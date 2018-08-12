2018-08-12T12:19:48+03:00
Спорт

Игорь Акинфеев за пропущенный гол получил от красноярского «Енисея» подарок

… а в нем - шишки, кедровые орешки и иван-чай
Ольга КОСТИНА
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Игорь Акинфеев сдержанно отреагировал на вручение подарка Фото: ФК "Енисей"Игорь Акинфеев сдержанно отреагировал на вручение подарка Фото: ФК "Енисей"
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Игорь Акинфеев получил подарок от красноярского клуба «Енисей» настоящий сибирский подарок - шишки, кедровые орешки и иван-чай. Но ответную реакцию голкипера нельзя назвать радостной. Сдержанно поблагодарив представителя сибиряков, он подошел к трибунам, пообщался с болельщиками и отправился в раздевалку.

Напомним, накануне, 11 августа, красноярский ФК «Енисей» встретился на поле в Тюмени с московским ЦСКА в мачте третьего тура Российской премьер-лиги. Результат матча – 1:1. На 58-й минуте Михаил Костюков вывел «Енисей» вперед. Но на 79-й минуте футболист «ЦСКА» Абель Эрнандес сравнял счет, реализовав пенальти.

Михаил Костюков сейчас – настоящий герой у красноярцев. Его гол называют историческим. Ведь красноярец смог пробить ворота, в которых стоял легендарный Игорь Акинфеев. Так голкипера называют после чемпионата мира.

Подарок для Игоря Акинфеева. Видео: @merkis_, instagram.

Традиция дарить подарки у красноярского клуба появилась после попадания в Российскую Премьер-Лигу. Для сибиряков это событие историческое! И потому первым решили одарить обладателей двух «номинаций» - автора первого гола в ворота команды в РПЛ и голкипера, которому будет забит дебютный мяч в элите. Так получилось, что ими стали звезды минувшего чемпионата мира Артем Дзюба и Игорь Акинфеев.

После вчерашнего матча в твиттере красноярского клуба появилось сообщение: «Игорь Акинфеев вошел в историю «Енисея». Именно ему был забит первый гол клуба в Российской Премьер-Лиге!». Именно поэтому голкиперу вручили сибирские дары.

Ранее подобной чести после матча с «Зенитом» удостоился Артем Дзюба. Матч проходил в Тюмени и завершился со счетом 2:0. Оба гола питерская команда забила в ворота соперника только в конце матча. И как раз первый гол оказался на счету Дзюбы. Так форвард попал в историю красноярской команды, как первый футболист, который забил «Енисею» в РПЛ. Сразу после игры ему вручили набор из иван-чая с чабрецом, кедровых шишек и орехов в одуванчиковом сиропе.

Артем Дзюба от всей души поблагодарил за подарок Фото: ФК "Енисей"

Артем Дзюба от всей души поблагодарил за подарок Фото: ФК "Енисей"

- Спасибо большое! – широко улыбнулся Артем Дзюба в ответ и пожал руку представителю сибирской команды.

Между тем, в социальных сетях сейчас бурно обсуждают такую разную реакцию двух игроков на красноярские подарки.

«Ну, Игорь сам по себе человек скромный, и всегда с очень сосредоточенным взглядом, а Дзюба же, наоборот, человек открытый, и подарок принял иначе», - отметили пользователи соцсетей.

Добавим, что «ЦСКА» сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице российского первенства, а «Енисей» находится на 15-й строчке.

«Армейцы» в следующем матче Премьер-Лиги 18 августа на своем поле сыграют с тульским «Арсеналом». А красноярский клуб 19 августа в гостях встретится с «Ростовом».

Подарок для Артема Дзюбы. Видео: @merkis_, instagram.

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