СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-22T04:02:17+03:00

На смену жаре в Красноярск пришли дожди и прохлада. Фото: Мария ЛЕНЦ

А какой будет погода в день города?

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После жары под плюс 30 в Красноярск пришла осенняя прохлада. Сегодня, 22 августа, с самого утра зарядил дождь, правда, небольшой. На термометрах плюс 16, самое время доставать зонтики и дождевики.

- Лето, не уходи! – пишут горожане в соцсетях. – Неужели это все, осень?

Между тем синоптики гидрометцентра настроены не так пессимистично. Кстати, по их прогнозам, днем в среду воздух прогреется до плюс 24. Облачно с прояснениями, дождь.

Завтра температура будет такой же, осадки продолжатся. В пятницу похолодает до плюс 22. Тоже не исключены дожди.

А вот на день города – 25 августа – погода нас порадует. Те же плюс 24, но без осадков, слабый ветер. В воскресенье столбики термометров поднимутся и вовсе до отметки плюс 26.

Так что в последние выходные лета на улице будет вполне комфортно. Но с понедельника возможны дожди. Зато не холодно – плюс 24-26.