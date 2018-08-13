Итоги гидравлических испытаний в Красноярске
Начало в 11.00
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9 августа завершились последние в этом году испытания трубопроводов на прочность и плотность в Красноярске.
13 августа в 11.00 в пресс-центре ИД «Комсомольская правда» (ул. Никитина, 3 Б) об итогах гидравлических испытаний, обнаруженных слабых местах, выполненных летних ремонтах и восстановлении нарушенного благоустройства, а также о планах на будущее расскажет директор Красноярской теплотранспортной компании Сергей Иванов. Также приглашены представители администрации Красноярска.