«Вранье до тюрьмы доведет»: муж получил 10 месяцев строгого режима за то, что обманул жену

СЕГОДНЯ 08:09 2018-08-17T08:34:17+03:00

Мужчина промотал иномарку и выдумал угон, чтобы не злить копившую на нее 8 лет супругу

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- Надоело отчитываться за каждую копейку!- примерно так 28-летний Александр Воротников* из Красноярска объяснил на суде свой нетривиальный поступок.

А началось все с того, что мужчина продал за бесценок собственную машину. Ну, как собственную? На старенькую «Хонду Интегру» жена Тамара годами откладывала «по чуть-чуть», собрав в итоге 180 тысяч. Работает швеей в цеху. Монотонное, изнурительное дело. А муж себя особенно не утруждал – перебивался случайными заработками. Кредит решили не брать принципиально – вдруг не осилят.

Так что свежекупленную белую «Хонду» водила Тамара. Только что пылинки с нее не сдувала. Правда, записала авто на супруга. У того до сих пор деревенская прописка, а страховка ОСАГО для «селян» дешевле. Говорит, хотела сэкономить, а тут…

Ведро с болтами

Покупке радовались недолго. Пока не проверили машину в автосервисе.

- 21 марта загнал я ее туда, а слесаря мне в один голос: «Ну, ты влетел. Это ж не тачка – ведро с болтами. Ты только за ремонт столько отстегнешь!» - оправдывался потом мужчина. Лукавил? Не исключено.

Покумекав, набрал жену: «Давай избавляться от этого корыта. На что мы ее вообще чинить будем?!». Та на дыбы: не ты покупал, не тебе и продавать. Сказано – ремонтировать, будем ремонтировать.

Но Воротникову будто шлея под хвост попала. Дал по газам – и на авторынок. А там загнал тачку первому же попавшемуся перекупу. Без документов – за 50 тысяч рублей.

Возвращаться домой? Замените расстрелом. «Томка со свету сживет за этот кусок железа», - сообразил «добытчик». Да и деньги жгли руки. Решено: закупился спиртным, и по гостям. Дешевая водка, закуска – денег хватило на 5 дней загула. «Бодрое» утро застигло его у родной тетки.

Без вести пропал – в рюмке

Когда «плохонький, но свой» не явился ночевать, жена забила тревогу. Раз за разом набирала номер - не отвечал, а потом и вовсе стал недоступен.

Ни мужа, ни машины, что-то случилось, схватилась за голову Тамара. Кинулась в полицию: «Помогите». Стали пробивать родных, знакомых – вуаля! Тут «пропавший без вести» и обнаружился.

К тетке мужа Анне Степановне Тамара нагрянула с полицией. «Ты где был? Где машина?» - начала прямо с порога.

- Э-э-э… выпил я, - не моргнув глазом, отвечал супруг. – Сел за руль - у сквера зацепил какую-то «Ладу». Испугался, выскочил и ходу. А тачку бросил. С ключами.

Полицейские туда – «Хонды» и след простыл: «Угнали, значит?».

- Угна-а-ли, - сокрушенно подтвердил Воротников. – Искать надо.

Поехали в отделение – писать заявление, завели уголовное дело.

- Причем сотрудники полиции предупредили мужчину: за дачу заведомо ложных показаний могут привлечь к уголовной ответственности, - говорит начальник пресс-службы МУ МВД России «Красноярское» Екатерина Росицкая. – Начали выяснять обстоятельства случившегося, спрашивать, что и почему? А он оказался не готов, стал нервничать. И вскоре признался: «Я пошутил!». Продал машину и, опасаясь конфликта с супругой, хотел инсценировать угон.

Каникулы строго режима

А в итоге угодил под статью «За ложный донос». Максимальное наказание по ней – два года. Но то максимальное.

- Я восемь лет пахала на эту машину, а он ее просадил! – заходилась жена на заседании. И судей проняло. «Впаяли» Воротникову 10 месяцев, причем строгого режима.

- За продажу-то своей машины и выдуманный угон? – возмущались в соцсетях. – Это ж как мужик жены боялся! Могли у условным обойтись.

Как видно, так рассудил и сам мужчина. На суд явился в шортах да сланцах. И никакого тебе узелка с вещами. До последнего не верил в реальное наказание. Обманулся.

Правда, дома, говорит, у него тот еще строгий режим был. Не знаешь, где лучше. Хотя…

- На «каникулы» строго режима Воротникова отправили не просто так, - сообщил «Комсомольской правде» источник в силовых структурах. – За его спиной несколько судимостей. В основном, за воровство. Угнал и разобрал на части «Жигули», вытащил у спящего собутыльника мобильник. Да и сейчас… Недавно только выпустили по УДО, а через несколько месяцев – опять попался. Ложный донос, за него он получил 5 месяцев. УДО отменили, приплюсовали прежний срок. Все верно: в сумме – 10 месяцев. Строго режима, не иначе.

Выходит, жена была не так уж неправа? Мы дозвонились до Тамары, но говорить она отказалась наотрез: «Не буду позорить мужа, я же его фамилию ношу! Почему я должна вам рассказывать вам свою личную жизнь?! Давайте – прощаемся.

(*фамилии фигурантов дела изменены).