Красноярск в ожидании тепла

23 Авг. 08:55 2018-08-27T08:18:45+03:00

Когда ждать тепло в домах красноярцев, о прогнозах погоде на предстоящую зиму и о празднике, который подготовили энергетики СГК рассказали в пресс-центре «Комсомольской правды». Фото: Мария ЛЕНЦ

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Лето близится к концу, и все горожане всерьез задумываются о начале отопительного сезона. О том, когда ждать тепло в домах красноярцев, о прогнозах погоде на предстоящую зиму и о празднике, который подготовили энергетики СГК рассказали в пресс-центре «Комсомольской правды».

К аномальным температурам готовы

Столбик термометра за окном в минувшую зиму порой отпускался в Красноярске до критических отметок. В школах отменялись занятия, автобусы сходили с маршрутов, ценник на услуги такси взлетал в два-три раза, а главной темой выпусков новостей становилась погода.

- Красноярская ТЭЦ-2 готовится к осенне-зимнему периоду, прохождению минимальных температур наружного воздуха на 2018-2019 год, - рассказал Олег Бубновский, директор Красноярской ТЭЦ-2. -По нашим данным, рекордная низкая температура за последние десять лет в Красноярске была зафиксирована 21 января этого года – среднесуточная минус 36 градусов, а ночью столбик термометра опускался еще ниже. Мы активно готовимся к зиме. Уже в марте мы приступили к ремонту вспомогательного оборудования, а с уменьшением тепловой нагрузки на город — основного. Для надёжной работы в зимний период на станции проводятся капитальные и текущие ремонты турбин и котлов.

Энергетики мониторят сайт Гидрометеоцентра, с тем, чтобы знать, пусть и ориентировочно, какая зима ожидает красноярцев. Так, по данным метеорологов, самыми холодными периодами станут третья декада декабря, январские праздники и первая декада февраля. Но учитывая, что до начала зимы осталось еще несколько месяцев, говорить о точных прогнозах не приходится. Тем не менее, энергетики готовятся к самым экстремальным температурам.

Когда включат батареи?

Большинство горожан волнует, когда начнется отопительный сезон. Погода в Сибири меняется быстро и часто непредсказуемо. Недели изнуряющей жары сменяются дождливыми и холодными днями. Поэтому начало отопительного сезона напрямую зависит от температуры. Обычно это середина сентября.

По словам Сергея Иванова, директора Красноярской теплотранспортной компании, начало отопительного сезона запланировано на 17-18 сентября:

- Летом мы проводим не только ремонты, но и множество экспертиз, - рассказал Сергей Иванов. – Это работа проходит все лето и будет завершена к 1 ноября. Устраняются замечания по работе теплосетей и тепловых камер. Рисков, связанных с подачей отопления нет, так как вся работа ведется по графику. Но стоит отметить, что скорость подключения к отоплению жилых микрорайонов будет зависеть от управляющих компаний.

Кстати, отличительной чертой этой зимы станет замещение малых котельных. Это связано не столько с теми возможностями, которые имеются в распоряжении компании, сколько с экологической обстановкой в краевом центре. Ведь ни для кого не секрет, что малые котельные с низкими трубами являются источником загрязнения атмосферного воздуха.

Праздник тепла и света

Сибирская генерирующая компания подготовила для красноярцев большой подарок к началу отопительного сезона. 2 сентября на Театральной площади состоится «Праздник тепла и света» на котором можно будет послушать энергичную музыку в исполнении красноярских кавер-групп "Макароны по-флотски" и "Крайком пати", а также приглашенных звезд – группы «Ундервуд».

На мероприятии будет раздаваться бесплатная лотерея. Каждый пришедший на праздник получит билет, который может стать счастливым. Организаторы разыгрывают полезные призы, связанные с домашним теплом и уютом – пароварки, увлажнители воздуха и др.

Кроме того, в этот день будут организованы экскурсии на теплоэлектроцентрали и насосные станции, где горожанам расскажут и покажут, как производится свет и тепло. Тем, кто не успеет записаться на экскурсии, расстраиваться не стоит. В социальных сетях позже можно будет записаться на аналогичные экскурсии.