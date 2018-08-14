СЕГОДНЯ 07:32 2018-08-14T08:55:43+03:00

Центр Красноярска перекрывают в День города: где и когда Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Чтобы не было проблем с парковками, на праздник лучше приезжать на общественном транспорте и гулять по центру пешком

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День города в Красноярске пройдет 25 августа, а сразу после него – фестиваль «Здоровый». Сейчас полным ходом идут подготовительные мероприятия, организаторы согласовывают все моменты, чтобы праздники прошли ярко и без накладок. Известно, что в День города проспект Мира станет пешеходным от улицы Горького до самой Триумфальной арки у площади Мира. Автомобилистам нужно взять во внимание, что в эти дни часть центральных улиц будет перекрыта. Рассказываем, где и когда.

Для въезда будет закрыта площадь Мира – с 20.00 24 августа до 23.00 27 августа.

Временно перекрытыми для движения транспорта будут несколько участков проспекта Мира:

- от Горького до Сурикова, включая перекресток Мира – с 22.00 24 августа до 06.00 26 августа,

- от Сурикова до площади Мира с 22.00и24 августа до 16.00 26 августа.

Нельзя будет проехать на участках от Карла Маркса до Ленина с 22.00 24 августа до 06.00 26 августа по улицам Сурикова, Вейнбаума, Перенсона, Кирова, Диктатуры Пролетариата, Дзержинского, Обороны, по проезду между зданиями №125 и №127 на улице Ленина, по проездам с восточной и западной стороны площади Революции.

Временно ограничено движение транспорта будет с 22.00 24 августа до 16.00 26 августа на участках от Карла Маркса до Ленина по улицам: Каратанова, 9 Января, Парижской Коммуны.

Также 26 августа с 09.00 до 16.00 транспорт нельзя будет проехать:

- по проезду вдоль Карла Маркса от площади Мира до улицы Конституции СССР;

- по проезду от Конституции СССР вдоль правого берега Качи до набережной Енисея;

- при съезде с моста через Качу по улице Просвещения на проезд вдоль Карла Маркса (в районе БКЗ);

- при съезде с Карла Маркса на набережную Енисея в районе Вантового моста;

- при съезде с Карла Маркса на набережную Енисея в районе Музейного центра «Площадь Мира».

Накануне мероприятий, с 18.00 24 августа до 16.00 26 августа, по нечетной стороне Карла Маркса на участке от здания №12/1 по Сурикова до Парижской Коммуны и на всех участках, где вводятся ограничения, будет запрещена стоянка и остановка транспорта.

Также стоянка и остановка транспорта будет запрещена с 22.00 25 августа до 16.00 26 августа на всех участках, где 26 августа будут проходить мероприятия.