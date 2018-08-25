СЕГОДНЯ 19:00 2018-08-25T19:52:41+03:00

«Это надо было видеть!»: фейерверк на день города восхитил красноярцев Фото: Мария ЛЕНЦ

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Ярким финалом празднования дня города в Красноярске стал красочный фейерверк. Организаторы обещали горожанам незабываемое зрелище «на европейском уровне», подобного которому у нас еще не было.

И не подвели. Шоу оказалось фантастическим. После концерта Хора Турецкого на площади перед БКЗ запустили подсветку вантового (Виноградовского) моста.

Сначала засиял подсветкой вантовый мостФото: Мария ЛЕНЦ

- Как он засиял разноцветными огнями! – делится впечатлениями участница праздника Елена. – Все это отражалось в воде Енисея, бликовало, переливалось. Казалось, мост плывет в невесомости. И тут мы ахнули - начался фейерверк. Вскидываем головы, а над нами с Татышева взлетают в небо залпы. Как будто распускаются огненные цветы. Все слилось в единую картину, ансамбль. И музыка… Настоящий восторг. Волшебно!

Залпы было видно со всех концов городаФото: Мария ЛЕНЦ

Чтобы полюбоваться зрелищем на Стрелке собрались тысячи людей. Кричали: «Ура!», аплодировали, снимали на телефон, тут же выкладывали в соцсети.

Словом, праздник удался, спасибо организаторам и всем тем, кто его готовил. С днем рождения, Красноярск!

В самом начале вантового моста яблоку было негде упастьФото: Мария ЛЕНЦ

Огненные цветы... полный восторгФото: Мария ЛЕНЦ

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