2018-08-13T09:42:04+03:00
Происшествия

Застрявшие в горах Алтая туристы: «Мы в пещере, запас еды и газа еще на день-два»

Руководитель спасательной операции рассказал КП, когда смогут вылететь на помощь [Эксклюзив «КП»]
Ася ЖУКОВА
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Застрявшие в горах Алтая туристы: «Мы в пещере, продержимся еще день-два». Фото: пресс-служба СРЦ МЧС России по Республике Алтай.Застрявшие в горах Алтая туристы: «Мы в пещере, продержимся еще день-два». Фото: пресс-служба СРЦ МЧС России по Республике Алтай.
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В ледяном «плену» на высоте больше четырех тысяч метров оказались четверо туристов из Кемерова. Начавшийся внезапно шторм унес их палатку со всем снаряжением. Люди оказались один на один со стихией – на вершине горы Ак-Кем.

Спуститься самостоятельно они не могут – очень устали, ослабели. Подниматься к ним трое суток, к тому же скалы обледенели. В горах сильный – до 20 метров в секунду – ветер, мороз. Снять их вертолетом тоже сейчас невозможно - из-за непогоды. Сейчас за судьбой терпящих бедствие следит вся страна, и не только.

Корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск удалось связаться с начальником алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России Владимиром Овсиенко.

- Я сейчас на пути в аэропорт, - сообщил он. – Готовимся вылетать – перезвоните.

Вылет спасательного "борта" пока отменен. Фото: пресс-служба СРЦ МЧС России по Республике Алтай.

Вылет спасательного "борта" пока отменен. Фото: пресс-служба СРЦ МЧС России по Республике Алтай.

А буквально спустя пять минут стало известно: из-за разыгравшейся в горах снежной бури вылет отменен. Спасатели уже, можно сказать, поднялись на борт, но...

Владимир Овсиенко

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- Синоптики говорят: завтра, возможно, будет погода, – продолжает Владимир Овсиенко. – Как там люди? Они время от времени выходят на связь по спутниковому телефону. Что говорят? «Мы в пещере, есть запас еды еще на сутки-двое, продержимся. Есть газовая горелка, воду топим». Это четверо мужчин, старые «горники». Ребята профессионально подкованы. На маршруте уже давно. Но в такой ситуации, получается, вторые сутки. Переночевали нормально. Теперь им предстоит вторая ночь. Но температура в горах еще не критическая. В августе может быть до минус пяти, не холоднее. Одежда на них подходящая.

Завтра шторм в горах может утихнуть. Фото: пресс-служба СРЦ МЧС России по Республике Алтай.

Завтра шторм в горах может утихнуть. Фото: пресс-служба СРЦ МЧС России по Республике Алтай.

Так что остается только ждать. «Мы готовы выдвинуться в любую секунду, как только позволит погода», говорят спасатели. Держим кулаки!

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