СЕГОДНЯ 14:28 2018-08-20T14:33:14+03:00

На День города в центре Красноярска массово изменится движение автобусов Фото: Мария ЛЕНЦ

На какую улицу выходить, чтобы уехать в нужном направлении

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Красноярск готовится к финальному этапу празднования 390-летнего юбилея родного города. Кульминацией станет народное гуляние в субботу 25 августа. Специально для этого сделают пешеходным проспект Мира от улицы Горького до площади Мира. Будет многолюдно на набережной, на Театральной площади и площади Революции. Так что приготовьтесь, что будут перекрыты сразу несколько подъездов к проспекту Мира и изменят свое расписание проходящие по центру Красноярска. 25 августа все маршруты, проходящие через центр города, будут работать до 23.30.

С 22.00 часов 24 августа до 6.00 часов 26 августа автобусы будут двигаться последующим схемам.

Со стороны Коммунального моста в направлении Железнодорожного вокзала:

маршруты № 2, 3, 5, 36, 37, 43, 52, 55, 56, 80, 90:

- Коммунальный мост – улица Карла Маркса – правый поворот на ТРЦ «КомсоМОЛЛ» – выезд на Ленина и далее по своим схемам движения;

маршруты № 6, 74:

- Коммунальный мост – Карла Маркса – правый поворот на ТРЦ «КомсоМОЛЛ» – выезд на Ленина – Сурикова и далее по своим схемам движения;

Со стороны Советского района в направлении Коммунального моста:

маршруты № 50, 65, 98:

- улица Белинского – Ленина – Горького – Карла Маркса – Коммунальный мост и далее по своим схемам движения.

Со стороны улицы Шахтеров в направлении Коммунального моста:

маршруты № 6, 74:

- Игарская – Сурикова – Марковского – Вейнбаума – Ленина – Горького – Карла Маркса – Коммунальный мост и далее по своим схемам движения.

Со стороны Железнодорожного вокзала в направлении Коммунального моста:

маршруты № 3, 36:

- Красная площадь – Робеспьера – Карла Маркса – Коммунальный мост.

Со стороны Железнодорожного вокзала в направлении ул. Шахтеров:

маршруты № 11, 32, 64:

- Карла Маркса – правый поворот на ТРЦ «КомсоМОЛЛ» – выезд на Ленина – Сурикова и далее по своим схемам движения.

Со стороны ул. Копылова в направлении Коммунального моста:

маршруты № 12, 85:

- Копылова – Профсоюзов – Мира – Горького – Карла Маркса и далее по своим схемам движения.

Со стороны ул. Железнодорожников в направлении Советского района:

маршрут № 99

- Республики – Горького – Карла Маркса – Белинского и далее по своей схеме движения.

Со стороны Николаевского моста в направлении Академгородка:

маршрут № 31:

- Дубровинского – Диктатуры Пролетариата – Карла Маркса – правый поворот на ТРЦ «КомсоМОЛЛ» – выезд на Ленина и далее по своей схеме движения.

В направлении улицы Партизана Железняка:

маршрут № 85:

- Мира – Перенсона – Карла Маркса – Белинского и далее по своей схеме движения. В обратном направлении схема движения маршрута не изменится.