В день города мэр Сергей Еремин в прямом эфире признался в любви к Красноярску
С праздником, красноярцы! Приглашаем признаться в любви к своему городу в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
Встречаемся на перекрестке проспекта Мира и улицы Дзержинского. Здесь открыт специальный павильон и мобильная радиостудия «Комсомольской правды» (на 107, 1 FM).
Прямо сейчас отсюда выходят в эфир все желающие. Рассказывают, за что любят Красноярск и как они с ним познакомились. Вы еще успеваете – эфир продолжается с 11.00 до 12.00! И одним из первых в любви к Красноярску признался по радио мэр Сергей Еремин.
За ним подтянулись и другие - люди идут целыми семьями.
Прямо сейчас отсюда выходят в эфир все желающие.Фото: Мария ЛЕНЦ
- Тут круто! – делятся впечатлениями Ирина и Владимир, живущие в Центральном районе. – Пока наш сын Дениска играет в напольную игру-бродилку «Мой любимый город» (обещали призы), мы разгадали кроссворд о Красноярске – от краевой научной библиотеки.
Увлекательно? Не то слово!Фото: Мария ЛЕНЦ
А как вам игра-бродилка от "Комсомолки"?Фото: Мария ЛЕНЦ
А еще гостей локации от «Комсомольской правды» ждет выставка-продажа новых и популярных книжных коллекций ИД КП. И чаепитие впридачу! Вместе с угощениями от «Акбара».
Приглашаем на чаепитие!Фото: Мария ЛЕНЦ
Популярные коллекции от "Комсомолки" идут нарасхват!Фото: Мария ЛЕНЦ
Самым маленьким - самые яркие книжки от "Комсомолки".Фото: Мария ЛЕНЦ
Ну и на память о встрече – фото! Для этого открыта особая фотозона с Инстапринтером от Красноярского краевого фонда жилищного строительства: выкладываем фото в инстаграм прямо сейчас. И по хештегу его можно распечатать.Во время чаепития, можно подзарядить сотовый телефон. Для этого копания «Мегафон» предоставила специальный автомат.
Ждем вас в гости 25 августа с 10 до 14 часов.