального.

Слагаемые успеха

Ответственная миссия принимать горняков с разных уголков России выпала расположенному в Хакасии разрезу «Степной». Нынче ему исполняется 25 лет. В этом году здесь добыли юбилейную 60-миллионную тонну угля. И вот в самом разгаре первые соревнования, в которых должны выявить лучших работников угольной отрасли. Машинисты экскаваторов демонстрируют ювелирную точность, разрезая пополам арбуз ножом, приваренным к ковшу. Забивают этим же ковшом мяч в ворота и сталкивают стакан с водой со стеклянной полки, при этом не ломая подставку. Зрители только ахали: к технике, которой так виртуозно владеют угольщики, подходит определение «громадная».

Сможет ли машинист справиться с волнением и разрезать арбуз приваренным к ковшу ножом?

Это гигантские шагающие экскаваторы, удаляющие скрывающую залежи угля горную породу и карьерные электрические экскаваторы, которые непосредственно занимаются добычей угля и его погрузкой. Навыки вождения змейкой показывали водители 130-тонных БелАЗов, чьи колеса почти в два раза выше человеческого роста.

Как аккуратно закрыть спичечный коробок этой многотонной махиной

– На разрезе «Степной» работает самая разнообразная горнотранспортная техника: это и маневренные японские гидравлические экскаваторы, и новые бульдозеры отечественного производства, и гигантские драглайны, и проверенные «рабочие лошадки» ЭКГ, и вездесущие БелАЗы. Успех дела зависит на 50 процентов от техники и на 50 процентов от людей. Сегодняшние соревнования стимулируют горняков совершенствовать и оттачивать свое мастерство, достигать новых профессиональных высот, – поделился с корреспондентом «КП» директор Департамента открытых горных работ компании «Русский Уголь» Сергей Ясюченя.

А вот и филигранно разрезанный арбуз

Нежная работа

В восьми номинациях 32 специалиста показали свои навыки владения горной техникой. Отбор на эти состязания был строгим. Все участники прошли предварительные этапы на своих предприятиях. К теоретическим тестам в компьютерном варианте допустили тех, кто не только показывает высокие результаты в работе, но и не допускает в свой адрес нареканий по дисциплине, промышленной безопасности, соблюдению графика планово-предупредительных ремонтов.

В итоге асов угольной отрасли ждали весьма необычные, на первый взгляд, испытания.

Мяч летит точно в цель

Закрыть ковшом спичечный коробок и при этом не раздавить ни сам коробок, ни его подставку – неординарное и, признаемся, зрелищное задание для участников. Как и взять ковшом футбольный мяч, а потом аккуратно положить его в ведро. Удалось это не всем участникам данной номинации.

Юрий Пузиков, машинист экскаватора АО «Амуруголь»

– Мастерство приходит с опытом, который нарабатывается годами, – рассказывает машинист карьерного гусеничного экскаватора разреза Ерковецкий компании «Амурский уголь» Юрий Пузиков, который точно забил мяч в ворота. – Главное, не волноваться и обращаться с мячом … нежно.

Владимир Рымзин - член жюри из Амурской области

Член жюри – заместитель генерального директора по энергомеханическому хозяйству компании «Амурский уголь» Владимир Рымзин не скрывает, что болеет за своих, но предельно справедлив к каждому участнику: «Здесь собрались профессионалы. Выполняют задания четко, качественно и быстро. Красиво работают!».

На уровне мирового тренда

Ежегодно на разрезе «Степной» добывают около 4,5 млн тонн каменного энергетического угля марки Д, обладающего высокой калорийностью. «Черное золото» идет «на ура» в Европу и Азию, а в России востребовано предприятиями большой энергетики и структурами ЖКХ.

Ко Дню шахтера «Русский Уголь» планирует завершить реконструкцию обогатительной фабрики разреза «Степной», где сейчас идет монтаж уникального немецкого оборудования, аналогов которого пока что нет нигде в России. Для установки и обучения эксплуатации в Черногорск приезжали специалисты из Германии. После модернизации производственная мощность фабрики увеличится: с 3,5 млн до 4,5 млн тонн угля в год. Таким образом, можно обогащать всю добываемую на разрезе продукцию. Как отметили специалисты, переработка угля для повышения его качества – мировой тренд, набирающий обороты.

Николай Зибарев, генеральный директор разреза Степной

Генеральный директор разреза «Степной» Николай Зибарев на вопрос: каково быть первым «хозяином» федерального конкурса «Лучший по профессии» немногословен:

– Нормально. Справимся.

Конечно, справились. Гордость разреза «Степной» – его коллектив. На предприятии работает свыше 1100 горняков, из них – более 20 горняцких династий и 23 полных кавалеров знака Шахтерская слава, чей труд на благо страны по достоинству оценен на государственном уровне.

Победители

Конкурс приурочен к профессиональному празднику – Дню шахтера, который отмечается в последнее воскресенье августа.

Вячеслав Серебряков - председатель жюри конкурса

– Кто празднику рад, тот готовится заранее, – заметил председатель жюри, заместитель генерального директора по производственно-техническим вопросам компании «Русский Уголь» Вячеслав Серебряков. Он отметил хорошую подготовку как в организации конкурса, так и участников.

По итогам конкурсов победителями стали:

Лучший машинист шагающего экскаватора – Виталий Заика (разрез «Степной»).

Лучший машинист ЭКГ 1 подгруппы (ЭКГ-10,ЭКГ-8И) – Денис Якубовский (АО «Красноярсккрайуголь»).

Лучший машинист ЭКГ 2 подгруппы (ЭКГ-5) – Юрий Пузиков (АО «Амуруголь»).

Лучший машинист гидравлического экскаватора 1 подгруппы (CAT-349D) – Андрей Дробышевский (разрез «Степной»).

Лучший машинист гидравлического экскаватора 2 подгруппы (HITACHI EX-1900) – Захар Ершов (разрез «Степной»).

Лучший машинист бульдозера – Василий Косов (разрез «Степной»).

Лучший водитель автомобиля БелАЗ-75131 – Сергей Сухорученко (разрез «Степной»).

Лучший водитель автомобиля БелАЗ-75555 –Олег Ганжа (АО «Красноярсккрайуголь»).

В командном зачете первое место у хозяев конкурса – горняков разреза «Степной», на втором – угольщики Красноярского края, завершают пьедестал почета шахтеры Амурской области.

В жюри все по-честному

На самом деле – победители все, кто состязался. Да, умная техника на порядок облегчила добычу угля. Но требуется опыт в её освоении и профессиональный навык в горняцком труде. Конечный результат работы угольщиков – залог успешного развития экономики. Ведь от количества и качества добытого угля зависит тепло в домах не только Сибири, но и всей России.

Наступающий День шахтера – праздник людей крепкой, проверенной породы. Труд горняка закаляет характер, воспитывает силу духа. А традиции, которые живут в горняцких династиях, передаются из поколения в поколение.

Справка «КП»

Компания «Русский Уголь», входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева, отметила свое 15-летие в прошлом году.

Холдинг «Русский Уголь» объединил шесть угледобывающих разрезов, обогатительную фабрику, энергообеспечивающие, транспортные и ремонтные подразделения в разных регионах страны – Амурской области, Красноярском крае и Хакасии.

Рынок сбыта добываемого угля достаточно большой: Россия, Восточная и Западная Европа, Азия.

Хакасское черное золото

Преимущество продукции – в качестве. В угле низкое содержание серы, высокая калорийность: он хорошо сжигается, оставляя мало золы. Потому и востребован по всему миру в малой и большой энергетике.

На предприятиях трудятся 4 тысячи человек. «Русский Уголь» – социально ответственная компания, ведущая благотворительную деятельность в регионах присутствия.