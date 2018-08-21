Западную часть острова Отдыха превратят в место для прогулок

СЕГОДНЯ 06:38 2018-08-21T06:39:34+03:00

Много лет красноярцы просили власти позаботиться об этом райском уголке. И, кажется, дождались Фото: Мария ЛЕНЦ

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Остров Отдыха – шикарное место для отдыха, простите за тавтологию. Но, увы, гулять здесь можно только вокруг спортивных сооружений, а загорать – только на городском пляже возле Коммунального моста в сторону правого берега.

Но жители Пашенного, в частности, быстро разросшегося микрорайона «Белые росы», давно облюбовали западную оконечность острова под пикники и пляжи. Красивые виды, теплая вода, относительная тишина и – главное – близость к дому, всего каких-то пара сотен метров. Одно плохо – отсутствует всякое благоустройство: ни освещения, ни лавочек, ни мусорных контейнеров. Много лет красноярцы просили власти позаботиться об этом райском уголке. И, кажется, дождались.

В минувший четверг первый замглавы города Владислав Логинов собрал журналистов, чтобы рассказать о планах на территорию. Участок площадью примерно 4 тысячи квадратных метров взял в долгосрочную аренду предприниматель. Он представил властям такой проект, от которого нельзя отказываться. И вот что там должно произойти:

1. Участок расчистят от залежей мусора и расставят мусорные урны и баки. Проложат дорожки, установят скамьи и освещение – пожилым людям и молодых мамочкам с колясками это наверняка очень понравится.

2. Оборудуют площадки для волейбола и мини-футбола, теннисные столы, велосипедную дорожку, детский городок. Это оценят любители активного отдыха и родители.

3. Добавьте к этому пляж с чистым песком на самой окраине с видом на железнодорожный мост. Купаться в этом месте вряд ли кто станет – уж больно холодная вода в Енисее. Но от загорающих, скорее всего, не будет отбоя.

4. Никаких капитальных строений типа кафе здесь не будет, но беседки в зоне барбекю появятся. Вечеринки в компании - с мангалом - имеют стабильный спрос у красноярцев, ради этого они готовы ехать на другой конец города.

5. В проекте водно-моторная станция с причалом на 70 мест. Так что можно будет приехать сюда на личном катере. Или на яхте с алыми парусами.

6. Власти отдельной строкой в договоре прописали: деревья не вырубать. Предприниматель отвечает за каждое. Можно будет только омолодить насаждения, срезать сухие и погибшие ветки. А вот сделать дополнительные посадки – только приветствуется.

7. В свою очередь, власти обещают позаботиться о парковке и охране.

Анатолий Корякин, предприниматель, который взял участок в аренду, пообещал:

- Мы будем содержать эту часть острова в чистоте и порядке. Доступ в зону отдыха будет бесплатным. А зарабатывать мы планируем с лодочной станции и зоны барбекю. Так, отстой маломерных судов будет стоить от 2500 до 7000 рублей, в зависимости от катера. Аренда в зоне барбекю — от 500 до 1500 рублей в зависимости от беседки.

Остается добавить, что объем инвестиций в проект – 20 – 25 миллионов рублей. Он будет реализован на будущий год. Нынче арендатор без дела не сидит: зачищает территорию и акваторию от мусора.

- Мы надеемся, что объект будет востребован у горожан. Самое главное, чтобы при работах не пострадали зеленые насаждения. Чтобы не происходил снос деревьев, чтобы ни дай бог никакие травмы деревьям не наносились техникой, когда она будет работать. Это все мы обговорили, - сообщил первый замглавы города Владислав Логинов.