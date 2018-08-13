Красноярцы планируют установить рекорд России и Европы ко Дню флага России.

СЕГОДНЯ 09:45 2018-08-13T10:43:03+03:00

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В понедельник, 13 августа, в 14.00 в пресс-центре ИД «Комсомольская правда в Красноярске»(ул. Никитина, 3 б) состоится пресс-конференция, посвященная эстафетному заплыву по Красноярскому водохранилищу на установление рекорда России и Европы протяженностью 400 км в холодной воде. Старт заплыва состоится 15 августа в Хакасии (дачный массив Мохово Усть-Абаканского района), а финишируют спортсмены 22 августа в Дивногорске (залив Шумиха).

Спикерами пресс-конференции выступят: первый заместитель министра спорта края Светлана Ходюш, организатор проекта, член общественной палаты ветеранов края, директор благотворительного фонда развития образования, культуры и спорта «Мир возможностей» Александр Гуляков, начальник отдела кадров Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Виктор Макеич, а также участники заплыва – вице-президент региональной федерации плавания, тренер команды Дмитрий Похабов и чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде, участник заплыва через Берингов пролив Николай Петшак.

Организаторы заплыва расскажут о маршруте и участниках эстафеты, особенностях холодового плавания, остановках на пути и встречах с молодежью края, а также о планах установить рекорд России ко Дню государственного флага.

Напомним, в прошлом году участники первого эстафетного заплыва по Енисею преодолели 150 км в течение трех дней. В этом году за 7 дней участники заплыва планируют преодолеть 400 км.