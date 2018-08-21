«Это был замечательный аттракцион»: житель Якутска сделал кровавое селфи после ДТП с микроавтобусом

СЕГОДНЯ 14:51 2018-08-21T14:47:18+03:00

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То, что для 27-летнего тренера по тай-бо и плаванью из Якутска Алексея Андреева «замечательный аттракцион», для всех остальных – смерть, ну, или тяжелые травмы. Накануне Алексей шокировал Интернет кровавым селфи, которое сделал сразу… после того, как его сбил микроавтобус. Лицо в крови, ключица сломана, вокруг голый асфальт и суетятся люди, а Алексей, спокойно попросив дать ему телефон, сделал эпическое кадр. Быстро закинул в Инстаграм друзьям: дескать, не теряйте, меня просто машина сбила. Сурово? Не то слово!

- Да, никакого хайпа я не хотел, просто сфоткался, - тренер рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск, как все случилось. – Это был замечательный аттракцион: я просто переходил дорогу (движение там трехполосное: две в одну сторону, она – в противоположную). Шел по переходу, две полосы уже прошел. Подождал, пока машина притормозит и начал движение. А тут – на-а-а-а. «Хайс» влетел в меня. Ну, я же спортсмен, сумел блок поставить, но увернуться совсем не удалось…

Фото: соцсети

Удар, по словам Алексея, был очень сильный. Потом боль страшная.

- Больнее всего было катиться по асфальту, просто нереальная боль, - делится впечатлениями герой соцсетей. - Только вот я понять не могу, как колобок я катился или как сосиска. Каждый удар об асфальт чувствуешь… И вот такой смотрю по сторонам, дышать нечем, воздух «перебило». Смотрю на небо, ноги и руки чувствую - это хорошо. Но ключица прямо выпирала и кровь из носа шла.

На помощь Алексею бросился водитель микроавтобуса, он и вызвал «скорую» и ДПС. Пока медики оказывали помощь пострадавшему, а полицейские составляли акт, к Алексею пришла слава. Правда, немного сомнительная. Многих удивило поведение Алексея, мол, скоро и в гробу селфиться начнут.

Фото: соцсети

«Тоже хочу с грузовичком попробовать», - пишет Алексею один из новых подписчиков, которых, к слову, у тренера теперь больше 2 000. Но тренер отговаривает: «Лучше не стоит». И правильно, к чему рисковать, если дома тебя ждет жена и маленькая дочурка.