Садиться нельзя – держать вертолет в режиме «касания»! Как эвакуировали четверых туристов, застрявших в горах Алтая

СЕГОДНЯ 08:18 2018-08-15T08:40:50+03:00

На высоте 3 000 метров уже считаются сложными – машина в любой момент может стать неуправляемой. А здесь – высота больше, плюс – заснеженный, скользкий склон горы…. Садиться было нельзя. Фото: пресс-служба СибРЦ МЧС.

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Тридцать часов томительного ожидания, без еды и снаряжения, в холод и снег. И вот, все позади. Четверых туристов, застрявших в горах Алтая, эвакуировали спасатели сибирского регионального центра МЧС.

Напомним, мягко скажем, неприятности, у этих путешественников начались 12 августа. Альпинисты поднимались на вершину Ак-Кем (гора Белуха, Республика Алтай). Внезапно погода испортилась, поднялся сильнейший ветер, пошел снег. Порывом унесло палатку с едой и снаряжением, и люди остались в горах, в самый разгул стихии, без еды, теплых вещей.

Летную машину подняли в воздух, как только стихия стихла. Фото: пресс-служба СибРЦ МЧС.

Туристы оказались опытными – перед тем, как отправиться на восхождение, они зарегистрировали свой маршрут у региональных спасателей. Но сразу отправить вертолет за людьми не получилось – не было возможности. В горах была нелетная погода, а участок там очень сложный. Поэтому летную машину подняли в воздух, как только стихия стихла. За штурвалом - начальник отдела авиации Сибирского регионального центра МЧС полковник Сергей Зубов. Это единственный летчик в Красноярском авиационно-спасательном центре, имеющий допуск к полетам на большие высоты - разрешение поднимать вертолет на высоту более 4 000 метров. Именно на такую высоту необходимо было поднимать летную машину для спасения людей, ведь высота вершины Ак-Кем – 4 100 метров!

Спасательная операция была непростой. Фото: пресс-служба СибРЦ МЧС.

- Погодные условия были, конечно, не идеальными, но рассчитывать на лучшее мы уже не могли. Полёт был непростым, облачность сохранялась. Со всех сторон вершины были в облаках. Именно по этой причине увидеть место стоянки туристов сразу не удалось, пришлось зайти на второй круг, - говорит Сергей Зубов.

По словам Зубова, полеты на высоте 3 000 метров уже считаются сложными – машина в любой момент может стать неуправляемой. А здесь – высота больше, плюс – заснеженный, скользкий склон горы…. Садиться было нельзя.

Пилот Зубов ювелирно держал вертолет в режиме «касания» (летная машина зависает над землей совсем близко, но до конца не садится), пока туристы грузились и сами забирались на борт. Фото: пресс-служба СибРЦ МЧС.

Пилот Зубов ювелирно держал вертолет в режиме «касания» (летная машина зависает над землей совсем близко, но до конца не садится), пока туристы грузились и сами забирались на борт. Как только все альпинисты оказались на борту, вертолет поднялся в воздух.

Спасенные туристы, конечно, замерзли и сильно проголодались. Но медики оценили их состояние как удовлетворительное и резюмировали: их помощь не требуется.

Кстати, по плану эта туристическая группа именно сегодня должна была закончить свой маршрут и вернуться с восхождения на вершину. Вернулись!