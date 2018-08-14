Вертолёт МЧС России вылетел в горы Алтая для эвакуации туристов

СЕГОДНЯ 13:42 2018-08-14T14:27:31+03:00

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В горах Алтая, на вершине Ак-Хем, вот уже несколько дней терпят бедствие четверо туристов из Кемерово. Только что стало известно, что появилась возможность направить к ним вертолет Ми-8. Он вылетел из Горно-Алтайска и взял курс на Усть-Коксинский район, где находится гора Ак-Хем. Вертолёту со спасателями на борту предстоит преодолеть 240 км, это около полутора часов лёта. Пока погода благоприятствует, облачность в горах рассеивается.

Напомним, что это опытная группа, все участники уже профессионально подкованные. В поход направились при полном снаряжении, пройдя положенный инструктаж. И вдруг 12 августа на высоте более 4 100 метров столкнулись с непредвиденным: начался снег вперемешку с дождем, шквалистый ветер. Порывом подхватило палатку и унесло вместе со снаряжением. Мужчины остались один на один со стихией – без продуктов, без теплой одежды.

Перед восхождением они сделали одно очень правильное дело – они зарегистрировали свою группу в ближайшем подразделении МЧС. И в минуту опасности подали сигнал бедствия. Передали спасателям, что самостоятельно спуститься не могут, это очень опасно. К тому же парни сильно устали и ослабели. Нашли пещеру, в которой укрылись.

Направлять к ним спасателей пешим ходом было опасно – склоны обледенели. Вертолету мешала непогода. Оставалось только ждать и надеяться, что в ближайшее время осадки прекратятся. Ждать пришлось 2 дня.

- Прежде всего экипаж вертолёта сделает так называемую доразведку. Это необходимо, чтобы убедиться, насколько безопасно можно провести воздушное судно по горным коридорам, - рассказывают «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

На случай, если сегодня пробиться сквозь облачность не удастся, машина не будет возвращаться в Горно-Алтайск, а сядет в максимальной близости к горному массиву в райцентре Усть-Кокса, в 75 км.

- Спасатели и экипаж уже двое суток живут в аэропорту в ожидании погоды. Мы очень надеемся, что нам хватит времени, пока установилась приемлемая метеообстановка, чтобы эвакуировать людей. Диспетчерские службы разрешили вылет. Посмотрим, какая ситуация в горах. На борту 5 спасателей, в том числе один фельдшер, - сообщил перед посадкой на борт начальник Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России Владимир Овсиенко.

Остается добавить, что туристы находятся на связи со спасателями, они знают, как проходит операция, и мужественно ждут вертолет.

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По состоянию на данный момент погода немного нормализовалась, и спасатели приняли решение немедленно выдвинуться в горную местность. По крайней мере, они уже точно смогут сделать посадку в Горно-Алтайске. Там находится группа спасателей, среди которых медик. Они также готовы вылететь в любой момент (подробности)

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