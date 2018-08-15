Шашлычные и пивные съедут с Театральной площади

СЕГОДНЯ 06:04 2018-08-15T06:40:09+03:00

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Арбитражный суд обязал администрацию города разорвать отношения с предпринимателями, раскинувшими свои шатры возле фонтанов «Реки Сибири». И, судя по тем мнениям, которыми делятся красноярцы, переживать по этому поводу они вряд ли будут. Многим уже давно неприятно видеть грязные шатры, чадящие мангалы, переполненные урны и пивные холодильники в культурном центре города. А по вечерам - как не совсем трезвый контингент забредает сюда, чтобы «догнаться».

Правда, снесут все не завтра

...И не на следующей неделе. По словам первого заместителя главы города Владислава Логинова, летние кафе простоят до сентября – таково судебное решение.

Как же вышло, что договориться по-хорошему не удалось и почему в процесс вмешался суд? Как оказалось, третьей стороной в деле стал УФАС. Антимонопольщики выяснили одну важную деталь: по их словам, мэрия не проводила торгов на аренду участков, а подписала контракты так, без аукциона, с несколькими предпринимателями. По какому принципу выбирались «счастливчики», остается за кадром. Но УФАС увидела в этом прямое нарушение статьи 16 ФЗ «О защите конкуренции» в части «совершения согласованных действий на товарном рынке осуществления деятельности летних кафе».

По закону алгоритм должен быть таким: объявляются торги с указанием первоначальной стоимости лота. Желающие получить участок городской земли оставляют свои заявки, сколько они готовы заплатить за аренду. И в назначенный день аукционная комиссия называет того, кто даст больше остальных. В реальности ничего этого не было.

Во всей этой истории есть один нюанс: предпринимателям разрешили доработать до сентября, то есть до конца сезона и до конца действия договора. По факту, для них ничего не изменилось – как стояли, так и будут стоять еще целый месяц. А вот появятся ли они на этом месте в следующем году – вопрос остается открытым.

Суд с владельцами шашлычек на колоннаде отложен до сентября

А вот с шашлычками на колоннаде – двухэтажном комплексе на улице Дубровинского, 45а – история прямо противоположная. Там администрация города сама ищет способы очистить крышу обоих зданий от пристроек, которые в народе уже окрестили «шанхаем». Но пока не получается.

Напомним предысторию. В 2009 году администрация города выдала разрешение некой компании на строительство офисно-досугового центра (состоит из двух зданий) на южном выходе из Центрального парка. С условием, что они обустроят пешеходный мост, по которому посетители парка безопасно и беспрепятственно смогут спускаться на набережную. Все так и было, пока в этом году нынешние владельцы зданий не решили отдать в аренду крыши – под кафешки. Арендаторы резво взялись за дело – понастроили двухэтажные клетушки а-ля «изба-едальня».

Многим горожанам такое дело пришлось не по вкусу. Администрация города тоже возмутилась. Речь ведь идет и о безопасности (проектом не предусмотрено, что на крышах вырастут дополнительные пристройки), и об эстетике (дачно-балаганная архитектура никак не сочетается с классикой), и о свободном доступе гуляющих из Центрального парка на набережную (теперь отдыхающие вынуждены проходить через помещение кафешек). К тому же за владельцами колоннады числится долг бюджету на круглую сумму с шестью нолями за аренду земельного участка.

Администрация города подала иск в суд. Заместитель руководителя юридического управления администрации Красноярска Татьяна Калужских:

- Администрацией города Красноярска было предъявлено требование к ООО «Кедр-Трейд» о демонтаже временных сооружений. Следует отметить, что Арбитражно-процессуальный кодекс предусматривает несколько стадий судебного процесса. В частности, предварительное судебное заседание, на котором суд решает вопрос о готовности дела к судебному разбирательству. Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о назначении дела к самому судебному разбирательству. По указанным делам были назначены именно предварительные судебные заседания. Документы были представлены в суд юридическим управлением администрации города в полном объеме. По итогам предварительного судебного разбирательства суд перешел в стадию судебного разбирательства, отложив рассмотрение дела на сентябрь этого года с учетом отпуска судьи. Следовательно, в данном случае нет места затягиванию судебного процесса по этим делам.

Лед тронулся. Подождем до сентября.