2018-08-27T08:18:45+03:00
Общество

Красноярск в ожидании тепла

В краевом центре пройдет «Праздник тепла и света» от Сибирской генерирующей компании
Анастасия ШАЙХОВА
Поделиться:
Когда ждать тепло в домах красноярцев, о прогнозах погоде на предстоящую зиму и о празднике, который подготовили энергетики СГК рассказали в пресс-центре «Комсомольской правды».Когда ждать тепло в домах красноярцев, о прогнозах погоде на предстоящую зиму и о празднике, который подготовили энергетики СГК рассказали в пресс-центре «Комсомольской правды».Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Лето близится к концу, и все горожане всерьез задумываются о начале отопительного сезона. О том, когда ждать тепло в домах красноярцев, о прогнозах погоде на предстоящую зиму и о празднике, который подготовили энергетики СГК рассказали в пресс-центре «Комсомольской правды».

К аномальным температурам готовы

Столбик термометра за окном в минувшую зиму порой отпускался в Красноярске до критических отметок. В школах отменялись занятия, автобусы сходили с маршрутов, ценник на услуги такси взлетал в два-три раза, а главной темой выпусков новостей становилась погода.

- Красноярская ТЭЦ-2 готовится к осенне-зимнему периоду, прохождению минимальных температур наружного воздуха на 2018-2019 год, - рассказал Олег Бубновский, директор Красноярской ТЭЦ-2. -По нашим данным, рекордная низкая температура за последние десять лет в Красноярске была зафиксирована 21 января этого года – среднесуточная минус 36 градусов, а ночью столбик термометра опускался еще ниже. Мы активно готовимся к зиме. Уже в марте мы приступили к ремонту вспомогательного оборудования, а с уменьшением тепловой нагрузки на город — основного. Для надёжной работы в зимний период на станции проводятся капитальные и текущие ремонты турбин и котлов.

Энергетики мониторят сайт Гидрометеоцентра, с тем, чтобы знать, пусть и ориентировочно, какая зима ожидает красноярцев. Так, по данным метеорологов, самыми холодными периодами станут третья декада декабря, январские праздники и первая декада февраля. Но учитывая, что до начала зимы осталось еще несколько месяцев, говорить о точных прогнозах не приходится. Тем не менее, энергетики готовятся к самым экстремальным температурам.

Когда включат батареи?

Большинство горожан волнует, когда начнется отопительный сезон. Погода в Сибири меняется быстро и часто непредсказуемо. Недели изнуряющей жары сменяются дождливыми и холодными днями. Поэтому начало отопительного сезона напрямую зависит от температуры. Обычно это середина сентября.

По словам Сергея Иванова, директора Красноярской теплотранспортной компании, начало отопительного сезона запланировано на 17-18 сентября:

- Летом мы проводим не только ремонты, но и множество экспертиз, - рассказал Сергей Иванов. – Это работа проходит все лето и будет завершена к 1 ноября. Устраняются замечания по работе теплосетей и тепловых камер. Рисков, связанных с подачей отопления нет, так как вся работа ведется по графику. Но стоит отметить, что скорость подключения к отоплению жилых микрорайонов будет зависеть от управляющих компаний.

Кстати, отличительной чертой этой зимы станет замещение малых котельных. Это связано не столько с теми возможностями, которые имеются в распоряжении компании, сколько с экологической обстановкой в краевом центре. Ведь ни для кого не секрет, что малые котельные с низкими трубами являются источником загрязнения атмосферного воздуха.

Праздник тепла и света

Сибирская генерирующая компания подготовила для красноярцев большой подарок к началу отопительного сезона. 2 сентября на Театральной площади состоится «Праздник тепла и света» на котором можно будет послушать энергичную музыку в исполнении красноярских кавер-групп "Макароны по-флотски" и "Крайком пати", а также приглашенных звезд – группы «Ундервуд».

На мероприятии будет раздаваться бесплатная лотерея. Каждый пришедший на праздник получит билет, который может стать счастливым. Организаторы разыгрывают полезные призы, связанные с домашним теплом и уютом – пароварки, увлажнители воздуха и др.

Кроме того, в этот день будут организованы экскурсии на теплоэлектроцентрали и насосные станции, где горожанам расскажут и покажут, как производится свет и тепло. Тем, кто не успеет записаться на экскурсии, расстраиваться не стоит. В социальных сетях позже можно будет записаться на аналогичные экскурсии.

.

.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Отец Дмитрий Смирнов: Залюбили наших мужчин. Вот они и боятся жениться
Россия снова оказалась на краю демографического обрыва. В детородный возраст вступает поколение кризисных 1990 годов — самое малочисленное в современной истории. Как спасти Россию от вымирания?
Экспедиция «КП» по Волге: Что в голове у Родины
Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов плывут по Волге в резиновой лодке и уже добрались до Волгограда, где не могли не сделать остановку и сходить на Мамаев курган — к монументу Родины-матери [видео]
Google назвал маньяка Чикатило «выдающимся выпускником» РГУ, поставив в один ряд с Александром Солженицыным и Викторией Лопыревой
Поисковик автоматически определил «популярность» убийцы, на совести которого свыше полусотни жертв, по его упоминаемости в Интернете
Алексей Евсюков, народный артист России: Надеюсь, Иосиф Кобзон наберется сил и еще споет на 100-летии комсомола
Об этом известный композитор, который 40 лет аккомпанирует великому певцу и навещал его на днях, заявил накануне Дня шахтера в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео, аудио]
Новости 24
«Комсомолка» подарит читателям книги из «Юношеской библиотеки»
В Талнахе восьмилетний школьник выронил из окна на четвертом этаже маленького брата
В Красноярском крае создадут фонд имени Дмитрия Хворостовского
Житель Красноярска расстрелял компанию молодых мужчин, с которыми у него случился конфликт
В Красноярске вновь меняют схему движения автобусов в центре города
Будет слышно: в Красноярске прогремят взрывы
В Красноярском крае на прошедших выходных потушили 11 лесных пожаров
Клещи не сдаются: за предпоследнюю неделю лета в Красноярском крае паразиты покусали более 160 человек
Площадь у БКЗ в Красноярске закрывают на ремонт на целый месяц
Житель Красноярска просит за семь билетов на Олимпиаду-80 миллион или дорогой автомобиль
В Красноярске мужчина плавал по Енисею на надувном матрасе – причалить к берегу уговорили спасатели
В Красноярске с Октябрьского моста упал мужчина и выжил
В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали, как не отравиться грибами
В центре Красноярска новые фонари не прошли проверку дорожных полицейских по уровню освещенности
Красноярские спасатели оказали помощь травмированным туристам в заповеднике «Столбы»
Жителя Красноярского края нагло обманули при продаже дачи
«Олега больше нет…»: умер жестоко избитый муж руководителя красноярских волонтеров
Хозяева отдали на усыпление выпавшую из окна кошку со сломанной лапой
Проверка ремонта дорог в Красноярске прошла в день города
В день города для красноярцев споет Хор Турецкого
Огромный столб черного дыма напугал жителей Взлетки
«Живем, как брат с сестрой!»: женщина попросила в соцсетях совета, как слить надоевшего мужа
Пьяный вандал разгромил двери кондитерской в центре Красноярска
Яблочный спас отмечают в Красноярске