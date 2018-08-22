2018-08-22T10:06:26+03:00
Общество

Уникальную подсветку Коммунального моста запустят в пятницу

Обещают показать все семь режимов
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Уникальную подсветку Коммунального моста запустят в пятницу.Уникальную подсветку Коммунального моста запустят в пятницу.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Красноярцев приглашают на эффектное световое шоу. Это запуск подсветки одной из главных «переправ» города – Коммунального моста, сообщили в пресс-службе мэрии. В первый раз мы сможем увидеть все семь режимов его иллюминации. Зрелище обещает быть грандиозным!

- Ждем всех 24 августа в 21.00, - говорят в администрации. – Торжественный запуск состоится на левобережной набережной Енисея, у «Капитанского клуба».

Такое пропускать нельзя.

Напомним, новую подсветку Коммунального моста тестировали еще месяц назад, 23 июля. Одну за другой включали иллюминацию трех пролетов. На той неделе шоу повторили. И наш фотокорреспондент Мария Ленц сделала несколько ярких кадров.

К слову, проект реализуется при поддержке ПАО ГМК «Норильский никель». На разработку концепции потратили больше 4 миллионов рублей. Еще 128,58 было выделено на монтаж подсветки.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
После публикации в «Комсомолке» глава Минздрава собрала совещание с экспертами, чтобы решить вопрос с закупкой лекарств для тяжелобольных детей
По официальным данным, всего 7 детей нуждаются в незарегистрированных в России лекарствах, а по оценкам специалистов - их не меньше 23 тысяч [видео]
Жизнь на вахте и после вахты: как работают шахтеры в Красноярском крае?
Интенсивный труд, «Сухой» закон, круглосуточная отгрузка, возможность выиграть автомобиль и кулинарные таланты – все это необходимо, чтобы выдавать на-гора каменный уголь одной из лучших марок в крае
Новости 24
Новый выпуск «Пусть говорят» посвятят Дмитрию Хворостовскому
Появилось видео захвата ФСБ подпольной ячейки террористов в Норильске
Голодный медведь громит дачи под Красноярском
В красноярских колониях появятся родительские комитеты
ВТБ запустил распродажу монет из драгоценных металлов
Полиция и ФСБ изъяли 1,5 кг гашиша в Красноярском крае
После гибели ребенка из-за взрыва газового баллона в Ужуре заведено уголовное дело
Лжеминер гостиницы «Красноярск» и БСМП задержан
Гроза с ливнями и сильным ветром накроет Красноярск
Сегодня в Красноярске ограничили движение по улице 60 лет Октября
Соцсети: на Свердловской в Красноярске появился педофил
Toyota искорежило в пьяном ДТП со столбом: пассажирка в реанимации
Полиция оцепила БСМП и поликлинику в Красноярске из-за звонка о бомбах
Житель Красноярска 2,5 года копил долги по коммуналке и лишился дорогого «Вольво»
В Канске торжественно, с шампанским и цветами, открыли… новый асфальт
Гостиницу «Красноярск» оцепили из-за звонка о минировании
В Ачинске пьяный таксист перепугал горожан
В Красноярске высадили более 2 тысяч крупномерных деревьев
В Красноярске появятся еще 5 пешеходных переходов
Девочка-подросток из Красноярска пострадала на конной базе в Хакасии
В Красноярске изъяли 87 тысяч литров контрафактного алкоголя за год
В Красноярском крае умер пострадавший от взрыва газового баллона 4-летний мальчик
В Красноярске поймали владельца взорвавшейся в квартире нарколаборатории
В Октябрьском районе Красноярска разогнали уличных торговцев с опасными товарами
«Комсомолка» подарит читателям книги из «Юношеской библиотеки»
В Красноярске девушка в нижнем белье каталась на крыше автомобиля и делала селфи
Красноярск обгоняет Москву по количеству факелоносцев Универсиады-2019
В Хакасии пострадавшая от педофила 9-летняя девочка в тяжелом состоянии доставлена в больницу
Дорога на красноярские «Столбы» от входа до кордона Лалетино вновь станет пешеходной