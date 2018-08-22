Когда профессия становится призванием

СЕГОДНЯ 08:57 2018-08-22T09:02:16+03:00

Через несколько дней прозвенят звонки во всех школах и начнется новый учебный год

Изменить размер текста: A A

В преддверии 1 сентября о проблемах и перспективах развития школы, о личных профессиональных достижениях мы беседуем с директором МБОУ «Березовская средняя школа №1 имени Е.К. Зырянова» Тамарой Николаевной Зыряновой.

- Тамара Николаевна, расскажите о реорганизации школы. Как так получилось, что вы стали директором сразу двух школ?

- Когда я стала директором этой школы, она была всеми забытая. Во второй школе было больше детей, и по статусу она была выше, коллектив сильнее. Но за десять лет ситуация изменилась. Выбор сделали сами жители. И наступила другая крайность - школа стала перегружена. Между сменами 50 минут, 15 классов учились во вторую смену. А вторая школа начала пустеть. Когда мы узнали про идеи объединения школ, это стало хорошим решением для нас. На педагогических чтениях я выступила с проектом объединения. Мы хотели сделать лучшие условия для обучения детей.

Тамара Николаевна Зырянова, директор МБОУ «Березовская средняя школа №1 имени Е.К. Зырянова»

- Как это было реализовано на практике?

- Мы выиграли гранты на получения комплектации кабинетов. Кабинеты биологии, химии, физики, информатики нам оснастили по современным стандартам. Но помещения не были готовы к такой комплектации. Поэтому было решено в здании второй школы разместить старшую школу - 5-11 классы, а у нас оставить начальную.

- И что изменилось во второй школе?

- В ней пришлось многое перестроить. Сделать ремонт, обновить мебель. Отремонтировали спортивный зал. На это потребовался не один год, но все вошло в нормальное русло. Сейчас мы приобретаем интерактивные комплексы. Для современных детей это важно и нужно. Учебный процесс более удобный, мобильный. Много наглядности и не нужны бумажные карты и иллюстрации, которые быстро приходят в негодность.

- Что можно сейчас сказать о прошедших изменениях? Чего достигли?

- Хорошо оснащены кабинеты. Создан уют и комфорт для детей и педагогов. Переходный период от детского садика к школе плавный и незаметный, не травмирующий ребенка. Старшеклассники участвуют в жизни начальной школы, проводят мероприятия, но это другое. У малышей создан свой мирок.

Старшеклассники - неоднократные победители районного смотра песни и строя

- Но ведь помимо директорства, вы ведет уроки экономики. Как удается совмещать?

- Я наслаждаюсь общением со старшеклассниками. Когда возникают конфликты у молодых педагогов, я удивляюсь. С молодежью нужно общаться по-другому. Ребятам должно быть интересно с учителем.

- И что, на ваш взгляд, этому способствует?

- Я всегда добросовестно готовлюсь к урокам. Шучу даже, что оторвать от директорской работы меня можно, но от учительства - нет! Моя стихия - учебный процесс. Я когда-то занималась и научной работой, но я всегда хотела работать в школе. Я из семьи учителей, поэтому продолжать династию было само собой разумеющимся. Ни одного дня я не пожалела, что ушла из науки. Школа - это живой организм. К тому же мне очень повезло с командой. Мои завучи настоящие профессионалы, порядочные люди, интересные собеседники. У нас ненормированный рабочий день, но мы не чувствуем времени, потому что увлечены работой. Несмотря на то, что у всех семьи, дети, внуки.

- А как обстоит дело с молодыми кадрами? Профессия учителя в последнее время стала достаточно престижной, молодые специалисты активно идут в школы, гимназии. Как вам с ними работается?

- Приходят разные люди, кто-то не задерживается в профессии, в том числе из-за невысокой заработной платы. Кто-то, наоборот, стремится к преподавательской деятельности, специально получает дополнительное образование. У нас есть переводчики по профессии, которые переучивались, получали новую специальность и шли преподавать английский. И из них получаются отличные специалисты! Молодые, креативные, знающие свое дело. Не все сразу конечно, опыт приходит постепенно. Учатся дистанцию держать, приемам работы, но ведь главное - было бы желание! Возвращаются и наши выпускники. Сначала проходят практику, потом приходят работать. Но все же дефицит кадров есть.

- А что интересного происходит в жизни школы помимо учебного процесса?

- У нас есть замечательное мероприятие, которое проводится в конце каждого учебного года, - «Минута славы». Оно создано для того, чтобы отметить лучших учеников школы. Идея была разработана и реализована нашей командой. На протяжении всех четвертей между учениками идет соревнование, они получают баллы. Создается рейтинг, на основании которого мы выбираем лучших учеников. Спонсоры мероприятия - наши выпускники. Они с радостью участвуют в «Минуте славы». Сами вручают свои подарки. Им очень приятно вновь очутиться на сцене родной школы!

- Но у вас в школе есть и традиции, уходящие корнями в историю?

- Конечно, ведь наша школа старейшее учебное заведение Березовского района. В октябре школе исполнится 130 лет. Сначала это была церковно-приходская школа. Затем общеобразовательная. Когда началась война, весь выпуск ребят 1941 года ушел на фронт, и никто не вернулся. Почти десять лет после войны в школе не было выпускного класса. Все факты о героических выпускниках хранятся в нашем школьном музее. Мы им очень гордимся. У нас учились герои Советского Союза. Школе есть что рассказать современным детям о своей истории.

НАША СПРАВКА

Елизар Кузьмич Зырянов, Заслуженный учитель РСФСР. Почетный гражданин Березовского района. Участник Великой Отечественной войны.

В 1938 году Зырянов вместе с другими выпускниками Кежемской школы после кратковременной подготовки был направлен на работу учителем начальных классов. Зырянову досталась самая отдаленная школа, в 265 километрах от Кежмы. Молодому учителю приходилось работать одновременно с тремя классами. Работа продолжалась и вечером. Как комсомольцу ему поручили вести ликвидацию неграмотности. За два года Зырянов обучил письму и чтению всех мужчин и женщин деревни. Елизар Кузьмич работал учителем истории, а в июне 1942 году был призван в армию, на фронте получил несколько наград. После демобилизации Зырянов окончил Красноярский педагогический институт, затем занимал должность заведующего роно Советского (Березовского) района. С 1958-го по 1978 год он был директором школы № 1 в поселке Березовка. К моменту выхода на пенсию его педагогический стаж составлял 55 лет.