Мне впервые так страшно: руководитель «Поиска пропавших детей-Красноярск» помогла многим, а теперь помощь нужна ей
Оксану Василишину в Красноярске (да, что там, в Красноярске, в крае!) знают многие. Среди ее знакомых полицейские, журналисты, обычные красноярцы. А для тех, с кем Оксане пришлось познакомиться по роду ее деятельности, она стала если не родным, то очень близким человеком.
Ее страницы в социальной сети содержат очень мало личной информации - в основном, там то, что нужно по работе Оксаны: ориентировки на потерявшихся людей. Она – руководитель сообщества по поиску пропавших детей и взрослых. И за несколько лет существования организации Оксана с ребятами помогли многим.
И вот, помощь нужна самой Оксане.
В последнее время Оксану Василишину будто преследуют неудачи. Совсем недавно она похоронила маму, а 15 августа жестоко избили мужа Оксаны Олега.
Руководитель «Поиска пропавших детей-Красноярск» нашла в себе силы попросить знакомых о помощи.
«Пост отчаянья и страха...
Друзья, я прошу помощи, мне не справиться одной.
Реабилитация и выздоровление Олега займет большое время, у него из близких , кроме меня нет никого, поэтому я обращаюсь к его и своим друзьям, помогите нам.
Финансовое положение семьи очень тяжелое, у меня после похорон мамы не прошло и 40 дней, и я в полном отчаянье, мне страшно, мне впервые так страшно», - написала Оксана на своих страницах в соцсетях.
КОНКРЕТНО
Как можно помочь Оксане Василишиной?
Можно пожертвовать деньги на карту Сбербанка 4276 3100 1471 8318. Карта привязана к номеру 8-950-979-97-42, Оксана Александровна Быкова(Василишина).
В случае отправки денег по номеру телефона, может отображаться владелец карты Кристина Александровна К. (это карта дочери Оксаны, она тоже принадлежит ей).