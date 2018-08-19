2018-08-19T12:25:22+03:00
Общество

Мне впервые так страшно: руководитель «Поиска пропавших детей-Красноярск» помогла многим, а теперь помощь нужна ей

Как помочь Оксане Василишиной?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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«Я в полном отчаянье, мне страшно, мне впервые так страшно», - написала Оксана на своих страницах в соцсетях. Фото: соцсети.«Я в полном отчаянье, мне страшно, мне впервые так страшно», - написала Оксана на своих страницах в соцсетях. Фото: соцсети.
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Оксану Василишину в Красноярске (да, что там, в Красноярске, в крае!) знают многие. Среди ее знакомых полицейские, журналисты, обычные красноярцы. А для тех, с кем Оксане пришлось познакомиться по роду ее деятельности, она стала если не родным, то очень близким человеком.

Ее страницы в социальной сети содержат очень мало личной информации - в основном, там то, что нужно по работе Оксаны: ориентировки на потерявшихся людей. Она – руководитель сообщества по поиску пропавших детей и взрослых. И за несколько лет существования организации Оксана с ребятами помогли многим.

И вот, помощь нужна самой Оксане.

В последнее время Оксану Василишину будто преследуют неудачи. Совсем недавно она похоронила маму, а 15 августа жестоко избили мужа Оксаны Олега.

Руководитель «Поиска пропавших детей-Красноярск» нашла в себе силы попросить знакомых о помощи.

«Пост отчаянья и страха...

Друзья, я прошу помощи, мне не справиться одной.

Реабилитация и выздоровление Олега займет большое время, у него из близких , кроме меня нет никого, поэтому я обращаюсь к его и своим друзьям, помогите нам.

Финансовое положение семьи очень тяжелое, у меня после похорон мамы не прошло и 40 дней, и я в полном отчаянье, мне страшно, мне впервые так страшно», - написала Оксана на своих страницах в соцсетях.

КОНКРЕТНО

Как можно помочь Оксане Василишиной?

Можно пожертвовать деньги на карту Сбербанка 4276 3100 1471 8318. Карта привязана к номеру 8-950-979-97-42, Оксана Александровна Быкова(Василишина).

В случае отправки денег по номеру телефона, может отображаться владелец карты Кристина Александровна К. (это карта дочери Оксаны, она тоже принадлежит ей).

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