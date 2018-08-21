2018-08-21T15:59:34+03:00
Общество

Активисты выяснят, что не так в Красноярске

Необычный круглый стол соберет неравнодушных горожан и членов общественных палат
Анастасия ШАЙХОВА
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Участники круглого стола обсудят наиболее яркие общественные практики и инициативы в области развития городской среды, градостроительства, экологии, благотворительности, волонтерства, проблемы НКО.

Организаторами мероприятия стали Общественная палата РФ, Гражданская ассамблея и Общественная палата Красноярского края, при содействии Института общественного проектирования, Центра ПРИСП и журнала «Русский репортер».

Ведущим и модератором дискуссии станет секретарь ОПРФ Валерий Фадеев. В работе круглого стола примут участие заместитель секретаря ОПРФ Александр Точенов, члены ОПРФ Вадим Жарко и Валерий Васильев. Кроме того, на мероприятие приглашен врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Кстати, с девяти утра в центре Красноярска на Театральной площади, по традиции проекта, будет установлена масштабная инсталляция #ЧТОНЕТАК. Здесь все желающие смогут написать на больших листах бумаги свои предложения по решению актуальных проблем.

Круглый стол в Красноярском крае пройдет в рамках федерального проекта #ЧТОНЕТАК, реализуемого Общественной палатой РФ с 2017 года. Стоит отметить, что аналогичные круглые столы уже прошли в Рязанской, Новгородской, Ярославской, Ульяновской, Астраханской, Кировской, Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Липецкой, Новосибирской областях, Республике Карелия и Алтайском крае.

По словам Валерия Фадеева, проект Общественной палаты России заключается в анализе ситуации в регионе и выработке вариантов решения существующих проблем.

Благодаря проекту #ЧТОНЕТАК и подобным ему площадкам во многих регионах открываются дискуссионные клубы при региональных общественных палатах.

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