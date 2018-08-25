«Море эмоций, сплошной позитив!»: красноярцы празднуют день города

СЕГОДНЯ 11:15 2018-08-25T11:34:03+03:00

На улицы вышли десятки, а то и сотни тысяч горожан

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- Ну как такое пропустишь? – улыбается красноярец Владислав (сегодня он приехал на проспект Мира с женой и тремя детьми). – Малышня с самого утра теребила: «Когда же мы поедем?». И вот мы тут. Признаюсь: такого не ожидали! Столько интересного, полезного, а главное – атмосфера позитива. Как будто все стали друзьями.

Развлечения на любой вкус!Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще бы! Сегодня, 25 августа, Красноярску – 390. Поздравить с днем рождения любимый город приехали десятки, а то и сотни тысяч человек. Специально для гостей проспект Мира на один день сделали пешеходным. От улицы Горького до площади Мира он превратился в одну большую развлекательную (и не только) зону, где открылись 50 площадок.

Тут наиграться можно вволю.Фото: Мария ЛЕНЦ

Итак, напомним, организаторы разработали четыре маршрута: гастрономический, семейный, маршруты здоровья и увлечений.

Главная концертная площадка – на улице Перенсона. Здесь лучшие артисты города дарят лучшие концертные номера всем горожанам. В сквере имени Пушкина намечен «квартирник», выступления молодежных групп.

В сквере Пушкина - "квартирник".Фото: Мария ЛЕНЦ

На проспекте Мира вовсю работают спортивные локации. У площади Революции можно научиться играть в гольф. В квартале между улицами Перенсона и Вейнбаума – мастер-классы и показательные выступления представителей самых зрелищных видов спорта – художественной и спортивной гимнастик, спортивных аэробики и акробатики, а также фитнес-аэробики.

Какая грация!Фото: Мария ЛЕНЦ

- Это очень круто! – говорят зрители. – Глаз не отвести.

На площадке «Мировые игры» юные футболисты соревнуются в турнире по моно-футболу (один на один). Организованы футбольные эстафеты для всех желающих.

А на площадке «Мир спорта» - уроки фехтования. Можно научиться орудовать рапирой или шпагой, примерить костюм фехтовальщика

- Сын уже и в кёрлинг поиграл, и в фехтовании себя попробовал. Всё очень понравилось. Даже взяли буклет с перечнем всех красноярских секций, будем теперь думать, куда отдать ребенка», - делится участница праздника Светлана.

Малышам раздолье.Фото: Мария ЛЕНЦ

А напротив здания педуниверситета разбили шатер с детскими мастер-классами. Тут каждый нашел себе занятие по душе. Одни упоенно режутся в «настолки», другие создают дерево «Красноярск» или оптические игрушки.

Раскраска что надо!Фото: Мария ЛЕНЦ

- Хочется успеть все, - говорит красноярка Ирина. - На площадке сразу увидели любимую настольную игру сына. Пока он играет с другими мальчишками, мы с дочерью учимся делать украшения. Площадок очень много.

Самое яркое селфи - здесь.Фото: Мария ЛЕНЦ

Расписать огромную раскраску, сплести «фенечку», разрисовать воздушный шарик, написав на нем пожелание любимому городу, украсить камень или создать дизайнерскую открытку, - развлечений тут хоть отбавляй.

Я рисую Красноярск.Фото: Мария ЛЕНЦ

А на площадке "Комсомольской правды" можно угоститься горячим чаем и познакомиться с таким вот симпатичным львом.Фото: Мария ЛЕНЦ

Локации работают до 8 вечера. Если вы еще не здесь, приходите всей семьей!

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