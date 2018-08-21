Жильцов красноярского дома престарелых «Ветеран» кормили молочным фальсификатом с кишечной палочкой

СЕГОДНЯ 09:26 2018-08-21T10:04:28+03:00

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Жильцы красноярского дома престарелых «Ветеран» в Октябрьском районе массово пожаловались на плохое питание в столовой. Меню на бумажке иной раз – отменное, а как приходит время садиться за стол – в тарелках постный суп без капли сметаны, а многие продукты – сплошной некачественный фальсификат. К тому же, говорят постояльцы, бывает и так, что зашел в столовую последним, а порций не хватило.

Новостям ТВК пожилые люди рассказали много интересного. Например, что они отчисляют на свое содержание по 75 % от пенсии. К тому же пансионат находится на финансировании краевого бюджета. Деньги немалые, поэтому жильцы вправе бы рассчитывать на сбалансированную разнообразную пищу. А им приходится закупаться в магазинах неподалеку. Рацион в столовой один на всех, тогда как здесь есть люди, для которых по причине заболевания требуются диетические блюда.

Россельхознадзор и Роспотребнадзор проверили молочные продукты, которые подаются на стол пожилым людям. Результаты оказались неприятными: сыр с антибиотиками, а масло с кишечной палочкой. И закупается это все у сомнительных поставщиков, непонятно как прошедших условия аукциона.

Директор пансионата Зоя Еремина на камеру признается: часть работников столовой пришлось уводить за то, что таскали продукты сумками. А вот на скудность питания жильцы ей никогда не жаловались.

Остается добавить, что руководство «Ветерана», похоже, больше ценит внешний лоск, чем внутренне благополучие: не так давно оно заказало и становило новую вывеску на входе, за которую выложило 200 тысяч рублей.