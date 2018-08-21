Жизнь на вахте и после вахты: как работают шахтеры в Красноярском крае?

СЕГОДНЯ 12:23 2018-08-21T15:04:23+03:00

Интенсивный труд, «Сухой» закон, круглосуточная отгрузка, возможность выиграть автомобиль и кулинарные таланты – все это необходимо, чтобы выдавать на-гора каменный уголь одной из лучших марок в крае

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Думаете, что вахтовые поселки есть только на Крайнем Севере, куда только вертолетом можно долететь? Нет, они есть прямо тут, в полусотне километров от населенных пунктов и не очень далеко от Красноярска!

Корреспонденты «КП» отправились на Саяно-Партизанский угольный разрез входящей в группу САФМАР Михаила Гуцериева компании «Русский Уголь», чтобы своими глазами увидеть, как идет добыча угля и как живут и работают мужчины вдали от своих семей.

Давайте сразу определимся с географией: разрез находится в Партизанском районе Красноярского края, примерно в двух сотнях километров от Красноярска, в 70 км от районного центра, села Партизанское, в 25 км от железнодорожной станции Кравченко.

В ближайших к разрезу деревнях жителей осталось наперечет: в Алдараке меньше десяти, в Ивановке более двух сотен. И при этом в Ивановском сельсовете есть трехэтажная кирпичная школа со спортзалом и двухэтажная администрация!

Фото: Анастасия ЕРШОВА

Даже не верится, что всего в трех часах от Красноярска жизнь совсем другая, неспешная и малолюдная. Плюс красота лесов, полей, красавица Мана, идеальная экология, ведь на весь большой Партизанский район угольный разрез - единственное угольное предприятие, вместе с железной дорогой являясь одним из градообразующих! Оно дает работу жителям нескольких городов и районов, сюда приезжают из Красноярска и Балахты, Хакасии, и конечно из близь лежащих районов Красноярского края. Но даже те, кто живет в 40-50 километрах, работают вахтовым методом. 11-часовой рабочий день и состояние дорог не позволяют ездить домой каждый день. И потому 15 дней – в коллективе, 15 дней – в семье. Сейчас на Саяно-Партизанском разрезе посменно работают 218 человек. В вахтовом городке в деревне Ивановка построены три благоустроенных общежития, в которых могут разместиться 130 человек. Как живется и работается на угольном разрезе, нам рассказали и показали шахтеры. Давайте знакомиться!

Вячеслав Кротов, машинист гидравлического экскаватора:

- У меня вся жизнь с машинами связана, работал в автосервисе, в 2015 году пришел на разрез. Недалеко от дома, график удобный и деньги платят. Устроился водителем «БелАЗа», потом решил попробовать на экскаваторе, понравилось, окончил курсы и теперь работаю. Условия в кабине комфортные, ни пыли, ни грязи, кондиционер. Последний час смены уходит на смазку, чистку, заправку. Экскаватор новый, ему всего четыре месяца. После вахты уезжаю домой, живу в селе Агинское, там ждут жена и двое детей.

Вячеслав КротовФото: Анастасия ЕРШОВА

Вячеслав Кротов в составе своего экипажа участвует в производственных соревнованиях, которые в этом году впервые объявила компания «Русский Уголь». Высокая производительность труда и соблюдение производственной дисциплины – вот критерии выбора победителей. Соревнования идут в разных группах: электрические, гидравлические, шагающие экскаваторы, главный приз для каждой – автомобиль!

- Мы работаем как и всегда, в обычном режиме. Дадут приз – возьмем, не откажемся, - говорит Вячеслав.

Соревнования начались в апреле, закончатся в декабре. Пока что экипаж держится в первой пятерке, в передовиках.

Николай СмирновФото: Анастасия ЕРШОВА

- Потому и новенький экскаватор получили, между прочим, стоит он 19 миллионов рублей. Несмотря на японское название KOMATSU и японское качество, собран он в России, в Ярославле, - поясняет Николай Смирнов, главный механик Саяно-Партизанского разреза.

Бедарев Евгений, машинист гидравлического экскаватора:

- Всю жизнь работал на экскаваторе или на другой технике на севере: в Эвенкии, Нефтеюганске, Мессояхе. И всегда на вахте. Лет пять назад пришел в угольную промышленность, и тут, хоть и рядом с домом, снова работаю вахтой. Живу недалеко, в деревне Успенка Рыбинского района, там семья, огород, кролики, рыбалка. Я везде, где работал, везде рыбачил, есть что вспомнить!

Бедарев ЕвгенийФото: Анастасия ЕРШОВА

Евгений Анатольевич о себе говорить не любит. На вопрос, почему именно его отправили на соревнование «Лучший по профессии» отвечает так:

- Я не передовой и не лучший, к соревнованиям не готовлюсь, я работаю. Вот приеду и узнаю.

Алексей ЛаврищевФото: Анастасия ЕРШОВА

Некоторую ясность внес начальник горного участка Алексей Лаврищев:

- Бедарев работает очень рационально, быстро, аккуратно, бережет технику. У него 18 лет стажа, не раз награждался почетными грамотами за производственные успехи, это один из лучших сотрудников разреза. Потому именно его и отправляем на соревнования «Лучший по профессии». Этот месяц для его экипажа тяжелый, отстояли семь дней на ремонте, в соревнованиях отстали. Но впереди еще много времени, все может поменяться.

Тарасов ИльяФото: Анастасия ЕРШОВА

Тарасов Илья, машинист гидравлического экскаватора:

- Работаю на разрезе с февраля 2016 года, раньше занимался бизнесом. Но жизнь меняется, приходится переключаться, искать новые сферы деятельности. Вот и я выучился на экскаваторщика, сам пришел на разрез. Сейчас не то время, чтобы тебя искали, самому надо искать.

За соревнованиями слежу, пока наш экипаж на втором месте. Шансы на победу есть, если все сложится удачно. Мы решили усиленно работать, без перерывов, интенсивно. Учитываем все потери времени и боремся с ними. Выкладываемся как спортсмены на дистанции.

Уголь мы добываем хороший, я живу в селе Агинское, это 50 километров отсюда, в частном доме, и топлю нашим углем, он больше устраивает по тепловым характеристикам. Работники разреза получают пять тонн по талону, оплачивают только доставку.

Плаксенко Николай и Денис, машинист и помощник машиниста электрического экскаватора:

Николай ПлаксенкоФото: Анастасия ЕРШОВА

Николай, младший брат:

- Я из города Заозерный, пришел на разрез в 20 лет, 7 лет работаю. Начинал помощником машиниста, уже два года – машинистом, это моя родная машина. Помощник обслуживает экскаватор, а машинист управляет, он оператор погрузки. Здесь, на электрическом экскаваторе повышенная опасность, всегда должно быть два человека. Каждый год сдаем правила безопасности. Пока я экскаватор знаю на «четыре», на «пять» знают немногие, это очень сложная машина. Работать тяжело, но профессия очень нравится. Наверное, нравится именно то, что не каждый сможет такую работу выполнять.

И график удобный, каждый месяц 15 дней дома, отпуск 50 дней. Я только что вернулся, ремонтировал дом. Купил нежилой дом, восстанавливаю его. Руки из правильных мест растут, Интернет помогает и подсказывает, что и как делать. Крыша перекрыта, приеду с вахты, запущу отопление. Главное - есть работа, есть любимая девушка.

Денис ПлаксенкоФото: Анастасия ЕРШОВА

Денис, старший брат:

- Первым на разрез пришел младший, рассказал, что интересно, меня привел, работаю пять лет. Все нравится. Живем с братом в одной комнате, вместе ездим с работы и на работу. Мы в общежитии сами готовим, и завтрак, и ужин. Обеды берем с собой, чай в термосах, чтобы на 12 часов энергии хватило.

- Родители, наверное, спокойны за вас, что вы присматриваете друг за другом?

- Конечно! Но здесь и так спокойно, «сухой» закон. Все работники разреза проходят тест на алкоголь и наркотики перед началом смены и после ее окончания. Вечером также проверяют состояние здоровья, давление, пульс.

Фото: Анастасия ЕРШОВА

О нюансах работы на Саяно-Партизанском разрезе и о шансах на успех в производственных соревнованиях компании «Русский Уголь» рассказал начальник горного участка Алексей Лаврищев:

- По сравнению с буроугольными разрезами здесь очень тонкие пласты, около метра, значит, от экскаваторщика требуется ювелирная точность. К тому же у нас нет сортировки и обогащения – уголь сразу идет на погрузку и отправку потребителям и должен быть чистым. Поэтому наши экипажи экскаваторщиков очень квалифицированные, надеемся на победу в соревнованиях.

НАША СПРАВКА

Угольное месторождение в Партизанском районе Красноярского края было открыто в 1931 году, но к разработке приступили только в 1989-м силами объединения «Красноярсккрайуголь». Сейчас разрез входит в компанию «Русский Уголь», объединяющую шесть разрезов, три из них в Красноярском крае: Саяно-Партизанский, Переясловский и Абанский.

Отличительная особенность Саяно-Партизанского разреза — залежи каменного угля марки ГВ, в то время как в остальных месторождениях Канско-Ачинского угольного бассейна добывается бурый уголь.

Угольные пласты здесь совершенно особенные: их всего 9, мощность не превышает двух метров, что требует особого мастерства при добыче.

Уголь из разреза везут машинами до станции Кравченко на железнодорожной ветке Абакан-Тайшет и отправляют местным и зарубежным потребителям.

Фото: Анастасия ЕРШОВАФото: Анастасия ЕРШОВА

Каменный уголь Саяно-Партизанского разреза обладает высокой калорийностью (более 6000 ккал) и благодаря этому пользуется спросом за рубежом — 80% продукции идет на экспорт.

Благодаря растущему спросу добыча на Саяно-Партизанском разрезе ежегодно увеличивается, на 2018 год поставлена планка миллион тонн в год! В этом году предприятие отмечает свое 15-летие.