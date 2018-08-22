Уникальную подсветку Коммунального моста запустят в пятницу

СЕГОДНЯ 10:05 2018-08-22T10:06:26+03:00

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Красноярцев приглашают на эффектное световое шоу. Это запуск подсветки одной из главных «переправ» города – Коммунального моста, сообщили в пресс-службе мэрии. В первый раз мы сможем увидеть все семь режимов его иллюминации. Зрелище обещает быть грандиозным!

- Ждем всех 24 августа в 21.00, - говорят в администрации. – Торжественный запуск состоится на левобережной набережной Енисея, у «Капитанского клуба».

Такое пропускать нельзя.

Напомним, новую подсветку Коммунального моста тестировали еще месяц назад, 23 июля. Одну за другой включали иллюминацию трех пролетов. На той неделе шоу повторили. И наш фотокорреспондент Мария Ленц сделала несколько ярких кадров.

К слову, проект реализуется при поддержке ПАО ГМК «Норильский никель». На разработку концепции потратили больше 4 миллионов рублей. Еще 128,58 было выделено на монтаж подсветки.