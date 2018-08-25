2018-08-25T08:01:23+03:00
Общество

В день города мэр Сергей Еремин в прямом эфире признался в любви к Красноярску

Радио «Комсомольская правда» приглашает всех рассказать свою историю знакомства с городом
Ася ЖУКОВА
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Мэр Сергей Еремин признался в любви к Красноярску по радио.Мэр Сергей Еремин признался в любви к Красноярску по радио.Фото: Мария ЛЕНЦ
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С праздником, красноярцы! Приглашаем признаться в любви к своему городу в прямом эфире радио «Комсомольская правда».

Встречаемся на перекрестке проспекта Мира и улицы Дзержинского. Здесь открыт специальный павильон и мобильная радиостудия «Комсомольской правды» (на 107, 1 FM).

Прямо сейчас отсюда выходят в эфир все желающие. Рассказывают, за что любят Красноярск и как они с ним познакомились. Вы еще успеваете – эфир продолжается с 11.00 до 12.00! И одним из первых в любви к Красноярску признался по радио мэр Сергей Еремин.

За ним подтянулись и другие - люди идут целыми семьями.

Прямо сейчас отсюда выходят в эфир все желающие. Фото: Мария ЛЕНЦ

Прямо сейчас отсюда выходят в эфир все желающие.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Тут круто! – делятся впечатлениями Ирина и Владимир, живущие в Центральном районе. – Пока наш сын Дениска играет в напольную игру-бродилку «Мой любимый город» (обещали призы), мы разгадали кроссворд о Красноярске – от краевой научной библиотеки.

Увлекательно? Не то слово! Фото: Мария ЛЕНЦ

Увлекательно? Не то слово!Фото: Мария ЛЕНЦ

А как вам игра-бродилка от "Комсомолки"? Фото: Мария ЛЕНЦ

А как вам игра-бродилка от "Комсомолки"?Фото: Мария ЛЕНЦ

А еще гостей локации от «Комсомольской правды» ждет выставка-продажа новых и популярных книжных коллекций ИД КП. И чаепитие впридачу! Вместе с угощениями от «Акбара».

Приглашаем на чаепитие! Фото: Мария ЛЕНЦ

Приглашаем на чаепитие!Фото: Мария ЛЕНЦ

Популярные коллекции от "Комсомолки" идут нарасхват! Фото: Мария ЛЕНЦ

Популярные коллекции от "Комсомолки" идут нарасхват!Фото: Мария ЛЕНЦ

Самым маленьким - самые яркие книжки от "Комсомолки". Фото: Мария ЛЕНЦ

Самым маленьким - самые яркие книжки от "Комсомолки".Фото: Мария ЛЕНЦ

Ну и на память о встрече – фото! Для этого открыта особая фотозона с Инстапринтером от Красноярского краевого фонда жилищного строительства: выкладываем фото в инстаграм прямо сейчас. И по хештегу его можно распечатать.Во время чаепития, можно подзарядить сотовый телефон. Для этого копания «Мегафон» предоставила специальный автомат.

Ждем вас в гости 25 августа с 10 до 14 часов.

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