На границе Красноярского края разбился раритетный биплан, выпущенный в 1939 году

СЕГОДНЯ 05:32 2018-08-14T05:44:44+03:00

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На границе Красноярского края и Иркутской области разбился раритетный биплан "По-2", который более известен как «У-2» или «кукурузник». Это случилось вечером 11 августа. В крылатой машине находился опытный экипаж: пилот был командиром «Боинга», а штурман много лет налетал на Севере, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в Красноярской краевой больнице.

Пока непонятно, что заставило летчиков подняться вечером на самолете-старичке, которому без малого 80 лет, к тому же часть деталей - деревянная? Они направлялись из села Нижняя Гутара в Красноярск, на аэродром Кузнецово. Но буквально через несколько минут после взлета машина потеряла управление. Как пояснил штурман, произошел сдвиг ветра.

У-2 рухнул в тайгу, на деревья. Авиаторам повезло – остались живы. Подали сигнал бедствия, за ними вылетел аварийно-спасательный вертолет. Сначала их доставили в Канск, затем – в Красноярск.

Сейчас они находятся в травматологическом центре. У пилота перелом голени. Со штурманом немного сложнее, у него перелом бедер, идет диагностика.

В Краевой больнице говорят, что парни родились в рубашке.