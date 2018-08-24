Александр Усс провел два дня в рабочей поездке на юге региона

24 Авг. 07:12 2018-08-27T07:26:42+03:00

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Инвестиционный форум, десятки встреч, День Минусинского помидора ­ программа большая. Что увидел глава региона? Как будет развиваться город и юг края? Что уже удалось сделать, а над чем предстоит работать? Какова роль обычных горожан? Почему при подготовке к 200­летию Минусинска стоит учесть опыт Енисейска? И, наконец, что думает Александр Усс о местных помидорах и кто стал победителем конкурса «Минусинский чемпион­2018»? Обо всем этом сегодня в репортаже «Комсомолки».

17 августа, 14.00

Первая остановка - Соборная площадь

Моментально попадаем под очарование старинного купеческого городка. Сразу несколько жемчужин Минусинска в одном месте: Спасский собор, музей им. Н.М. Мартьянова, в двух шагах - драматический театр.

То, что город меняется, и меняется к лучшему, можно понять, просто посмотрев по сторонам. В музее идет ремонт, в театре он тоже скоро начнется, около собора - обновленный, уютный сквер.

На площади - ярмарка. Овощи, фрукты, мед, молоко и мясо - все местное, выращено в нашем крае.

Народу немного, будний день, жара, продавцы - открытые, общительные. Александр Усс знакомится, интересуется урожаем, изучает цены, спрашивает о рынке сбыта. Сегодня этот вопрос на форуме будет обсуждаться отдельно.

Нонна Пак уже много лет выращивает арбузы в Селиванихе.

- Урожай в этом году хороший, попробуйте!

Пробуем: сладкие, вкусные, не хуже южных.

Сосед Нонны Темур Абуладзе завлекает нас знаменитыми томатами «бычье сердце». 30 лет назад приехал в Минусинск из Батуми, влюбился и остался. 3000 кустов у фермера, к нему приходят за помидорами и на рынок, и домой.

- Секрет? Нет секрета! Любить нужно землю. Я ее люблю. Я с помидорами разговариваю, музыку им включаю, они радуются. Приходите в гости!

17 августа, 16.00

Новые задачи, новые подходы

Мы в театре. Форум не парадная - рабочая площадка. Полный зал, скоро начнется пленарное совещание - «резюме» работы форума, зафиксируют самое важное. Напомним, инвестиционный форум «Развитие южных территорий края» проходит в Минусинске во второй раз. Основная работа идет на тематических круглых столах. Что обсуждают? Сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность, туризм, образование - ключевые отрасли экономики юга региона.

Многие вопросы требуют решения уже давно, но в силу объективных причин остаются открытыми. К примеру, транспортная доступность юга края. Без регулярного авиасообщения сложно развиваться и туризму, и экономике. Сейчас дело двигается. ФАС России готова пойти навстречу, и, возможно, уже скоро в крае будет своя региональная авиакомпания.

В центре внимания форума - поддержка агропромышленного комплекса юга региона. Здесь должен появиться и заработать крупный агропромышленный кластер - это один из проектов «Енисейской Сибири». Задача Минусинска - стать пилотной территорией по внедрению новых подходов в сфере сбытовой логистики краевого АПК.

Говоря о запуске проекта на юге, Александр Усс напомнил, что в Красноярске активно строится крупнейший в Сибири оптово-распределительный центр. На его базе будут формироваться оптовые партии сельхозпродукции, выращенной в крае, а значит, развиваться кооперационные связи между производителями и торговыми предприятиями.

- Было принято решение здесь, на юге, также создавать оптово-распределительный центр и микротерминал. Я знаю хорошо, что селяне, работающие на юге, испытывают потребности в организации цивилизованных форм сбыта, регулярных поставок. Благодаря оптово-распределительному центру, дело пойдет быстрее, - отметил глава региона.

Александр Усс добавил, что в перспективе ОРЦ - пункты закупки, хранения и переработки должны покрыть весь край. Только так можно гарантировать поставку свежей продукции потребителю. В многоуровневую систему войдут в том числе и фермерские, и личные подсобные хозяйства.

Отдельное внимание - образованию. А именно - его качеству. Речь шла о взаимодействии образовательных учреждений с предприятиями реального сектора экономики. В крае есть успешный опыт, есть идеи, но система может быть результативнее.

Затронул глава региона и актуальные вопросы в образовании, прокомментировав ситуацию в краевых колледжах и техникумах, четко обозначил свою позицию:

- Сейчас возникла определенная напряженность из-за возможного сокращения бюджетных мест в средних специальных учебных заведениях. Это связано с тем, что введены новые федеральные стандарты, которые предполагают получение двух специальностей и увеличение срока обучения на один год. Это хорошее нововведение, но вместе с тем поступило предложение сократить расходы на это направление, а следовательно, и четыре тысячи учебных мест. Это абсолютно неправильно, и я с этим никогда не соглашусь. Мы договорились предусмотреть необходимые 164 миллиона рублей, учащихся будем набирать, не сокращая количество мест, а значит, и специалистов-выпускников, которые потом будут востребованы.

«Комсомолка» продолжит темы, поднятые на форуме, обязательно расскажет и о новых идеях в туризме, и о том, появится ли в городе бассейн - такую мечту озвучили минусинцы Александру Уссу и Дмитрию Меркулову под занавес форума.

17 августа, 18.30

Новый сквер? Музыкальный!

После форума едем на улицу Кретова. Здесь, рядом с музыкальной школой, построили новый сквер, говорят, необычный. Посмотрим.

Сквер мы еще не видим, но уже слышим. Музыка! Живая! Школьный оркестр на сцене, скамейки по периметру - импровизированный зрительный зал - полностью заняты, аншлаг. Семьи с детьми, старшее поколение, молодежь. Сквер - уютный, есть и «находки» - в ковке скамеек - музыкальные нотки. Брусчатка, фонари - все добротно, зеленеют газоны, скоро высадят деревья.

За музыкальный сквер в марте проголосовали больше 8599 минусинцев. Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

Рядом - детский городок, не протолкнуться, смех, гам.

- Еще бы пару горок, - говорит Дарья Морозова, - здесь вокруг много домов, семей с детьми. Но сквер хороший, раньше здесь был пустырь с лужей, ходили с детьми гулять к фонтану в центр.

Екатерина Качина из соседней пятиэтажки пришла на «разведку»:

- Наши бабушки и не знают, что все готово, вернусь, расскажу им, будем здесь на концертах собираться, благо недалеко. Спасибо, очень красиво все сделали!

Кстати, новое место отдыха - выбор самих горожан. За музыкальный сквер в марте проголосовали больше 8500 минусинцев, и за лето удалось все сделать.

Александр Усс проходит по аллее, приветствует минусинцев, и первое, на что он обращает внимание, - большие качели, их, как потом выяснится, делают местные мастера.

- Отличные качели, надо нам такие в Красноярск!

Подрядчик отчитывается о расходах: 7 миллионов из средств проекта «Формирование комфортной городской среды».

Когда в сквере наведут «лоск», каким будет его музыкальное наполнение, врио губернатора рассказывает глава города и директор музыкальной школы Галина Вдовиченко, чей педагогический стаж 52 (!) года. Нет сомнений, все получится достойно.

Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

Новые скверы, ремонт дворов и дорог, реставрация зданий, строительство новых социальных и культурных объектов - к 200-летию у Минусинска много планов, вполне конкретных, реальных.

18 августа, 09.00

Мост сдадут в сентябре...

На стройплощадку моста через протоку Енисея приезжаем в субботу утром. Здесь уже многолюдно. Люди, техника - все работают. Устанавливают балки пролетного строения, опоры освещения, укладывают асфальт.

- Парни, есть выходные?

- Достроим и отдохнем!

Строители опытные, кстати, компания «Мостремстрой» сейчас возводит мост длиной 323 метра в Богучанском районе.

- Задача - сдать мост в конце сентября, минусинцы его очень ждут. В старой части города несколько больших микрорайонов, а все школы, больницы, магазины - на левобережье, объезжать на дамбе долго, неудобно, - говорит Евгений Найденко, генеральный директор ДРСУ-10 (предприятие-подрядчик). - Мост соединяет историческую часть и административно-деловой центр города, кроме того - рядом расположены несколько микрорайонов индивидуальной застройки: «Береговой», «Центральный», «Восточный», «Юго-Восточный» и другие.

Мост - железобетонный, гарантия 60 лет. В свое время было принято решение сделать вместо двух полос четыре - направление стратегическое, дорога на Кызыл. Цена вопроса - 103 млн. рублей, деньги были выделены из краевого бюджета. Но четыре полосы моста нужно «вписать» в двухполосные подъезды.

Александр Усс выслушивает главу города, проектировщиков, уточняет, какими будут подъезды к мосту и развязка на улицах Береговой, Кызыльской и Чайковской, - эти работы начнутся в следующем году.

- Не дороже самого моста выйдет ? - спрашивает губернатор и выясняет, готова ли проектно-сметная документация, источники финансирования и сроки, внимательно рассматривает макет.

- Красивый мост получится!

...как и «неотложку»

Наша следующая остановка - новый корпус станции скорой медицинской помощи в минусинской межрайонной больнице. Его открытие - долгожданное событие. Много лет врачи работают в старом, аварийном здании, купеческом особняке 19-го века.

Новый корпус - двухэтажный, а его уникальность в том, что проект сделан именно под нужды службы скорой медицинской помощи. Просторная дистпечерская, гардеробные, душевые, кабинеты для работы и отдыха и медицинского персонала, и водителей. Есть даже помещение для архива и учебные классы для студентов.

Заходим, парни-строители неохотно убирают стремянки, пропуская нас.

- Успеем, готовность - высокая, идут отделочные работы, в сентябре сдача, - заверяет Павел Просторнаков, бригадир ООО «Стройсектор».

Александр Усс задает вопросы заведующей ССМП Ирине Хоменковой о перспективе комплектации станции медицинским оборудованием, обсуждается вопрос о возможности проектирования нового здания поликлиники ММБ, современной, многофункциональной.

До праздника, который вот-вот начнется, Александр Усс успевает заехать в школу №16, обсудить с директором Тамарой Егоровой ремонт крыши учебного заведения, посмотреть муниципальный магазин «Рынок Заречный», - доступная аренда, хорошие условия - привлекают фермеров, а покупателям нравятся ассортимент и цены. «Комсомолке» тоже понравилось! Здесь продается наша газета.

18 августа, 11.30

Виват, томат, виват!

195-летие города в этом году решили отмечать три дня, настолько насыщенной получилась программа: ярмарки, выставки, десятки концертов и мастер-классов и, конечно, костюмированное шоу «Виват, томат!» - 1500 участников из 22 организаций!

Губернатор смотрит шествие, не скрывает улыбки, праздничное настроение сегодня у всех.

Более 20 000 минусинцев и гостей со всех уголков края отмечают «День помидора - 2018».

В шоу «Виват, томат!» - 1500 участников из 22 организаций

Главная интрига - кто победит в конкурсе на самый большой помидор. Традиционный приз «Минусинского чемпиона» - автомобиль. Конкурс популярный, ему уже 15 лет, соревнование - конкурентное: 61 заявку получило жюри в этом году. Лучшим из лучших стал Александр Терехов, его помидор - 1 килограмм 648 граммов. История победы оказалась очень личная, невеселая. Зимой вместе с женой Александр Петрович посадили свою рассаду и три семечки, которые им дала семья Медведевых - знатные огородники, участники томатных конкурсов:

Помидор-победитель Александра Терехова весит 1648 граммов. Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

- Вырос в нашей теплице большой куст, девять плодов, все большие. Хотя и ухода особого не было. Месяц назад умерла моя Людмила… 41 год вместе. Решил участвовать и посвятить ей свою победу, если выиграю.

Выиграл. Больше всех призу - «Ниве» - радуется семилетняя Даша, которая соленые помидоры не ест, а свежие с солью очень любит.

Помидор Тереховых уже вошел в историю, специалисты краеведческого музея сделают его гипсовую копию, подпишут год, вес, сопроводят фото и добавят на выставку «чемпионов». Ее, кстати, с большим удовольствием рассматривали гости на праздничной аллее, и Александр Усс в их числе.

- Скоро у вас помидоры будут как тыквы!

Как тыквы, точно, но, между прочим, рекорд 2011 года - 2 килограмма 146 граммов, устоял. Есть к чему стремиться!

Жара спадает, минусинцы готовятся к вечерним концертам, пора прощаться. На пути - волонтеры, видимо, студенты.

- Мы проводим опрос. Скажите, что на празднике вам понравилось больше всего?

- Э-э-э, а мы затрудняемся с ответом.

- И не вы одни, - смеются девчонки.

Интересуемся, что говорит народ.

- Нравится продуктовая ярмарка, шествие, мастер-классы, выставка автомобилей, подворья из районов, концерты. Но самый частый ответ - «Все!».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр Усс:

- День Минусинского помидора - это одно из брендовых событий региона и по-настоящему народный праздник. Он отражает особое отношение к земле: желание обустраивать её и получать плоды. Это извечное стремление жителей края соревноваться и побеждать. Поэтому давайте будем брать пример с тех, кто своими руками может выдавать такие образцовые результаты на счастье себе и радость людям.

О Доме Вильнера и театре

История с реконструкцией дома Вильнера, или, как его называют, «Малым сибирским Зимним дворцом», построенным в начале прошлого века, можно назвать сагой. Меняются главы города, депутаты, губернаторы, выросло целое поколение минусинцев, которые видели дом купца только заброшенным или на ремонте. Неужели 2018 год войдет в историю? Похоже на то. Кстати, глава города Дмитрий Меркулов не раз говорил, что восстановить здание для него «дело чести». Теперь на особом контроле сложный объект и у Александра Усса. Поэтому одной из первых площадок, куда отправился врио губернатора в Минусинске, стал этот купеческий особняк.

Дом Вильнера называют «Малым сибирским Зимним дворцом». Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

Сейчас подрядчик - УСК «Сибиряк», компания с хорошей репутацией.

Как рассказал Вадим Горелов, начальник территориального подразделения в Минусинске КГКУ «Управление капитального строительства Красноярского края», сделано уже немало:

- Закончены трудоемкие работы, к примеру, монолитные перекрытия всех этажей. Вычищены подвалы, сделаны рамы для окон. Начали реставрировать старинную кладку фасада: каждый кирпич будет обработан специальным составом. Планируем закончить в этом году, официально сдать в эксплуатацию в первом квартале 2019-го.

В итоге фасад здания, выполненный в уникальном стиле «сибирское барокко», должен предстать в первозданном виде. Когда все будет готово, в доме Вильнера разместится Минусинский колледж культуры и искусств.

В Минусинске десятки зданий нуждаются в реставрации, у многих есть статус «объекта культурного наследия». Как в условиях дефицитных бюджетов продолжать ремонты, облагораживать город? Что реально можно сделать к 200-летию? Как должны участвовать в этом процессе горожане? Об этом тоже шла речь и на инвестиционном форуме, и на совещаниях на стройплощадках, и наверняка в кулуарах. Ведь каждое известие о большом ремонте - событие для горожан. Кстати, именно так минусинцы воспринимают будущую реставрацию драматического театра, которая начнется уже скоро, и, судя по деньгам, 669 млн. рублей, будет масштабной. В эту сумму входит и строительство рядом с театром нового административного здания, где разместятся цеха и репетиционные площадки.

КСТАТИ

На время ремонта театра труппа переместится в Центр культурного развития. Это еще один новый объект Минусинска с концертным залом на 495 мест, который давно ждут в городе. Александр Усс побывал и на этой площадке. Центр недостроен, в планах - следующий год. Сейчас идет конкурс по выбору нового подрядчика, прежний подвел, контракт с ним расторгнут. Совещание на стройплощадке было недолгим, предложения - конкретные.

Учитывая опыт Енисейска, глава региона порекомендовал Дмитрию Меркулову предусмотреть средства на благоустройство пространства вокруг, а чтобы получилось яркое, знаковое городское место, привлечь творческих минусинцев - архитекторов, художников, ландшафтных дизайнеров. Енисейский урок: город для людей нужно строить с этими людьми, советоваться, привлекать, иначе, как пошутил глава региона, «получается праздник для археологов и реставраторов».

Центр культурного развития нужен для самых разных мероприятий, праздников, концертов и для взрослых, и для детей. В Минусинске нет удобного помещения, с хорошим звуком, светом, вместительным залом. Когда закончится ремонт драматического театра и труппа вернется домой, Центр заработает в полную силу.