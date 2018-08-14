СЕГОДНЯ 11:29 2018-08-14T12:09:46+03:00

Прокуратура склоняется к версии о вине экипажа в крушении вертолета Ми-8 под Игаркой. Фото пресс-службы губернатора Красноярского края

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Прокуратура склоняется к версии, что вина за крушение Ми-8 4 августа под Игаркой лежит на пилотах вертолета. Такую информацию озвучил сегодня, 14 августа, Западно-Сибирской транспортный прокурор Денис Костенко на встрече с журналистами.

- По предварительным данным усматривается вина экипажа одного из вертолетов, - сказал он. – Однако следствие проверяет все версии причин произошедшего, в том числе качество авиатоплива, состояние законности использования посадочных площадок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/663105" frameborder="0"></iframe> Кадры с места крушения вертолета МИ-8 в Красноярском крае.Видео: правительство Красноярского края

Напомним, что следствие ведет следственный комитет России. А действие Западно-Сибирской транспорткой прокуратуры направлено на то, чтобы установить законность использования посадочной площадки, на организацию движения со стороны диспетчеров и соблюдение труда и отдыха экипажа.

Есть и третье ведомство, которое ведет проверку и установление обстоятельств трагедии – это Уральская транспортная прокуратура, она занимается техническим состоянием и техобслуживанием судов, а также подготовкой летчиков, поскольку штаб-квартира компании «ЮТэйр», которой принадлежал разбившийся вертолет, находится в Сургуте.

Денис Костенко, Западно-Сибирский транспортный прокурор 00:00 00:00

Авиакатастрофа, которая унесла жизни 18 человек, произошла около 10 часов утра 4 августа недалеко от промышленной площадки нефтяного месторождения «Ванкор», это в 175 километрах на северо-запад от Игарки. Известно, что практически в одно время, разница - несколько минут, с земли поднимались в воздух два вертолета. Один, грузовой, нес на внешней подвеске металлическую конструкцию. Буквально следом за ним в воздух поднялся второй Ми-8, на его борту были 15 пассажиров и 3 члена экипажа.

Установлено, что в воздухе пассажирский вертолет догнал грузовой и лопастями винта задел трос, на котором был подвешен груз. Из-за этого он рухнул на землю, от удара загорелся. Шансов спастись не было ни у кого. Экипаж грузового вертолета успел сбросить подвеску и тем самым избежал опасности, в нем никто не пострадал.

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Площадка, где накануне утром разбился вертолет МИ-8 с пятнадцатью пассажирами и тремя членами экипажа на борту, представляет собой четыре «точки» для взлета и посадки (если требуется, единовременного) Ми-8, а также еще одну, удаленную на несколько сотен метров, для работы Ми-26. Движение здесь насыщенное, вертолеты садятся и взлетают один за другим, - как говорится, «карусель». Диспетчера нет (подробнее).

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Сегодня утром, 4 августа, на севере Красноярского края, произошла трагедия: потерпел крушение вертолет Ми-8. К этому времени на месте уже работают спасатели, следователи, несколько комиссий из авиакомпании «ЮТэйр», которой принадлежало воздушное судно, и «Ванкор», на чьей площадке все произошло. Если будет необходимо, МЧС готово направить туда дополнительно Ан-74 (подробнее).

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