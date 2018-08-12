«Белые воротнички» или «офисный планктон»: в Красноярске устроили гонки на офисных креслах

СЕГОДНЯ 07:52 2018-08-12T07:58:30+03:00

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Офисные работники часто изнывают летом, что проводят жаркие дни под кондиционером и в четырех стенах. Накануне им выдалась возможность прогуляться, не отрываясь от офисных кресел.

Накануне, 11 августа, в Красноярске масштабно отметили День физкультурника. И одним из самых зрелищных состязаний стали гонки на скорость на офисных креслах.

Перед участниками ставилась задача в одиночку или в паре пройти трассу в 100 метров. Можно было использовать свой привычный «транспорт». И даже модернизировать: добавить ручки и колесики. Разрешалось воплотить любые идеи, кроме использования дополнительного мотора.

Болельщики поддерживали участников аплодисментами Фото: vk.com/ostrovtatyshev

Выигрывают участники, которые быстрее всех проедут дистанцию, не нарушив правила. Кроме этого, организаторами предусмотрены специальные призы от партнеров мероприятия за самый яркий и необычный образ.

Заявлено две номинации – «белые воротнички» и «офисный планктон». Участникам первой номинации необходимо было работать в парах. По условиям состязаний один человек – «водитель» - катит кресло со своим коллегой.

«Офисному планктону» необходимо было самостоятельно преодолеть стометровку - спуститься на кресле в горки, а затем, отталкиваясь, проехать всю трассу.

Было жарко! Фото: vk.com/ostrovtatyshev

Офисным работникам, привыкшим к размеренной работе, пришлось не очень сладко. Но они справились! Болельщики подбадривали участников кричалками и аплодисментами.

Более того, призы ведь обещали не только за скорость, но еще и за креативные идеи. Поэтому многие команды придумали себе костюмы. Только вот не продумали, что в этот день будет жара выше +30 градусов. Среди конкурсантов были замечены «пингвины», а также ребята в меховых костюмах ежа и лошади.

В итоге победителям вручили сертификаты в магазин спортивных товаров, магазин офисной мебели, магазин кожгалантереи, полет в аэротрубе, а также билеты в кино.

Полоса препятствий Фото: vk.com/ostrovtatyshev

Пока одни отмечали День физкультурника гонками на офисных креслах, другие преодолевали полосу препятствий «Выше своих сил» (красноярская версия популярного российского телевизионного проекта «Русский ниндзя»).

- Прохождение полосы препятствий «Выше своих сил» было очень эмоциональным, как со стороны участников, так и со стороны зрителей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Крассспорта. - Но каждый участник, поверивший в свои силы и бросивший вызов самому себе, большой молодец.

участникам нужно было показать все свое мастерство и физподготовку Фото: vk.com/ostrovtatyshev

Были организованы площадки, где играли в футбол, волейбол, настольный теннис. Для гостей праздника работал лазертаг, бампербол, акробатика на пилоне, Jumping fitness и другие занятия по фитнесу.

А еще прошел конкурс двойников максимально похожих на участников телесериала «Физрук». Заключительной частью праздника стал розыгрыш гироскутера и огненное мотошоу.