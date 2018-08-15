Как платить за электричество и не быть должником?

СЕГОДНЯ 09:30 2018-08-15T09:35:04+03:00

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Каждый житель края наверняка хоть раз обращался в справочные службы, чтобы уточнить информацию по предоставлению коммунальных услуг. Как начисляются те или иные услуги, что делать, если возникают перебои с электричеством, как правильно и когда передавать показания счетчиков, где быстрее и без проблем заплатить за услуги ЖКХ. Сегодня на самые актуальные вопросы на страницах нашей газеты ответят специалисты ПАО "Красноярскэнергосбыт".

- Из-за аварии отключили электричество в районе на два дня. Если человек не должник и платит исправно, положена ли ему какая-то компенсация или перерасчёт?

- Тем потребителям, начисления которым производятся по счётчику, компенсации не требуется – он и так платит только за фактическое потребление. Те, кто оплачивает потребление по нормативам, могут подать заявление в офис или в «Виртуальную приемную на сайте Красноярскэнергосбыта на перерасчёт в случае отсутствия электроэнергии более 24 часов.

- Нужно ли уведомлять о смене количества проживающих? За какой период производится перерасчёт при изменении численности проживающих в квартире людей?

- Потребитель обязан предоставить информацию в ПАО «Красноярскэнергосбыт» об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом ими жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений. Для внесения изменений в лицевой счет необходимо предоставить на абонентский участок ПАО «Красноярскэнергосбыт» выписку из финансово-лицевого счета.

По вопросу перерасчёта в связи с изменением зарегистрированных в жилом помещении граждан, необходимо обратиться на абонентский участок с заявлением. Перерасчет в этом случае осуществляется с месяца, в котором произошло изменение состава численности, но не более чем за 3 предшествующих расчетных периода.

- При каком размере долга потребитель считается должником? По каким причинам, в какие сроки производится ограничение потребления? Что это вообще означает, как технически реализуется?

- Дебитором, то есть должником, считается потребитель, который имеет задолженность по оплате электрической энергии, превышающую два ежемесячных размера платы («двукратный норматив потребления»). Ежемесячный размер платы высчитывается исходя из нормативов потребления электрической энергии (даже если у потребителя установлен прибор учета) и тарифов, действующих на день ограничения. Уведомление о наличии задолженности поступит потребителю за 20 дней до предполагаемого ограничения. В случае технической невозможности ограничения подачи электроэнергии применяется полное отключение.

Частичное ограничение – это зонирование подачи электричества, полное отключение – это снятие пломбы, изолирование электропроводов и повторная установка пломбы, которая будет защитой от самовольного подключения потребителя к сети.

В многоквартирных домах ограничение производят специалисты Красноярскэнергосбыта, а частных домах – представители сетевой компании по заявке.

С какими вопросами обязательно приходить в офис компании, а какие можно решить удалённо?

Вопросы, требующие удостоверения личности клиента или его права собственности можно решить, посетив любой офис Красноярскэнергосбыта лично. Например, подписать договор энергоснабжения, получить акт сверки расчетов по электроэнергии, заключить договор на реструктуризацию задолженности, получить справку об отсутствии задолженности.

С помощью официального сайта компании или контакт-центра (бесплатный номер 8-800-700-24-57) можно удалённо направить документы на заключение договора энергоснабжения, передать показания приборов учета, узнать о текущих тарифах, узнать о состоянии лицевого счета (задолженность/переплата, платежи), произвести оплату, сделать заявку на установку нового прибора учета, вызвать контролера для составления акта осмотра прибора учета (справка для продажи квартиры, не верно переданы показания, снятие контрольных показаний), получить консультацию по личному кабинету и многое другое.