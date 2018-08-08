8 Авг. 15:56 2018-08-18T06:01:27+03:00

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Красноярцам пообещали, что они будут меньше платить за услуги ЖКХ – тепло, воду, электричество. Но не все, а только жители тех домов, где прошел капитальный ремонт. После вялотекущего прошлогоднего процесса в этом году размах работы просто поражают: только за последний месяц жители подписали акты приемки работ в 20 домах. Капремонт идет в 154 многоквартирных домах. За год в городе будут капитально отремонтированы 355 домов.

- Мы уже сдали в 2 раза больше домов, чем за весь прошлый год. В этом году все идет по плану. Все участники процесса набрались опыта, налажена система, она заработала. Даже вопросов, замечаний и жалоб на подрядчиков стало меньше. Капитальный ремонт идет круглый год. Работы по ремонту систем теплоснабжения, фасадов и мягких кровель мы стараемся делать в теплое время, хотя есть технологии, которые позволяют делать их и зимой, но это дополнительные сложности. А вот шатровые кровли и электроснабжение можно делать круглый год. Мы уже отправили на торги порядка 700 проектов для домов, которые будем ремонтировать в следующем году, – говорит заместитель руководителя МКУ «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления» Евгений Баршай.

Накануне в Красноярске как раз прошла выездная инспекция домов, где идет капитальный ремонт, сообщили в администрации города. Взять к примеру, дом на Красрабе, 27. Там полностью меняют систему энергосбережения. Проводку в доме монтировали в 60-м году прошлого века, когда сдавали его в эксплуатацию. На сегодня она устарела по всем параметрам. Подрядчик построил новую щитовую, сделал новые подводки в каждую квартиру. И теперь в доме самая современная система заземления, щитки, счётчики. А в подъездах поставили энергосберегающие лампы с датчиками движения, которые потребляют как минимум в 22 раза меньше электроэнергии, чем обычные лампочки.

А жильцы дома на Красрабе, 127 будут меньше платить за теплоснабжение. Ремонт здесь в самом разгаре – меняют все стояки, трубы, устанавливают новый элеваторный узел, приборы учета. После ремонта горячая вода в кранах жильцов будет питьевого качества. Появится автоматическое регулирование поступления тепла в квартиры. Если на улице жарко, батареи автоматически будут нагреваться меньше и наоборот.