Жара под +30 придет в Красноярск на день города
В День города в Красноярске будет солнечно и жарко – под +30. Об этом сообщили специалисты гидрометцентра.
- Первый подарок к празднику – от природы! – пишут горожане в соцсетях. – Лучшего и не придумаешь.
Никакого дождя, слабый ветер – идеальная погода. Напомним, сегодня проспект Мира (от улицы Горького до площади Мира) станет пешеходным. Его превратили в единую развлекательную зону, где будут работать 50 тематических площадок. Кафе под открытым небом, спортивные и оздоровительные локации, палатки ремесленников и многое другое. А вечером – концерт Хора Турецкого и фейерверк на Татышеве. Только приходите!
Правда, ночью, 25 августа, местами возможна гроза, предупреждают синоптики Среднесибирского УГМС. Зато целый день нас будет радовать отличная погода.
С днем города, Красноярск! Все на праздник!