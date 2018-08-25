СЕГОДНЯ 05:05 2018-08-25T05:06:56+03:00

Жара под +30 придет в Красноярск на день города. Фото: Мария ЛЕНЦ

«Первый подарок к празднику – от природы!» - пишут в соцсетях

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В День города в Красноярске будет солнечно и жарко – под +30. Об этом сообщили специалисты гидрометцентра.

- Первый подарок к празднику – от природы! – пишут горожане в соцсетях. – Лучшего и не придумаешь.

Никакого дождя, слабый ветер – идеальная погода. Напомним, сегодня проспект Мира (от улицы Горького до площади Мира) станет пешеходным. Его превратили в единую развлекательную зону, где будут работать 50 тематических площадок. Кафе под открытым небом, спортивные и оздоровительные локации, палатки ремесленников и многое другое. А вечером – концерт Хора Турецкого и фейерверк на Татышеве. Только приходите!

Правда, ночью, 25 августа, местами возможна гроза, предупреждают синоптики Среднесибирского УГМС. Зато целый день нас будет радовать отличная погода.

С днем города, Красноярск! Все на праздник!