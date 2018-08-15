Проект «Поделись теплом» для многодетных семей в «Роевом ручье»

СЕГОДНЯ 09:44 2018-08-15T09:59:54+03:00

Вова, Женя, Надя Токаревы и глава семьи Владимир недавно живут в Красноярске. Их близкое знакомство с городом началось благодаря проекту "Поделись теплом" в "Роевом ручье". Фото: Анастасия ЕРШОВА

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Сибирская генерирующая компания пригласила многодетные семьи Свердловского района Красноярска в парк флоры и фауны. Малыши и подростки с мамами и папами пришли в «Роев ручей» в гости: прогулка, квест, фотосессия, чаепитие с подарками. Такие познавательные по сути и теплые по атмосфере встречи–знакомства с родным городом – часть большого проекта «Поделись теплом». Его семь лет назад придумали молодые энергетики. С тех пор круг участников растет, но идей и тепла не становится меньше.

390 лет исполняется Красноярску в этом году. В честь круглой даты проект «Поделись теплом» Сибирской генерирующей компании знакомит красноярцев с местами, связанными с именами великих земляков и с городскими достопримечательностями. «Роев ручей» - одна из них, за 18 лет ставший визитной карточкой Красноярска. Поэтому «Поделись теплом» здесь частый гость. Зимой энергетики подарили многодетным семьям новогодние приключения с дедом Морозом, хаски и катанием на настоящей тройке, а сейчас суперквест, где детям предстояло… спасти Вселенную!

Фото: Анастасия ЕРШОВА

Отпускаем родителей с малышней на прогулку по парку, делимся на две команды и начинаем «спасательную операцию».

Задания на эрудицию, смекалку, микс из географии и биологии - час пролетает моментально. Все задания выполнены, мир спасен! За победу всем спасателям – фирменные рюкзачки от энергетиков и встреча с суперкосмическими псами: Риччем и ? (уточню).

Бежим с рассказами к родителям в кафе, где специально для спасателей мира уже готово угощение.

Ричи благодарен нашим детям за спасение мираФото: Анастасия ЕРШОВА

- Мама, у нас была очень дружная команда!

- А теперь знаю все-все про Африку.

- Риччи, он тако-о-й ласковый и пушистый, покажу тебе на фото…

Откуда тепло?

В «Поделись теплом» уже сложились свои обычаи и традиции: фотоссесия и репортаж в ближайшей «Комсомолке», чаепитие, сувениры от СГК на память о встрече, знакомство с руководителем энергетического предприятия, действующего на территории, где живут участники проекта. Для взрослых – это возможность узнать о том, что их волнует, для детей – расширение кругозора и знакомство с профессией. На этот раз с жителями Свердловского района общался директор Красноярской ТЭЦ-2 Олег Бубновский.

Олег Бубновский, директор Красноярской ТЭЦ-2 Олег БубновскийФото: Анастасия ЕРШОВА

Разговор из серии «просто о сложном»: как устроено предприятие, обеспечивающее тепловой энергией треть Красноярска, какие на ТЭЦ высококвалифицированные специалисты и мощное оборудование.

Олег Анатольевич объясняет доступно детям, но и взрослые с интересом слушают.

- Сердце станции – это котел. Можете себе представить, что этот котел выше девятиэтажного дома - 50 метров… Видели вагон с углем? Вес - 60 тонн. Котел «пожирает» его за час. Так получается тепло в кранах ваших квартир и свет. Приходите к нам на ТЭЦ, мы проводим экскурсии для школ, все покажем и расскажем. Возможно, кто-то из вас, когда вырастет, захочет стать энергетиком. И будет прав. Это непростая, но очень востребованная и интересная профессия.

«Мы в восторге!»

Основная идея проекта «Поделись теплом» - простая, всем понятная.

Сделать будничный день чуть ярче, теплее. Если много улыбок, новых знаний, и звучит «спасибо» в адрес организаторов - вообще замечательно.

Аврора и ФеликсФото: Мария ЛЕНЦ

Для семьи Токаревых, этим летом переехавшей в Красноярск из Норильска, знакомство с «Роевым ручьём» и нашим проектом стало открытием:

- Это шикарно по сравнению со всем, что мы видели до сих пор. И я, и дети просто в восторге, и от квеста, и от парка! Очень понравилось, что в зоопарке есть белые медведи, как на Севере, - поделился впечатлениями глава семьи Владимир.

Трое детей и в семье Завалевских. Как призналась Елена всегда об этом мечтала, и своему будущему мужу Руслану сразу сказала, что детей будет много. Так и вышло: Ян, Анастасия, и Лилиана – улыбчивые, веселые, шустрые.

Жирафы Принцесса и ФеклаФото: Мария ЛЕНЦ

Елена благодарит:

- Очень понравилось мероприятие, дети счастливы, подарков много, спасибо!

Это вам спасибо, Елена и Руслан, и все-все семьи, с которыми мы познакомились: Гомер, Баевы, Черкасовы, Балакины, Глобины, Нагорные, Ляпичевы, Путинцевы. Вы растите детей. Это серьезная ответственность и нелегкий труд. Вы справляетесь, вы - большие молодцы! И радует статистика.

Фото: Анастасия ЕРШОВА

- В 1996 году в Свердловском районе было 300 многодетных семей, а сейчас больше 1000, - говорит Наталья Михасева, сотрудник социальной защиты Свердловского района. – Я работаю уже двадцать лет и могу уверенно сказать, что многодетным семьям и важно, и приятно, когда есть внимание со стороны общества, забота. А сегодня очень хорошая получилась встреча, теплая, родителям понравилось.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Горбань, директор парка флоры и фауны «Роев ручей»:

- Мы давно и очень эффективно сотрудничаем с Сибирской генерирующей компанией. Все решается оперативно, с пониманием, без проволочек. Все совместные проекты – важные и нужные. Так, в прошлом году энергохолдинг и благотворительный фонд «СГК – Согреваем сердца»

подарили парку сферический кинотеатр-планетарий, тоже всем нравится. Школьники здесь смотрят обучающие фильмы по астрономии, зоологии, биологии, экологии. Еще один полезный подарок - кресла-коляски для посетителей с ограниченными возможностями, для взрослых и детей. Прошел год, и мы видим как коляски востребованы, они не простаивают. Человек на электроколяске, которая «справляется» с ландшафтом парка, может самостоятельно добраться в любой уголок, все увидеть. Доделаем аудиогиды и путешествие по парку станет еще проще и интереснее.

Интервью с директором парка читайте 17 августа на сайте kp.ru

НАША СПРАВКА

Проект «Поделись теплом» Сибирская генерирующая компания реализует в Красноярске с 2012 года, именно тогда родилась идея теплых, познавательных встреч с чаепитиями и подарками.

Вместе с «Комсомолкой» СГК организует экскурсии, культ-походы, мастер-классы. Проект идет круглый год. Места для встреч выбираются такие, куда нет организованных экскурсий, сложно добраться самостоятельно или цена вопроса высока для пенсионера или многодетной семьи.

Так, в этому году участники проекта «Поделись теплом» посетили мемориальный комплекс В. П. Астафьева в Овсянке, художественный музей имени В.И. Сурикова, городскую оранжерею, Свято-Успенский мужской монастырь на Удачном, Культурно-исторический центр, музей водопровода на острове Посадный, телекомпанию «7 канал», побывали на смотровых площадках Царь-рыбы и часовни Параскевы Пятницы, проплыли под тремя мостами во время теплоходной экскурсии по Енисею. В планах СГК на 2018 год – провести больше трех десятков теплых встреч.

ПОДРОБНОСТИ

В «Роев ручей» хочется приходить снова и снова, чтобы встретиться с необычным миром: больших, маленьких, пушистых, лысых, рогатых, хвостатых, красивых, гордых, сильных, самых разных обитателей. Любимцев красноярцы знают по именам: жирафы Принцесса и Фекла, львица Варвара, белые медведи Аврора и Феликс, бурая красавица Маша, что живет здесь со дня основания, а сейчас у нее большая компания – в коллекции парка несколько сотен видов животных, насекомых и птиц. В ближайшую субботу, 18 августа, у «Роева ручья» - день рождения, 18 лет! Обязательно побывайте на празднике, программа очень интересная, и детская днем, и молодежная вечером с концертом группы «Озоновый слой».