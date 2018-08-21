2018-08-21T06:13:41+03:00
Общество

Мэрия Красноярска отчиталась в подготовке к отопительному сезону

Ремонтные работы выходят на финишную прямую
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Мэрия Красноярска отчиталась в подготовке к отопительному сезонуМэрия Красноярска отчиталась в подготовке к отопительному сезонуФото: Мария ЛЕНЦ
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Подготовка в отопительному сезону в Красноярске выходит на финишную прямую. Напомним, что традиционно он начинается примерно в середине сентября, когда в течение пяти суток держится среднесуточная температура не выше +8 градусов. И сейчас у коммунальщиков осталось всего несколько недель, чтобы завершить полностью все ремонтные работы и подготовить оборудование к запуску.

В департаменте городского хозяйства администрации Красноярска сообщили, что держат руку на пульсе и постоянно проверяют теплоснабжающие организации. По словам замруководителя департамента горхозяйства Андрея Бабия, подготовка всех трех ТЭЦ (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3), а также котельной «Инвест-Энерго» идет по плану и в полном соответствии с графиком. Все теплоисточники успешно прошли гидравлические испытания, везде проведены профилактические и ремонтные работы. Индекс готовности в целом составляет 0,98-0,99, при допустимом 0,95.

Стоит отметить, что на ТЭЦ-3 построен новый тепловой вывод, монтируется узел регулирования. Это существенно повысит надёжность теплоснабжения потребителей в микрорайоне Зеленая роща. На ТЭЦ-2 заменили водоводы и отремонтировали бойлеры, которые дают дополнительную мощность в 60 Гкал/час.

Дома к отопительному сезону готовят управляющие компании и ТСЖ. За лето там меняли запорную арматуру, отопительные приборы, трубопроводы отопления и горячего водоснабжения, в 70% домов завершили промывку и опрессовку внутридомовых систем.

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