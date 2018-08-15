2018-08-15T11:28:47+03:00
Общество

Испугалась, что родственница отдаст сына в полицию: в Туве 19-летняя мать привела двухлетнего малыша в отдел МВД и оставила там

Ребенка увезли в больницу, а полицейские подали документы на лишение женщины родительских прав
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Полицейские выяснили: девушка нигде не работает, воспитывает малыша одна. Хотя, да этого в поле зрения органов опеки или полиции не попадала.Полицейские выяснили: девушка нигде не работает, воспитывает малыша одна. Хотя, да этого в поле зрения органов опеки или полиции не попадала.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Это случилось 13 августа, когда уже совсем стемнело. В отделение полиции города Шагонара Тувы вошла молодая девушка, почти девчонка. За руку она вела двухлетнего сынишку. Некоторое время девушка постояла в фойе отделения, а потом ушла, оставив сына.

Все произошло очень быстро, и дежурный даже не успел задать женщине никаких вопросов. И, конечно, никто не думал, что она ушла насовсем.

Когда через некоторое время мама за малышом не вернулась, дежурный полицейский вызвал «скорую», коллег из отдела по делам несовершеннолетних, женщину объявили в розыск.

Маму малыша нашли быстро, ею оказалась 19-летняя девушка. Она рассказала: в этот день к ней в гости пришла родственница. Женщины сели за стол, выпили, а потом поругались. И гостья, разозлившись на хозяйку, пригрозила молодой матери – она отдаст ее ребенка полицейским.

- Эмоционально отреагировав на данную угрозу, 19-летняя мать взяла ребенка, привела его в полицию и, оставив мальчика возле дежурной части, покинула отдел, - говорят в ГУ МВД Тувы.

Полицейские выяснили: девушка нигде не работает, воспитывает малыша одна. Хотя, да этого в поле зрения органов опеки или полиции не попадала.

На нее завели административное дело по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Скорее всего, молодую мать оштрафуют.

Также на нее подали документы на лишение девушки родительских прав. Малыш остается в больнице. Оттуда его, видимо, после обследования отправят в приют.

Кстати, подобный случай был два года назад в Красноярске. Тогда молодая мать оставила новорожденную девочку под забором дома ребенка. А потом одумалась, решила вернуть дочку. Несмотря на то, что «обратный путь» оказался очень долгим - женщине пришлось пройти несколько экспертиз, административное наказание с крупным штрафом. Но для них все закончилось, и малышка сейчас живет с мамой, в родной семье.

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