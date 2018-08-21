2018-08-21T08:40:54+03:00
Пресс-центр "КП"

Праздник тепла и света

Начало в 11.30
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Праздник тепла и света.

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21 августа, в 11.30, в пресс-центре медиахолдинга «Комсомольская правда» (ул.Никитина, 3 «Б») состоится пресс-конференция, на которой вы сможете узнать все подробности о готовящемся «Празднике тепла и света», организатором которого выступает Сибирская генерирующая компания. Концерт с местными и приезжими звездами приурочен к приближающемуся началу отопительного сезона.

На все ваши вопросы готовы ответить:

Анастасия Дьякова, заместитель директора Красноярского филиала СГК;

Олег Бубновский, директор Красноярской ТЭЦ-2;

Сергей Иванов, директор Красноярской теплотранспортной компании.

Приглашаем коллег к 11.30.

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