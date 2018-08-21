Праздник тепла и света
Праздник тепла и света.
21 августа, в 11.30, в пресс-центре медиахолдинга «Комсомольская правда» (ул.Никитина, 3 «Б») состоится пресс-конференция, на которой вы сможете узнать все подробности о готовящемся «Празднике тепла и света», организатором которого выступает Сибирская генерирующая компания. Концерт с местными и приезжими звездами приурочен к приближающемуся началу отопительного сезона.
На все ваши вопросы готовы ответить:
Анастасия Дьякова, заместитель директора Красноярского филиала СГК;
Олег Бубновский, директор Красноярской ТЭЦ-2;
Сергей Иванов, директор Красноярской теплотранспортной компании.
Приглашаем коллег к 11.30.