2018-08-13T07:26:21+03:00
Пресс-центр "КП"

Итоги гидравлических испытаний в Красноярске

Начало в 11.00
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9 августа завершились последние в этом году испытания трубопроводов на прочность и плотность в Красноярске.

13 августа в 11.00 в пресс-центре ИД «Комсомольская правда» (ул. Никитина, 3 Б) об итогах гидравлических испытаний, обнаруженных слабых местах, выполненных летних ремонтах и восстановлении нарушенного благоустройства, а также о планах на будущее расскажет директор Красноярской теплотранспортной компании Сергей Иванов. Также приглашены представители администрации Красноярска.

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