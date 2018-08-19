Осень - скоро: в Красноярск на неделе придут дожди и похолодание

СЕГОДНЯ 06:26 2018-08-19T06:27:31+03:00

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Погода на предстоящую неделю: в Красноярск придут дожди и похолодание. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального гидрометцентра.

Напомним, на предзаключительные летние выходные синоптики обещали красноярцам настоящую летнюю жару. И не обманули. В Красноярске и окрестностях столбики термометров поднимались почти до 30 градусов.

А вот на предстоящей неделе красноярцы в полной мере почувствуют дыхание предстоящей совсем близкой осени. Похолодание в наш город будет приходить постепенно, день за днем. И если в понедельник, 20 августа, в краевом центре ожидается до +28, в среду, 22 августа, до +26, в пятницу, 24 августа, и в субботу, 25 августа, будет уже всего около +20.

Кроме того, облачность и небольшие дожди специалисты гидрометцентра прогнозируют на все дни предстоящей недели. Учитывайте эту информацию, выходя из дому, и удачной всем новой недели!