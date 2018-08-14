Сроки отключения горячей воды в Красноярске этим летом заметно сократились

СЕГОДНЯ 08:50 2018-08-14T08:51:56+03:00

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У компаний, обеспечивающих миллионный город теплом, год делится на два сезона – отопительный и подготовительный. Отопительный в наших широтах длится с середины сентября и до середины мая. И как только он завершается – наступает по-настоящему горячая пора, когда останавливаются котлы на ТЭЦ и целая армия специалистов и рабочих выходит на улицу ремонтировать сети.

До начала нового отопительного сезона остался месяц, неплохо бы подвести некие промежуточные итоги. Директор Красноярской теплотранспортной компании Сергей Иванов и первый замглавы города Владислав Логинов ответили «Комсомольской правде» на 5 актуальных вопросов.

Все запланированные сезонные испытания тепловых сетей и отопительного оборудования завершены. Сколько «слабых мест» они показали?

При гидравлических испытаниях специалисты обнаружили 156 различных неисправностей. Из них 102 – на сетях ТТК, 54 – на сетях «КрасКома». Самые крупные из них – на улицах 60 лет Октября, Матросова, Вавилова. Около 99 % проблем уже устранены.

- Кое-какие планы пришлось подкорректировать после того, как мы получили результаты испытаний, - рассказывает Сергей Иванов. – Компания изыскала дополнительные средства, плюс экономия на торгах – это позволило включить в план капитального ремонта еще несколько объектов.

- Сети будут полностью готовы к подаче тепла в квартиры красноярцев к 10-15 сентября, - заверил первый замглавы города Владислав Логинов.

В этом году почти во всех районах испытания завершились досрочно. Как это удалось?

Большинство красноярцев обратили внимание, что в этом году период без горячей воды закончился раньше запланированных 10 дней. Например, у больше части жителей «Ястынского поля» она появилась на вторые сутки, в микрорайон «Иннокентьевский» подали на третьи сутки. В 1 и 7 микрорайоны Северного – через 5 суток. В Солнечном сетевики управились за 10 дней вместо 13.

И только по контуру ТЭЦ-2 перевыполнить план не удалось, потому что там были большие объемы реконструкции и капитального ремонта. Поэтому часть домов получили воду на 9-е, а Октябрьский район – на 10-е сутки.

Сергей Иванов поясняет:

- Более 4 лет мы реализуем программу по строительству новых сетей по принципу так называемого теплосетевого кольца. Таким образом появляется возможность пассирования того или иного участка, той или иной ТЭЦ, в результате удается быстрее провести испытания и восстановить горячее водоснабжение. Не так давно мы ввели реверсивную теплотрассу на острове Татышев. Сейчас строим второй теплопровод от ТЭЦ-3.

В городе один за другим вводятся новые объекты и новые микрорайоны. Их нужно подключать к водо- и теплоснабжению. Хватит ли людей и средств на их обслуживание?

По словам Сергея Иванова, его компания разработала инвестиционную программу на несколько лет вперед. И обеспечение теплом новых микрорайонов в ней предусмотрено. В этом году, например, планируется подключить несколько новых микрорайонов: «Солонцы-2», «Пашенный» – «Белые Росы», «Мичуринский», «Тихие зори». А также несколько объекты Универсиады.

Кстати, если кто-то заметил, по Четвертому мосту проложена новая теплосеть – это на перспективу развития Николаевки и в целом Октябрьского района.

Возникает закономерный вопрос, а хватает ли мощностей для отопления Красноярска? Не нужно ли строить новую ТЭЦ? Нас уверили, что нужды в новой теплоэнергоцентрали нет.

Проблема для Красноярска – изношенные сети. Каков масштаб проблемы и в каких объемах идет замена старых на новые?

Старые сети, проложенные в 70 – 80-х годах – это беда центральных улиц правого и левого берега. И именно они подводят. Процент износа достигает 70%. Заменить их вот так, сразу – очень хотелось бы, но это невозможно по двум причинам. Первая – финансовый вопрос. Красноярская теплотранспортная компания ежегодно меняет около 16 километров сетей – за счет собственных инвестиций и за счет бюджетного финансирования.

А второй момент, почему нельзя менять разом большое количество сетей – город встанет во всеобщую пробку, ведь процесс замены – это вопрос не одного дня, а нескольких недель.

После работы коммунальщиков остаются разбитые дороги, сломанные бордюры, взрытые газоны. Кто и как должен восстанавливать благоустройство?

Сразу скажем: если обнаружили проблему – всегда можно позвонить в службу 005, они примут звонок и определят, куда переадресовать жалобу. Однако не стоит бить во все колокола сразу после того, как бригада покинула место работы. Восстановление благоустройства происходит по определенной схеме. Допустим, если коммунальная авария произошла в октябре или ноябре, ее экстренно ликвидируют в любую погоду. Дорогу засыпят, чтобы машины могли проезжать. Но восстанавливать асфальт, бордюры и газоны будут только с наступлением тепла.

- В этом сезоне мы закрыли 102 ордера, это все последствия аварийного ремонта, которые не успели устранить в прошлом году, - подводит итоги Сергей Иванов. – Уложили 9 700 квадратных метра асфальта, восстановили 15 681 квадратный метр газонов и 2 629 метров бордюров ( сети «ТТК» и «КрасКома» - прим.ред.).